Lamentan la extracción de agua en presa de Edomex tras la sequía desde 2020

TOLUCA.-La sequía del 2020 continúa causando estragos en el conjunto de presas que alimenta al Sistema Cutzamala, los niveles, aunque en la mayoría comienzan a recuperarse no permiten que el suministro de agua se eleve, el cuerpo de agua más afectado con esta situación es la presa de Villa Victoria, ubicada en el municipio con el mismo nombre en el Estado de México.

"No ha llovido fuerte desde el año pasado, sí han caído algunas lluvias pero la verdad es que no son suficientes, eso sí, se siguen llevando el agua de aquí", comentaron los lugareños mientras continuaban pescado y lavando en la zona.

La orilla de dicha presa se ha recorrido más de 20 metros, el nivel del agua ahí lo palpan. "La orilla llegaba hasta acá, hasta el borde de las piedras, ahora puedas caminar por la orilla"-

De acuerdo con Víctor Bourguett Ortiz, director general del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, de acuerdo al monitor de sequía, al 15 de junio el 0.2% en la zona colindante con el Cutzamala está en sequía extrema y 26% de la cuenca se encuentra sin afectación, aunque las condiciones han mejorado mucho más en la Megalópolis comparado con la región del Cutzamala.

"¿Cómo han sido las lluvias en el Sistema Cutzamala? Los primeros cuatro meses los tuvimos en cero(...) En el caso de Villa Victoria llevamos 193.2 milímetros y deberíamos tener como promedio al finalizar julio 459, por supuesto éste es el caso más complicado que tenemos, el acumulado del año es solamente 42 por ciento de las lluvias que debemos esperar en promedio".

Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señalan que el nivel del almacenaje está ubicado en 24.9 por ciento, ya que se continúa con la extracción del líquido en este cuerpo, lo que se complica con déficit acumulado en lluvias del 31 por ciento.

LAS MEDIDAS PARA EL SISTEMA CUTZAMALA

Para evitar que las presas entren a niveles más críticos, tanto la presa del Bosque, la de Villa Victoria como la de Valle de Bravo, la Conagua anunció que la dotación de 13.1 metros cúbicos de agua por segundo se mantendrá por lo menos, el resto del año.

"No quisiéramos que lloviera tanto en la Megalópolis, sino algo se hubiera ido al sistema, pero la naturaleza no necesariamente obedece a lo que uno quisiera. (...) Estamos haciendo las simulaciones con técnicos de las tres instancias, en tanto no ocurra algo grave a favor o en contra mantendremos el caudal", reconoció Bourguett Ortiz.

Para que los cuerpos de agua recuperen su nivel óptimo, añadió, se requiere un huracán o mantener el mismo caudal por dos años y lluvias muy intensas.

Al momento los almacenamientos en las presas acumulan 301.4 millones de metros cúbicos, es decir, apenas el 38.5 por ciento del total, y se reveló que desde el 2010 no se han llenado las presas, en ese año, un huracán extraordinario favoreció a la recuperación.

LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Para mejorar y mantener la infraestructura de agua potable a cargo de la Conagua, con el fin de incrementar la eficiencia en la entrega y reducir los índices de fugas en el Sistema Cutzamala, se han realizado interconexiones de acueductos, se han cambiado válvulas y se han hecho pruebas a las soldaduras, todo ello sin suspender totalmente la entrega de agua en bloque, lo que ha redundado en esfuerzo sin precedente pues durante 40 horas los empleados de la institución trabajaron sin descanso en junio.

También se trabaja en la optimización del funcionamiento de la planta potabilizadora Los Berros, se continúa la construcción de la tercera línea de conducción del acueducto, se hacen trabajos de rehabilitación en pozos de abasto y se recuperan volúmenes que ya no se usan para cultivos, con el fin de trasmitirlos al uso público urbano.

Para incrementar el reúso del agua y la captación de la lluvia, se inició el proyecto de la nueva planta potabilizadora Madín II, se desarrolla el proyecto para la ampliación de acueductos.





(SAB)