Las llamadas y mensajes de los secuestradores de Norberto

Fueron casi una veintena de llamadas y mensajes de texto los que hicieron los secuestradores de Norberto Ronquillo y su familia; todos geolocalizados en la alcaldía de Tlalpan.

El negociador usó el teléfono de Norberto y otro con número 5531237449, cuya geolocalización reveló diferentes puntos de dicha alcaldía, consta en el expediente FAS//E/UI-2C/D/01045/06-2019 al que accedió La Silla Rota.

La primera llamada tuvo lugar a las 21:41 horas del 4 de junio pasado, la cual recibió el tío de Norberto, pero se cortó a los pocos segundos.

"¿Por qué cuelgas, puto?" Fue la segunda llamada, en la cual se oyó la voz de un hombre de no más de 30 años de edad, con acento de la Ciudad de México, se describe en el expediente.

Dos minutos después es la tía de la víctima quien recibe el tercer llamado: "empieza a juntar dinero, pendeja", ordenó el plagiario y que tres minutos más tarde realizó dos llamadas más que canceló antes de que fueran contestadas.

Tenemos a tu sobrino, no queremos nada de mamadas, me vas juntando el dinero, te hablamos más tarde", instruyó el delincuente todavía desde el teléfono de Norberto.

No hubo prueba de vida, acorde con la indagatoria, solo una voz al fondo, en uno de los llamados, que al parecer era Norberto solicitando ayuda.

A las 21:51 los secuestradores fijaron, a través de un mensaje de texto que salió de otro número, la cantidad que requerían por la liberación del joven de 22 años de edad: "5 miyones sinpendejadas en 1 hr (sic)".

Todo fue geolocalizado en al menos 30 antenas telefónicas ubicadas la alcaldía Tlalpan, algunas a pocos kilómetros de donde Norberto vivía.

Su tía insistió en que no contaba con 5 millones de pesos, pero los criminales le contestaron: "no te hagas pendeja, me vale verga, consíguelo, a ver cómo le haces, tienes que conseguir esa cantidad", se describe en la carpeta de investigación.

Inclusive le dijeron que sabían que poseían bodegas en la Central de Abasto y propiedades en el estado de Morelos, donde la tía se encontraba mientras transcurrían las negociaciones.

El último mensaje de los secuestradores lo recibió a las 02:52 del 5 de junio Osvaldo, primo de Norberto, encargado de dejar el dinero acordado.

También fue geolocalizado en Tlalpan, es decir, en la misma alcaldía donde Norberto estudiaba y vivía, donde fue secuestrado y donde su coche fue abandonado posteriormente.

No obstante, su cuerpo fue dejado en una zona boscosa de Xochimilco, envuelto en cobijas y una sabana con una etiqueta bordada, la cual tenía inscrito: "familia Hernández Guarneros".

Como reveló La Silla Rota, tres personas vinculadas a estos apellidos están bajo investigación, luego de que sus nombres fueran filtrados de entre otros 40 sospechosos.

Un tercer vehículo presuntamente ligado al caso

La Procuraduría sigue el rastro a tres vehículos que participaron en el secuestro de Norberto Ronquillo: una camioneta Ford Escape blanca, un sedán rojo y un Topaz gris.

Este último dato del Topaz fue aportado por Osvaldo, primo de Noberto, el cual lo manifestó en el marco de la carpeta de investigación FAS//E/UI-2C/D/01045/06-2019.

"Refiere que un vehículo Topaz color gris tuvo participación en los hechos que se investigan, mismo que se encuentra relacionado con la carpeta CI-FTL/TLP-3/UI-3C/D/01783/05-2019" se lee en un apartado del expediente.

¿De dónde sacó Osvaldo esa información? No se aclara en la indagatoria, pero al parecer es un coche que siguió a Osvaldo durante sus trayectos el día de las negociaciones.

Manifestó que cuando entregó el dinero para el rescate de su primo, los plagiarios lo hicieron dar vueltas por la Glorieta de Vaqueritos hasta dirigirlo a un autolavado en Calzada de las Bombas.

Fueron 45 minutos de circular al tiempo que se comunicaba con los delincuentes, que aunque fijaron el punto de entrega de Norberto, nunca cumplieron con el trato.