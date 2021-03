La violencia de género llevó a Laura a estar presa en un reclusorio

De grande también sufro de violencia psicológica, porque a lo mejor no cumples con los patrones que la sociedad te pide para llevar tu vida. (..) tienes que casarte y tener hijos, estar con tu pareja toda la vida, pero ¿qué pasa? por ejemplo, en mi casa hay un estereotipo que yo no cumplí, yo no puedo ser madre, entonces la sociedad piensa que porque no puedes tener hijos no sirves, que no eres buena mujer, esa fue la violencia que yo sufrí a lo largo de mi vida