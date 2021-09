Las fuertes lluvias partieron casi a la mitad la casa de Carmen, en Ecatepec

Ecatepec.- La fuerte corriente que bajó de las zonas altas del municipio de Ecatepec por las lluvias registradas la semana pasada prácticamente partió a la mitad la vivienda de la señora Carmen Cruz, en la colonia Los Bordos.

"Empezó a llover fuertísimo y se desbordó la barranca. De hecho el agua no entró por este lado, fue por el zaguán. Entonces buscó la salida y botó las paredes. Ya después tuvimos que subir y cuando estábamos arriba escuchamos que tronó", recuerda.

Toda su familia tuvo que pedir auxilio a sus vecinos desde la azotea para poder abandonar el inmueble ante el riesgo de que colapsara. Sus paredes se separaron y quedaron en un voladero.

"El primer pedazo que se cayó fue debajo de las escaleras, ahí tronó y entonces dije pues se va a caer la casa porque había un río hasta mitad de la calle, y lo que hice fue gritarle a mi vecina para irnos por toda la azotea para que nos auxiliara", comenta.

DESDE ENTONCES SU VIVIENDA QUEDÓ INHABITABLE.

Las paredes presentan grietas severas de hasta 20 centímetros, daños estructurales en columnas, y debido a que colinda con una barranca, las autoridades de protección civil recomendaron evacuarla.

"Tenemos que pagar la casa porque no está en condiciones de habitarla. Tomaron el reporte y lo mandaron, pero ahora qué es lo que sigue qué es lo que hago y me dijeron que tenía que esperar hasta que no hablaran de los tres gobiernos y que yo les dijera qué era lo que necesitaba y en eso estamos", contó.

Para evitar mayores daños, los familiares de Carmen decidieron apuntalar con vigas de madera los sitios de mayor riesgo de colapso, como la sala, cocina y el baño, y con ello rescatar el uso de la propiedad en el menor tiempo posible.

"Nosotros queremos regresar lo más pronto posible porque no podemos estar así viviendo con vecinos. No tenemos dinero, pero hacemos lo que podemos. Lamentablemente después de que pasó esto entraron a robar varias cosas porque no estábamos aquí, entonces lo que queremos es que las autoridades nos ayuden lo más pronto posible porque esto fue algo imprevisto para todos", indicó.

INCIA CENSO POR LLUVIAS EN ECATEPEC

Como ella, cientos de familias resultaron afectadas y ahora se encuentran en proceso de ser censadas por personal del gobierno federal para cuantificar los daños y brindar apoyos.

De acuerdo con las autoridades, desde este lunes mil servidores públicos recorrerán 33 colonias consideradas de atención prioritaria en el municipio de Ecatepec afectadas por las lluvias del pasado 6 y 7 de septiembre.

Con esto se pretende realizar un mapeo de las viviendas que resultaron con daños y pérdidas materiales, a quienes se les entregarán apoyos a través del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las cuadrillas recorrerán colonias como Ciudad Oriente, Santa Clara, San Andrés de la Cañada, Laguna Chiconautla, Urbana Ixhuatepec, La Esperanza, San Agustín (en sus tres secciones), La Mora y Almárcigo Norte, entre otras.

De acuerdo con las autoridades de Ecatepec, este lunes inicia el censo para conocer el total de la población afectada.





