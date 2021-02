Las claves de la suspensión del Hoy No Circula Extendido en Edomex

Éstas son las diferencias de la suspensión del Hoy No Circula Extendido en Edomex (Foto Especial)

La Secretaría de Medio Ambiente informó que, a partir de este lunes 15 de junio, quedará suspendido el programa Hoy No Circula Extendido, que se aplicó en el Estado de México durante la Fase 3 de la contingencia sanitaria del COVID-19; sin embargo, aquellos vehículos con holograma vencido o nuevos tendrán que ajustarse a una serie de consideraciones hasta que no se reabran los verificentros en la entidad.

De acuerdo con la dependencia estatal, con la suspensión de este acuerdo temporal, se mantiene el programa Hoy No Circula Ordinario, por lo que, a partir de esta fecha, todos los automóviles con hologramas "00" y "0" podrán circular nuevamente todos los días, mientras que aquellos con holograma "1" dejarán de hacerlo un día a la semana y dos sábados al mes, dependiendo con su engomado.

Mientras que los vehículos con holograma "2" no podrán circular un día a la semana, dependiendo de su engomado, así como todos los sábados del mes. En ambos casos, de las 05:00 a las 22:00 horas.

Estas medidas aplicarán para los vehículos que circulan por los 59 municipios que están incorporados a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Adicionalmente, la Secretaría de Medio Ambiente estableció algunas consideraciones para vehículos nuevos, con hologramas vencidos, multas por verificación extemporánea o de reciente reemplacamiento que, a continuación, se enlistan:

- A los vehículos con vigencia vencida del holograma y con engomado de cualquier color, matriculados en el Estado de México, Ciudad de México u otra entidad federativa y que cuenten con holograma del tipo Exento “E”, “00”, “0”, “1” o “2”, se les aplicará la restricción a la circulación de acuerdo con el holograma vencido.

- Los automotores con engomado amarillo que no verificaron en enero o febrero de 2020 o portan engomado rosa, rojo, verde o azul y que no cumplieron con su verificación en el segundo semestre del 2019, podrán seguir circulando bajo la aplicación del punto anterior, mientras los verificentros reanudan sus servicios.

"En cuanto los verificentros de la entidad reinicien sus actividades, estas unidades no podrán circular a menos que sea para conducir su unidad a un centro de verificación y con la multa por verificación vehicular pagada", comentó la dependencia.

- Los vehículos nuevos deberán limitar la circulación un día a la semana dependiendo de la terminación de placa, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas, hasta que también se reinicie el proceso de verificación vehicular.

- Los automóviles que recientemente reemplacaron y aún se encuentran dentro del periodo vigente para realizar la verificación, deberán limitar la circulación un día a la semana, dependiendo de la terminación de placa, en el horario de las 05:00 a las 22:00 horas.

- A los automotores de servicio particular y de carga ligeros, como automóviles, camionetas tipo van y pick up, con placas de circulación del extranjero u otras entidades federativas, que no porten el holograma de verificación vehicular Exento "E", "00" o "0", se les considerará como holograma "2"; es decir, que se tendrán que ajustar a la limitación de un día a la semana, de acuerdo con la terminación de su placa, así como de lunes a viernes de las 05:00 a las 11:00 horas.

La Secretaría de Medio Ambiente subrayó que esta medida responde a las necesidades de movilidad y de transporte de los ciudadanos hacia la Nueva Normalidad, aunque esto no conlleva el dejar de respetar las medidas de sanitarias y de sana distancia para evitar el mayor número de contagios de COVID-19.