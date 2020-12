Las 23 colonias de la CDMX que se suman al foco rojo por covid

Dos de ellas son de la alcaldía Álvaro Obregón: Las Águilas y San Clemente; una de Azcapotzalco: San Pedro Xalpa; dos más de Cuajimalpa: San Pedro Cuajimalpa y San Mateo Tlaltenango; una de la Cuauhtémoc: Cuauhtémoc.

Cinco colonias más de la Gustavo A. Madero: Loma de la Palma, Jorge Negrete, Constitución de la República, Gabriel Hernández y CTM Atzacoalco; tres de Iztapalapa: Vicente Guerrero Súper Manzana 6, Las Peñas I y Cerro de la Estrella II.

Una colonia de la Magdalena Contreras: Los Padres; una más de Milpa Alta: Santa Ana Tlacotenco; cinco de Tlalpan: Héroes de Padierna I, Héroes de Padierna II, Popular Santa Teresa, Selene Segunda Sección y Nopalera; una de la Venustiano Carranza: Jardín Balbuena III; y una de Xochimilco, San Luis Tlaxialtemalco.

En estas 23 colonias, los ciudadanos se queden en casa, si no es necesario salir no salgan; si es indispensable que salgan usen cubrebocas y mantengan Sana Distancia siempre; No realicen fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares; y las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

En contraste, 23 colonias salen del foco rojo por covid-19 en la capital del país.

Tres son de la Álvaro Obregón: Calzada Jalalpa, Jalalpa Tepito y Piloto; una de Azcapotzalco: Tezozómoc; cuatro de la Benito Juárez: Nativitas, Vértiz Narvarte, Portales I y Portales III.

Una de Coyoacán: Adolfo Ruiz Cortines I; seis de la Cuauhtémoc: Juárez, Tabacalera, Centro VIII, Morelos II, Peralvillo I y Roma Norte II; una de Iztacalco: Agricola Oriental; una de Iztapalapa: San Andrés Tetepilco; dos más de la Miguel Hidalgo: Tacuba y Anáhuac II; dos de la Venustiano Carranza: Adolfo López Mateos y Moctezuma Segunda Sección IV; y una de Xochimilco: Tepepan.