Las fiestas familiares que no debimos hacer

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha sido enfática en decir que las fiestas y reuniones familiares se han convertido en uno de los focos de contagios más importantes que en este fin del apocalíptico 2020 tienen al borde del colapso a los hospitales y con ello a la ciudad.

Deben ser también de los lugares más fáciles de detectar los contagios, pues seguro uno se entera pronto que alguien que asistió a un cumpleaños, una reunión futbolera, la graduación a distancia del sobrino o simplemente una noche bohemia, estaba contagiado.

No es como estar en las calles del Centro Histórico o algún centro comercial, atiborradas de desconocidos que uno jamás vuelve a ver y que por pura matemática es probable que estén contagiados, probablemente por ir a una fiesta familiar.

EL CORONAVIRUS NO SABE DE PARENTESCOS

He sabido de varias fiestas donde la gente que asiste se contagia: desde una amiga de otra amiga que enfermó en el cumpleaños de la abuelita, que al soplar las velas diseminó las gotículas y contagió a los asistentes, que estaban confiados en que la familia era más segura, pero sin saber que el enemigo invisible no sabe de parentescos ni de amistades. Es más, ya lo dijeron los científicos, ni siquiera es un microrganismo, como una bacteria, pero eso sí, qué maldito es.

Supe de otra en Estados Unidos, de una familia muy querida que hicieron el Día de Acción de Gracias y 10 personas enfermaron. Para su fortuna, no hay víctimas mortales.

Pero este viernes un taxista me contó una historia estrujante. Empezamos hablando sobre porque era taxista y me compartió que lo corrieron desde antes de la pandemia, pero con la emergencia sanitaria se le cerró más el panorama laboral y decidió tomar el volante.

Mientras avanzábamos lentamente sobre Eje Central a la altura de Salto del Agua, recordó que ha escuchado diversas teorías de la conspiración: que si los extraterrestres la trajeron; que si es un castigo de Dios por los abortos y el "homosexualismo"; que si los chinos lo hicieron para desestabilizar al mundo, e incluso que al inicio hubo quien le dijo que los panistas difuminaron el chisme del coronavirus para hacer quedar mal al presidente de México. Él era muy respetuoso y no dijo lo que otro taxista con más calles hubiera dicho: ´hágame usted el refregado favor´.

ALGUNOS CREEN QUE SOLO LOS DESCONOCIDOS CONTAGIAN

Y mientras seguía el lento avance ya a la altura de República de El Salvador, me dijo que otros no creían o algunos más pensaban que no era tan grave. O que solo con desconocidos hay riesgo de contagio.

Algo así pasó con la familia de su esposa. Resulta que hace cosa de un mes y medio hubo una reunión entre ellos.

El taxista y su esposa no acudieron, pero supieron qué pasó en la reunión. Resulta que un primo de ella llegó solo. Le preguntaron por qué y dijo ´mi esposa está enferma de covid´, así, como si nada, como si fuera una gripa, una diarrea o un dolor de cabeza.

Su esposa cuando supo exclamó ´¿cómo se le ocurrió ir?´.

Pero, aunque parezca increíble, en la fiesta nadie dijo nada.

CONTAGIOS

Pero a los pocos días el primo se sintió mal, y otros que estuvieron en la reunión también. Se hicieron la prueba y algunos resultaron contagiados. La hermana del primo de su esposa fue la más afectada y falleció.

El tema se convirtió en tabú en el grupo de WhatsApp familiar, pero dio pie a que surgieran otros grupos pequeños donde recordaron lo que el primo dijo y lamentaron no haber hecho algo más, quizá pedirle que se fuera, o de plano cancelar la reunión.

Lo más triste es que mientras los demás resultaron negativos, paralelamente la prima falleció.

"Estuvo intubada, aguantó una semanita y después murió", dijo el conductor, ya a la altura de Garibaldi, donde el tránsito comenzó a mejorar.

El taxista dijo que él no fue porque es asmático, y eso lo hace más vulnerable. Eso lo salvó.