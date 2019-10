Las extorsiones y "cuotas" ilegales a policías por sus propios mandos

En el sector Padierna, de la Policía capitalina, quedó expuesto un sistema de cobros a los elementos, que va de los 200 a los 750 pesos cada vez que son arrestados injustificadamente, por alguna indisciplina o si solicitan permisos.

Todo es anotado en un cuaderno: cada día se registran los cobros y cada uno de los oficiales tiene que pagar. "Rosas, arresto, 200 pesos". "Mariana, permiso, 500 pesos", se lee en fotografías en poder de La Silla Rota.

Pero no solo es en el sector Padierna, ubicado en la alcaldía de Tlalpan, sino en prácticamente todos los sectores policiacos en los que se divide la ciudad, según elementos consultados.

"Todo tiene su cuota, si te quieres ir temprano, si quieres que te asignen patrulla o no, si te arrestan no solo es el arresto sino un pago, si no tienes se te va acumulando una deuda que después es muy difícil de saldar", externó un uniformado del sector Padierna que pidió el anonimato.

Ernesto Carrillo Pérez es el director de dicho sector, y es quien supuestamente recibe el dinero a través de sus secretarias, que también fueron fotografiadas mientras realizaban los cobros y los anotaban.

"Sinceramente también es conveniencia, apatía u omisión no denunciar esto, yo trabajo 24 horas por 48 de descanso y por eso doy 500 pesos a la quincena, o sea aquí nada es gratis.

"En todos lados se maneja así, para qué nos hacemos tontos; muchos prefieren pagar para evitar meterse en problemas; tú como policía si un día pides permiso, pues debería ser gratis, pero los de 12 horas cuestan 500 y los de 24 sale en 800, para evitar que te arresten o te descuenten de tu salario", externó otro oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Desde 2012, la SSC promedia 81 arrestos de policías diariamente y con base en el Régimen Disciplinario interno, a un elemento se le puede hacer firmar una boleta de arresto por diferentes motivos, desde mascar chicle y estar mal uniformado hasta desacatar órdenes o abandonar el servicio sin permiso de los mandos.

Aunque los cobros es una práctica anquilosada desde hace décadas en las corporaciones policiacas, son nulos los casos en los que se ha tratado de erradicar con alguna investigación formal.

En la SSC, son los "pretores" o personal de Asuntos Internos los encargados de velar por la buena administración de los sectores, al tiempo que la Policía capitalina es la fuerza policial más grande del país, con poco más de 25 mil efectivos, separados en 73 sectores y 847 cuadrantes.

"Luego te arrestan por cualquier jalada, has deltas (jefes de patrullas), directores que tienen la maña de arrestar a diestra y siniestra y a la hora de la hora 200 pesos por cada uno, imagínate.

"En todos los sectores que veas paradas patrullas, que por incidencia o por lo que sea, en realidad son las ´vacas´ de los directores; regularmente son camionetas porque es más fácil ordeñarlas, a una camioneta le entran 50 litros por cada 24 horas, tú le sacas 40 sin problema y de 3 camionetas son como 34 mil pesos al mes y esa gasolina va para los coches particulares de los jefes", añadió un policía del sector Hospitales.

Por las fotografías donde se exhiben los pagos y la mecánica hasta el momento no hay una indagatoria formal, pues ningún oficial lo ha expuesto a Asuntos Internos, según comentaron fuentes de la dependencia.

Desde el jueves pasado se solicitó una postura a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del área de Comunicación Social, pero hasta ahora no ha habido respuesta.

fmma