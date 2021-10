Lanzan ultimátum a edil de Toluca con crear autodefensas por ola de violencia

TOLUCA.-Las miradas hacia los extraños son vigilantes. En la zona Norte de Toluca, Estado de México, la ola de homicidios, robos y violaciones mantiene alerta a la población. Han lanzado un ultimátum en contra del gobierno municipal, si este sábado no se aparece el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez en la zona, bloquearán los accesos de manera permanente y crearán autodefensas.

Fueron el homicidio de Guillermo, un joven de 14 años de edad quien intentó defender a su novia de ser violada; y el hallazgo del cuerpo de Alondra, víctima de feminicidio, lo que detonó el hartazgo.

"Cada semana aparecen muertos, o nos los dejan embolsados, o muertos a golpes, o las matan, porque hay que decirlo, aquí a las niñas las tienen ya en la mira, por eso vamos a organizarnos, si no llega el alcalde, ya no les vamos a dar más tiempo", comentaron los vecinos.

Cuando llega un auto extraño es visto, los vecinos comienzan a estudiarlo. Han detectado la presencia de personas ajenas a la comunidad en las inmediaciones de las escuelas y temen, son los que han estado acosando a las mujeres jóvenes.

Altar para Guillermo, joven de 14 años asesinado cuando intentó defender a su novia de una violación

En los últimos dos meses, al menos 12 cuerpos han sido localizados en la zona norte de Toluca, en especial en San Pablo Autopan y San Diego de los Padres, pero fue el homicidio de Guillermo, un menor de 14 años -quién fue asesinado cuando intentó defender a su novia de una violación- y el feminicidio de Alondra, una joven que regresaba a su casa tras jugar softball en Naucalpan, lo que desató la indignación.

"Ya no podemos, vamos a hacer el recorrido de cada punto en que se ha dejado un cadáver, van a ver que esto se ha convertido en un panteón. Aquí ya no hay patrullas, no hay quien venga auxiliarnos. Después de que mataron a Guille, eso sí, había patrullas por todos lados, pero a los pocos días vinieron a dejar el cuerpo de la jovencita, que no era de aquí, pero es parte de lo mismo".

El ultimátum es para el alcalde, aseguraron.

"No es que lo vaya a solucionar ahorita, pero si nos mandan patrullas, si de verdad se interesara, podemos salvar a la siguiente víctima que puede ser mi hija o la de un vecino, ya no nos vamos a dejar, eso se lo seguro".

Este sábado, los vecinos de Toluca Norte sostendrán una reunión para tomar acción para protegerse unos a otros y, añadieron, si no cuentan con el apoyo del gobierno municipal, confirmarán autodefensas. "No nos han dejado de otra", sentenciaron.





(SAB)