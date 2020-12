Las 9 medidas de la capital para enfrentar la pandemia

Pese a que el Valle de México rebasó las 5 mil 100 camas de hospitalización por covid-19 -límite anunciado por Claudia Sheinbaum en julio para decretar semáforo rojo-, la capital permanecerá en semáforo naranja con alerta al límite y se anunció un nuevo llamado a permanecer en casa.

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum informó de las nuevas medidas que tendrán que aplicarse en la capital:

1. Nuevo llamado a permanecer en casa.

2. El Gobierno de la Ciudad de México reducirá operaciones con el cierre de oficinas al público, incluyendo organismos autónomos.

3. Fortalecer el trabajo desde casa en oficinas privadas, por lo que se intensificará la verificación en corporativos y cualquier tipo de oficinas.

4. Campaña intensiva de comunicación para alertar a la población.

5. Vigilancia y fortalecimiento de medidas sanitarias en negocios.

6. Filtros dosificadores en el Centró Histórico, Central de Abasto y tiendas y centros comerciales.

7. Fortalecimiento en trabajo territorial de las colonias en emergencia sanitaria.

8. Incremento en pruebas para aislar casos.

9. Recuperación y ampliación de capacidad hospitalaria.

Sobre el último punto, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se anunció previamente que serán instaladas 500 camas adicionales para terapia intensiva en la capital, esto debido al repunte de contagios y hospitalizaciones. El mandatario federal informó que la ampliación hospitalaria incluirá la habilitación de ventiladores y aumento de especialistas. Sin embargo, la jefa de Gobierno detalló que la adecuación será de 600 camas en realidad.

"Son camas que se van a recuperar, que se habían estado utilizando para otras enfermedades y la idea es que todavía inclusive se pueda crecer a algunas más. A partir de esta semana que viene se comienzan a recuperar todas estas camas y también hay reuniones permanentes con el Gobierno de México para algunas otras áreas, por ejemplo, estamos pidiendo al INSABI que acelere el equipamiento del Hospital Topilejo, que ya está prácticamente terminado y que ellos lo van a equipar. Estábamos viendo probablemente que se iba a abrir en marzo y entonces estamos viendo la posibilidad de que se acelere para que se pueda atender ahí también a pacientes covid, y algunas otras áreas que están revisando de manera muy importante; un convenio con privados que anunció el Presidente de la República que también apenas va a iniciar, no solamente para atender a pacientes no covid, sino también ahora para pacientes covid de manera gratuita" comentó.,

Con respecto a esta semana -del 26 de noviembre al 3 de diciembre- hubo un cambio en la ocupación hospitalaria de 285 camas luego de tener 3 mil 632 camas ocupadas a 3 mil 917 pacientes. Esto representa un cambio del 52 al 56 por ciento de ocupación.

Sheinbaum subrayó que no ha habido presión por parte del sector empresarial para no regresar al semáforo rojo.

"Es evidente para todos los empresarios es que han pasado tiempos muy complicados recuerden que se ha vivido una crisis económica muy importante, histórica en la Ciudad de México y una pérdida de empleos de casi 300 mil, afortunadamente a partir del mes de octubre empezaron a recuperarse estos empleos, entonces obviamente están viviendo una situación muy compleja y esto no los dice cada vez que nos reunimos, yo me reúno muy seguido con las Cámaras, que ahora es virtual, pero ellos nunca han dicho que no se regrese a rojo, sólo externan sus preocupaciones", dijo.

Asimismo, la mandataria hizo una comparación con las medidas que han tomado otras entidades.

"Es un llamado a la ciudadanía, es distinto a lo mejor en lo que se hizo en Chihuahua, a lo que se hace en Jalisco allá si se acuerdan multan a la gente que va sin cubrebocas y ha habido abuso policial por eso, o se persigue, aquí la policía orienta a través de las patrullas, reparte cubrebocas".

IMPLEMENTARÁN QR EN TRANSPORTE PÚBLICO

La jefa de Gobierno comentó que la aplicación del Código QR para identificación de casos se ampliará al transporte público.

"En otras ciudades como Tokio, por ejemplo, ha sido muy importante, se utiliza en algunas ciudades de China también, se utiliza, y ha sido muy muy útil, el Código QR en el Metro, Trolebús, en RTP y en el Metrobús a partir de la segunda mitad de la próxima semana y vamos a hacer una segunda fase en el transporte concesionado", dijo.

De igual forma explicó que se incluirá un mecanismo para validar el número celular de la persona vía SMS y aunque no es obligatorio, pidió a los dueños de establecimientos que orienten a su clientela a utilizarlo.

SE UNE AL LLAMADO DE AMLO

Este viernes incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un llamado especial a los capitalinos para que se actúe con responsabilidad durante diciembre y así evitar contagios. Subrayó que mientras no haya vacuna "lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos, el gobierno no va a limitar las libertades".

Al respecto, la jefa de Gobierno agradeció al presidente por dedicar hoy su conferencia matutina completa a este tema, "por ser un tema de relevancia y de importancia".

"Las nuevas medidas son un llamado a la participación de la ciudadanía y a la corresponsabilidad de todos; y este llamado, otra vez es tiempo de quedarnos en casa, seamos todos responsables, llamamos a la corresponsabilidad ciudadana, a este gran pueblo de la Ciudad de México que siempre participa, apoya, que es solidario, a volver a tomar nuestras medidas de Sana Distancia, y protegernos y proteger a los demás", finalizó.

fmma