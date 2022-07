Las interrogantes del caso Black Jaguar-White Tiger

El escándalo por las malas condiciones en que se encontraban grandes felinos en el santuario Black Jaguar-White Tiger, ubicado en la zona del Ajusco, ha dejado una serie de interrogantes.

Entre ellos, está a dónde han ido a parar los cachorros que el fundador de santuario, Eduardo Serio, presumía en sus videos subidos a sus redes sociales. Otra interrogante es a donde serán trasladados los animales que sobrevivieron.

Aunque la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ya decomisó los 190 felinos que estaban en el predio ubicado al lado de la carretera Picacho-Ajusco, sólo se sabe que ocho felinos y 14 de 17 primates fueron trasladados al Zoológico de Chapultepec.

Pero no se sabe dónde están los restos de los animales que han fallecido. Aunque Serio dijo en un video subido a sus redes sociales que tiene las actas de las cremaciones, la Fiscalía General de la República va a buscar fosas en el predio.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que en el predio se encontraron 190 grandes felinos, entre ellos leones africanos y blancos, así como tigres, jaguares y pumas. También había dos coyotes y 17 primates. Los ejemplares estaban en un estado físico de regular a malo, con avanzado grado de desnutrición, deshidratación y descuido general.

La dependencia federal precisó que ocho ejemplares estaban en condición crítica. Ocho leones y 14 primates fueron llevados al Zoológico de Chapultepec. Falta saber el destino del resto.

¿A DÓNDE IRÁN?

De acuerdo con el biólogo Juan Carlos Olmos, en los zoológicos de todo el país no hay lugar para albergar tantos felinos ni monos araña, porque estos leones, tigres y esa especie de monos abundan en casi todos los recintos.

"Nadie quiere más, por razones de espacio y costo", dijo a La Silla Rota el director de Conservación sin Fronteras.

Agregó que además un alto porcentaje de esos animales están mutilados, enfermos y en malas condiciones.

Para alimentar a los felinos en los zoológicos se les da carne de equino y por lo menos 5 días a la semana deben comer diario entre 10 a 15 kilogramos.

Pero, además, para programas de conservación o reproducción, se requieren animales sanos.

"Y por cruel que parezca para la población y la selección natural, tienen poco o ningún valor biológico. Así que la eutanasia podría ser una alternativa. Cruel, desde el punto de vista humano", remarcó.

MÁS INTERROGANTES

Precisamente el destino de los restos de los animales que murieron, es una de las interrogantes que pronto se resolverá. Este viernes 8 de julio la Fiscalía General de la República acudió al Santuario para hacer la búsqueda de fosas donde presumiblemente hay cadáveres de felinos que podrían haber sido sacrificados.

Otra interrogante es saber precisamente el destino de los cachorros que salían en los videos tomados a Eduardo Serio hace años. La Silla Rota preguntó a la Semarnat, pero al momento no ha habido respuesta.

Los cachorros de tigre se pueden cotizar hasta en 110 mil pesos, los de jaguar negro en 95 mil pesos y los de león en 55 mil pesos.

Otra pregunta es el papel de las autoridades ambientales en el tema. Si no sabían del descuido, ¿era por qué no supervisaban? Si sabían, ¿por qué actuaron hasta que se hicieron públicos los videos de las condiciones de los felinos?

HABÍA SEÑALES

La periodista Gabriela Gutiérrez vio varias señales preocupantes de la fundación Black Jaguar-White Tiger, cuando intentó acercarse a ellos para realizar un reportaje sobre los animales rescatados de los circos.

Encontró que era una fundación sin experiencia en el cuidado de animales, que el fundador, Eduardo Serio, no tenía una carrera profesional relacionada con el tema, que el predio donde se ubicaba el llamado santuario no reunía las condiciones para que los grandes felinos no se estresaran, y que tampoco se sabe si había o no reproducción de animales, lo que podría abrir la puerta a la venta de cachorros.

En entrevista con La Silla Rota, Gutiérrez plantea interrogantes, como el tema de los donativos, los cuales según Serio bajaron y por eso el descuido a los animales, pero ella dice que hasta 2020 no había indicios de que hubieran disminuido.

También otra interrogante es el destino que tenían los animales que morían. Una fuente le dijo que los enterraban en el propio predio, lo cual va en contra de las normas sanitarias, ya que no se puede enterrar un cadáver de persona o animal en un predio sin autorización.

Cuando la periodista se acercó en 2017 a la fundación que ha estado en el ojo del huracán esta semana, no pensó que podría haber maltrato, tal como han revelado algunos videos recientemente dados a conocer, donde se ve a leones famélicos y algunos con la cola mordida, presuntamente por ellos mismos, debido al hambre que padecían.

Gutiérrez recuerda que le llamó la atención que cuando pidió una entrevista, el primer foco rojo que encontró es que se la negaron, lo que no es común en las organizaciones ambientalistas.

Después, al investigar más sobre BJWT, encontró que organizaciones extranjeras criticaban la convivencia entre humanos y felinos y cachorros, que va en contra de los estándares internacionales de cuidado animal.

"Sabía que las condiciones no eran las óptimas, que el espacio era muy chiquito, que estaban en hacinamiento y me había dicho un veterinario que diario les daban pollo de comer, lo cual está mal porque no tienen comida balanceada y había la sospecha de que reproducía a los animales, porque no era posible que tuviera siempre tantos cachorros", dice.

HIPÓCRITAS MENTIROSOS

Eduardo Serio subió a las redes sociales de Black Jaguar-White Tiger un par de videos para defenderse sobre las acusaciones de maltrato animal.

Volvió a decir que, ante el descenso de los donativos, se vio afectado y que incluso no ha pagado la renta del predio donde está el santuario.

"O pago renta o le doy de comer a los niños. Mi casero sabe cómo están las cosas, le debo todos estos meses, güero, aguántame", dijo que le pidió al casero.

Negó haberse aprovechado de los donativos e incluso cuando salgan los reportes de las finanzas de la fundación pronosticó que sus críticos "se van a morir de vergüenza de acusaciones falsas, que sí he comprado casas. No tengo casa, coche, departamento. Todo lo que tuve lo di para darles hábitat", aseguró.

Criticó que si la Asociación de Zoológicos, Criaderos, y Acuarios de México y el influencer animalista Arturo Islas vieron dos años de sufrimiento de los animales, se hayan esperado para denunciarlo y ahora llegan a destruirlo.

"Son hipócritas mentirosos, su pasión no son los animales, su pasión es la fama", afirmó.

Agregó que sólo cuatro famosos donaron dinero, entre ellos la cantante Katy Perry y Kate Walsh.

Dijo que de los animales que tenían, 150 eran de circo, que llegaron viejos, desnutridos y en las peores condiciones. "Obviamente en 5 o 6 años han ido falleciendo y tenemos las actas de cremación de ellos".