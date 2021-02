Las escaleras eléctricas inservibles de Mancera; gastó 1,000 mdp en el Metro y siguen las fallas

Jaime, un usuario del Metro de 54 años, batalla mucho desde que el servicio de las escaleras eléctricas empezó a fallar. Su madre de 76 años está postrada en una silla de ruedas porque tiene parálisis cerebral y el medio de transporte que utilizan es el del Metro mismo que utiliza más de dos veces al día para trasladarse, por ello debe de subirla cargando.

El hecho de que las fallas sigan en las escaleras eléctricas le implica que deba salir más temprano de su casa porque en ocasiones se ha llegado a tardar hasta una hora en subir los más de 50 escalones a su mamá.

¿Te afecta cuando las escaleras eléctricas del Metro no sirven? — La Silla Rota (@lasillarota) 27 de abril de 2019

Durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, del 2013 al 2018, la administración local gastó un total de mil 41 millones 596 mil 964 pesos sólo en el servicio de mantenimiento a las escaleras eléctricas, según datos proporcionados por la plataforma nacional de transparencia.

En lo que va del 2019, con Claudia Sheinbaum, sólo en enero y febrero se han invertido 46 millones de pesos para el mantenimiento de este servicio.





En total, se le pagaron mil 87 millones, 596 mil, 964 pesos a la empresa Veolus Energía y Gestión Técnica S.A de C.V por el servicio del mantenimiento preventivo, correctivo a escaleras electromecánicas, aceras móviles, elevadores y salvaescaleras del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Esta empresa fue la encargada de dar servicio de mantenimiento y reparaciones hasta febrero pasado.

Según su página de internet, los contactos son la Ingeniera Alma Daniela Bautista Rodríguez. Sus oficinas están ubicadas en Av. Tamaulipas No. 580, Colonia Santa Lucía, Alcaldía Álvaro Obregón. LA SILLA ROTA se comunicó con dicha empresa para saber su postura respecto del gasto excesivo en el mantenimiento de las escaleras y hasta la fecha de la publicación de este reportaje no se tuvo respuesta.

Actualmente con el cambio de administración, la empresa encargada y responsable de realizar estas tareas desde el mes de marzo 2019 es Sinergman, S. de R.L. de C.V., en consorcio con la empresa Servicio Instalación, Mantenimiento y Asesoría de Equipos de Accesibilidad S.A. de C.V.

Empresa envía carta

La empresa Veolus envió una carta a LA SILLA ROTA fechada el 30 de abril, en la que afirma que el monto total pagado es erróneo, ya que se aumentó la cantidad en 419 millones de pesos.

Jorge Gaviño, quien fuera director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de julio del 2015 a febrero del 2018, aseguró en entrevista que el gasto fue mayor debido a que “se encareció el mantenimiento, ha sido la inflación y la paridad peso-dólar” un factor que por el gasto fue mayor.

Al ser cuestionado sobre si él considera que el gasto fue un despropósito o un desperdicio, indicó que “todo proceso de mantenimiento es indispensable en sus rubros preventivo, correctivo y predictivo. Si no se hubiese dado este tipo de mantenimiento permanente a las escaleras eléctricas o cualquier otra instalación del Sistema, seguramente el Metro hubiera hecho crisis, colapsado y no funcionaría”, declaró el ahora diputado por la bancada del Partido de la Revolución Democrática.

Sin embargo, la realidad contrasta. El principal motivo por el que se suspendió en su totalidad el funcionamiento de las escaleras eléctricas del Metro, fue porque el pasado 5 de marzo se registraron dos accidentes en el que las escaleras de las estaciones Mixcoac y Tacubaya colapsaron y dejaron a 10 personas lesionadas; desde entonces y hasta la fecha, las escaleras siguen sin funcionar en su totalidad.

#Video ?? |



Difunden imágenes del momento en que colapsan unas escaleras eléctricas, tumbando a varias personas, se presume que ocurrió en el Metro Tacubaya; hay varios lesionados.

Ya se investigan los hechos. pic.twitter.com/yQDYBz7ysk — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) 9 de febrero de 2019

“Los principales problemas que han tenido las escaleras electromecánicas, principalmente las más antiguas, han sido la dificultad para que las compañías adquieran refacciones rápidamente, ya que varias de ellas las tienen que mandar hacer en el país o en el extranjero. De 2013 a 2018 se sustituyeron 70 escaleras, quedando en proceso 3 que serían entregadas este año” declaró el ex director Jorge Gaviño.

¿Y LOS AVANCES?

El pasado 11 de marzo el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que revisaría de manera general 90 escaleras eléctricas en más de 12 estaciones del Metro de las Líneas 3, 6, 7 y 8 y que se esperaba en la semana siguiente el servicio fuera restablecido.

El Sistema de Transporte Colectivo informa que está llevando a cabo la revisión general de 90 escaleras en 12 estaciones. 16 ya están funcionando y estamos trabajando para que el resto vaya entrando en operación en el transcurso de esta semana y la próxima. — MetroCDMX (@MetroCDMX) 12 de marzo de 2019

El Sistema de Transporte Colectivo informa que continúa con la revisión de escaleras electromecánicas en 12 estaciones de la Red. pic.twitter.com/F6Y2opkSzJ — MetroCDMX (@MetroCDMX) 14 de marzo de 2019

En un recorrido de LA SILLA ROTA en las instalaciones de la línea 7, se pudo comprobar que aún siguen sin operar las escaleras a más de un mes de que el servicio fuera suspendido.

“Diario lo hago, ahorita sufro mucho con lo de las escaleras, son dos veces al día que tengo que subir y bajar las escaleras con mi madre en silla de ruedas. Ya varias veces le he pedido al personal del metro que cambien el sentido de las escaleras y que mejor suban en vez de que bajen, porque es más fácil pero prefieren decir que no hay nadie”, mencionó Jaime.

Al cuestionar a unos trabajadores encargados del mantenimiento de las escaleras que se encontraban en una de las estaciones y quienes pidieron guardar su identidad, informaron que desconocen la fecha en la que el servicio vaya a ser restaurado en su totalidad, pero aseguran “va para largo”.

“También influye mucho en que hubo un cambio de empresa, nosotros no sabemos por qué lo cambiaron pero todo el material está ahí parado y no sabemos para qué fecha o cuándo vaya a ser arreglado en su totalidad”, señaló uno de los trabajadores encargado del mantenimiento de las escaleras.

Los trabajadores fueron testigos del momento en que el señor Jaime comenzó a subir a su madre por las escaleras cargando. Por ello se les cuestionó el motivo por el cual no cambiaban el sentido de las escaleras para que en vez de bajar, suban.

Respondieron que en ciertas estaciones se ha hecho. “Pero en este caso ya no se puede invertir. Son escaleras con más de 30 años, ya están muy viejas y las cadenas ya no sirven, si se cambia el sentido los escalones chocan y se traban, pueden ocasionar un accidente mayor. En algunas estaciones sí se hizo, pero no en todas y esto se debe al deterioro del material”, declararon los trabajadores.

Esta es la fecha en la que el Metro notificó sería restablecido el servicio; sin embargo, una semana después se realizó este recorrido y se comprobó que no ha se cumplido en su totalidad.

Continuamos trabajando en la revisión y mantenimiento de las escaleras electromecánicas de las Líneas 3, 6, 7 y 8; sustituyendo 40 engranes, 700 metros de cadena del sistema de tracción y 84 frenos de disco. Trabajamos por tu seguridad. pic.twitter.com/zSEwUgBvc6 — MetroCDMX (@MetroCDMX) 15 de marzo de 2019

• Martin Carrera – 19 de marzo

• La Villa/Basílica – 20 de marzo

• Deportivo 18 de marzo – 20 de marzo

• Refinería – 20 de marzo

• Constituyentes – 21 de marzo

• San Joaquín – 21 de marzo

• San Pedro de los Pinos 22 de marzo

• Polanco 23 de marzo

• Mixcoac – 23 de marzo

• San Antonio – 23 de marzo

• Barranca del Muerto- 25 de marzo

• Auditorio – 25 de marzo

• Tacuba – 25 de marzo

• Tacubaya – 26 de marzo

En un recorrido realizado por LA SILLA ROTA en la línea 7, se pudo confirmar que el servicio de las escaleras eléctricas aún está intermitente. Las estaciones Barranca del muerto, San Antonio, Auditorio y Polanco aún hay escaleras que están fuera de servicio. Los mismos policías de la estación confirmaron que hay momentos en los que funcionan pero debido a los trabajos de mantenimiento las llegan a apagar sin aviso previo. La estación más afectada es Polanco, ya que en ambas direcciones no hay servicio.

Incluso la dirección del Metro se comprometió a entregar en funcionamiento todas las escaleras para el pasado sábado 30 de marzo, misma que ha sido incumplida. Florencia Serranía, actual directora del Metro, informó el pasado 12 de abril que el proyecto de renovación de las escaleras eléctricas de la Línea 7 del Metro estará concluido en un máximo de 18 meses en la línea más profunda de todo el sistema.

Además de ser usuarias cotidianas del Metro la Jefa de Gobierno @ClaudiaShein y la Directora @FirenzeM, en esta ocasión nos explican los trabajos de mantenimiento permanentes en las escaleras eléctricas, que permiten garantizar la seguridad de las personas usuarias. pic.twitter.com/JqbKwZ2EjM — MetroCDMX (@MetroCDMX) 12 de abril de 2019

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha supervisado las obras para la corrección de desperfectos de las escaleras eléctricas. El 10 de abril informó que estaba por culminar la primera fase de las 87 escaleras de la línea 7. “Vamos por la reparación de las 467”, dijo en Twitter el 10 de abril.

“El Metro es el corazón de la movilidad de la ciudad y lo más importante es que vuelva a ser uno de los 10 mejores Metros del mundo”, agregó la jefa de Gobierno.

LOS MÁS AFECTADOS

Usuarios externaron a LA SILLA ROTA su molestia, principalmente personas discapacitadas, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.

Sofía, una joven de 23 años y quien está embarazada, externó que le cuesta mucho trabajo subir los más de 100 escalones “es muy pesado y por mi condición me canso mucho y me tardo más. Tengo que usar esta línea (7) para ir a mi trabajo y no me queda de otra. Por suerte no la uso diario pero la veces que la tomo, sé que debo de salir más temprano de casa para llegar a tiempo a mi trabajo por el tiempo en que me tardo en subir”.

Otras dos personas de la tercera edad, comentaron la misma situación. Una de ellas, sin decir su nombre, criticó

“Es muy pesado y duelen las rodillas, tuve que hacer varias paradas para descansar, tomar aire y seguir subiendo, está muy mal que las escaleras no sirvan y lo peor es que ya llevan un rato así”.

En contraste, hubo personas que no presentaron ninguna queja, incluso algunos usuarios tomaron carrera para subir corriendo las escaleras, jóvenes en buenas condiciones físicas.

A pesar de ello, sí hubo personas que subieron cansados y fatigados debido al esfuerzo.

LAS MEDIDAS

Una de las medidas que tomó el Metro para contrarrestar esta situación, fue poner alrededor de 50 elementos del STC en las zonas donde se encuentran las escaleras eléctricas en reparación o revisión para ayudar a las personas de la tercera edad, con alguna discapacidad y mujeres embarazadas a subir las escaleras fijas.

Sin embargo, durante todo el tiempo que LA SILLA ROTA permaneció en la línea 7, no se detectaron o ubicaron al personal mencionado.

Incluso, Jaime declaró que “todo el tiempo que no ha habido el servicio, yo no he visto a nadie. Subo a mi madre yo solo o a veces la gente me ayuda, pero nunca he recibido apoyo de personal del Metro, nunca los he visto”.

LA SILLA ROTA cuestionó a uno de los oficiales de la estación y su único argumento fue “A nosotros no nos dan informes de eso”.

Pero no sólo las fallas de las escaleras eléctricas, gracias a las cámaras de vigilancia del organismo, se han detectado que algunas personas apagan de manera intencional las escaleras para hacerlas pasar como descompuestas.

“Algunas personas nos hacen travesuras de vez en cuando. No se puede evitar que las apaguen por lo que estamos tratando de hacer conciencia entre los usuarios que es para el bien de todo. Estamos pendientes de que no lo hagan porque nos perjudica”, expuso la directora del Metro, Florencia Serranía.

ACCIDENTES POR FALTA DE SERVICIO

Hasta el momento, se ha registrado el accidente de una mujer embarazada en la línea 7 del Metro el pasado 25 de marzo quien sufrió una caída.

La mujer de 21 semanas de embarazo fue trasladada al hospital Balbuena y su estado de salud se reportó como reservado. La mujer tuvo moretones en el brazo derecho y tenía dolores en la cadera y el pie derecho.

El sector más vulnerable y afectado por la suspensión de las escaleras eléctricas han sido mujeres embarazadas, personas de la tercera edad o personas con alguna discapacidad.

Y Jaime comenzó a subir a su madre en silla de ruedas escalón por escalón; esta vez, un par de personas lo apoyaron para cargarla y poderla subir, lo cual agradece, pero sabe que no siempre corre con la misma suerte.