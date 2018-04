EMPRESAS EXTRANJERAS

Las ganancias del "turismo reproductivo" de hasta 240 mil euros

Este es el negocio multimillonario de las agencias intermediarias extranjeras, que alquilan vientres en México

SHARENII GUZMÁN 04/04/2018 04:41 a.m.

Las ganancias del "turismo reproductivo" de hasta 240 mil euros. (Foto tomada de la web)

En Tabasco y Sinaloa todavía se permite la gestación subrogada. A partir de 2016, en estos estados sólo es legal para parejas heterosexuales mexicanas, pero las empresas extranjeras se han valido de vacíos legales para explotar el mercado nacional.

Vientres de alquiler: una forma de esclavizar a la mujer

Integrantes de la organización Feministas Mexicanas contra Vientres de Alquiler (Femmva), advirtieron que la maternidad subrogada es un negocio en el que las mujeres son vistas como fábricas para gestar y dar a luz bebés para terceros, a cambio de dinero.

Son empresas, en su mayoría españolas, las que ofrecen este servicio. Se aprovechan de los vacíos legales en países subdesarrollados, tanto de Asia como de Latinoamérica, así como de la precariedad en la que viven muchas mujeres de esas naciones.

Se trata de un negocio internacional con ganancias millonarias, dirigido a gente adinerada, que puede pagar a una agencia intermediaria hasta 240 mil euros. Mientras tanto, las mujeres gestantes reciben entre el 0.9 y el 10 por ciento del pago total", indicó María del Rocío Fernández de Femmva.

Así era y es el mercado

Hasta 2016, en Tabasco y Sonora se permitía con toda libertad la maternidad subrogada a extranjeros. Empresas de otros países aprovecharon y realizaron un fuerte negocio como lo fue "el turismo reproductivo".

Los gobiernos estatales se percataron de los abusos e irregularidades que realizaban las agencias intermediarias, y blindaron sus legislaciones locales.

Tabasco y Sinaloa son los únicos estados en los que se puede hacer en alguna modalidad, por ejemplo, la gestación subrogada altruista y que los beneficiarios sean mexicanos. En Querétaro y San Luis Potosí se prohíbe expresamente, mientras que en el resto del país está penada la comercialización del cuerpo y sus partes.

Es un negocio internacional que va buscando huecos en las legislaciones de los distintos países. Lo que le interesa de México a esta industria multimillonaria internacional es la abundancia de mujeres empobrecidas, dispuestas a entregar a un hijo parido por ellas para poder pagar la cuenta del marido con cáncer", indicó Laura Lecuona de Femmva.

La especialista en temas de género comentó que las empresas intermediarias y las clínicas de fertilidad buscan impulsar modificaciones a la Ley General de salud, para que en México se apruebe la gestación subrogada comercial.

Es un interés monetario. Estas empresas se arreglan para buscar vericuetos bajo el agua y hacer las cosas. También nos preocupa que se aceptan modalidades como altruista. Tiene que estar prohibida todo tipo de maternidad subrogada. Nadie debería tener acceso a los úteros de las mujeres".

México ya no les interesa como destino de "turismo reproductivo", porque cuando se modificó la legislación en Tabasco ya no fue posible que los extranjeros vinieran a contratar este tipo de servicios. No obstante han encontrado otra forma de negocio.

Atenea Acevedo, también de Femmva, explicó que las clínicas que operan desde el extranjero ofrecen la alternativa de traer a mujeres de Estados Unidos, en donde hay estados que es legal, para que se realicen un procedimiento de "gestación asistida", ya que en México es más barato.

Se ofrece como paquete traer a la estadunidense para realizar la transferencia de los embriones en México, en esas clínicas en Tabasco. Una vez que se comprueba que la mujer quedó embarazada, se va a su país y ahí continúa el procedimiento. Esto es una laguna que permite que siga sucediendo".

María del Rocío Fernández relató que a pesar de que en México ya no hay acceso para extranjeros a la maternidad subrograda. Tienen información de que se da una práctica clandestina, y esto porque el Estado no verifica que se cumpla la normatividad.

La opacidad es una característica de la industria de los vientres de alquiler. Algunas empresas en su página web ofrecen diversas modalidades. Esto ya no debe de existir", lamentó.

