Las 7 normas del nuevo programa Hoy No Circula en la CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Calidad del Aire, informó que a partir de este lunes 15 de junio el programa Hoy No Circula aplicará de acuerdo con las restricciones correspondientes al holograma de verificación más reciente del vehículo.

Este viernes, LA SILLA ROTA publicó que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum anunció en videoconferencia que el 15 de junio inicia la Transición Ordenada y Gradual hacia el Semáforo Naranja, la cual se llevará a cabo entre el 15 y 21 de junio. Además de la conclusión del Hoy No Circula extraordinario, el 15 de junio se reabrirán las estaciones cerradas de Metro y Metrobús.

De acuerdo con la Sedema, avisa que las restricciones se aplicarán independientemente del origen de la matrícula, o si la última verificación se realizó durante el segundo semestre del año 2019 o en lo que va del 2020.

Así operará el programa Hoy No Circula para la Ciudad de México:

1. El Hoy No Circula extraordinario concluirá en la Ciudad de México el 15 de junio, por lo que los automotores con hologramas del tipo "exento" "cero y "doble cero" podrán circular todos los días a partir de esa fecha.

?? A partir del 15 de junio el #HoyNoCircula aplicará según las restricciones del holograma obtenido en el segundo semestre de 2019 o durante este año, sin importar de dónde sea la placa. ¿Quieres saber cómo circulará tu auto? Checa el #BoletínSedema ??https://t.co/DyqoITswQp — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) June 13, 2020

2. Vehículos con hologramas con vigencia vencida. Los automotores con engomado de cualquier color, matriculados en la Ciudad de México, Estado de México u otra entidad federativa que cuenten con holograma del tipo "exento", "00, "0", "1" o "2" le aplicará la restricción a la circulación de acuerdo con el holograma vencido, es decir:

a) Si el holograma vencido es del tipo "00" o "0" no tiene restricciones a la circulación.

b) Si el holograma es del tipo "1" debe dejar de circular un día a la semana y dos sábados al mes, de las 5:00 a las 22:00 horas.

c) Si el holograma es del tipo "2" debe dejar de circular un día a la semana y todos sábados del mes, de las 05:00 a las 22:00 horas.

3. Automotores con engomado de cualquier color que tengan multa por verificación extemporánea (unidades con engomado amarillo que no verificaron en enero o febrero de este año o unidades con engomado rosa, rojo, verde o azul que no cuentan con su verificación del segundo semestre del 2019), podrán seguir circulando bajo la aplicación del programa Hoy No Circula establecido en el numeral 2, en tanto no reanuden el servicio los centros de verificación. En cuanto reinicie la verificación vehicular en la Ciudad de México, estas unidades no podrán circular a menos que sea para conducir su unidad a un centro de verificación y con la multa por verificación vehicular pagada.

4. Vehículos con multa por verificación extemporánea por no verificar en el año 2019 (engomados rosa, rojo, verde y azul) o en enero y febrero de 2020 (engomado amarillo), les aplica la misma condición establecida en el numeral 2 en tanto continúe el cierre de los centros de verificación, toda vez que no hay forma de que el ciudadano regularice la situación de su unidad. Una vez iniciada la prestación del servicio, los autos sólo podrán circular para ser llevados a verificar lo cual deberá ocurrir posterior al pago de la infracción por verificar de forma extemporánea.

5. Vehículos con multa de verificación extemporánea pagada y vencida con fecha igual o posterior al 25 de marzo, tendrán 30 días para verificar posteriores al reinicio de la operación de los centros. Les aplica el programa Hoy No Circula de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.

6. Vehículos que realizaron cambio de matrícula y cuyo plazo para verificar ya se venció, tendrán 30 días para verificar posteriores al reinicio de la operación de los centros. Les aplica el programa Hoy No Circula de acuerdo con el numeral 2.

7. Vehículos nuevos no verificados les aplica el programa Hoy No Circula de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 hasta en tanto reinicie el proceso de verificación vehicular. A partir del inicio de la verificación, el Hoy No Circula aplicará a las unidades bajo las mismas condiciones que aplica al holograma "2".





(djh)