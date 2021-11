La Victoria, los predios con que buscan resolver los adeudos de Naucalpan

NAUCALPAN.- El gobierno de Naucalpan buscan vender predios municipales para cumplir con compromisos laborales, como pagar salarios que adeudan a trabajadores, incluso desde el mes de julio, el pagar de finiquitos a empleados despedidos y los gastos que representan para fin de año como salarios, aguinaldos, prima vacacional, entre otros.

El cabildo fue citado para sesión ordinaria donde se trataría la desincorporación de los predios La Victoria que se ubica en el centro de Naucalpan, en las inmediaciones de San Bartolo, y otro predio propiedad del gobierno de Naucalpan que se encuentra en Atizapán de Zaragoza, ubicado en lote 16 de la manzana XXVIII, fraccionamiento Loma de Valle Escondido, Primera Sección.

No obstante, los integrantes del cabildo fueron citados esta tarde a sesión extraordinaria para tratar el asunto de la desincorporación del patrimonio del predio de La Victoria, con carácter de urgente.

La sesión se centró en la oposición a que se venda el inmueble y se desincorpore del patrimonio municipal, debido al incumplimiento de otros acuerdos que de igual manera se había hecho para que se puedan cubrir los salarios pendientes y siguientes de los trabajadores.

Al respecto y en plena sesión de cabildo el regidor Pedro Fontaine destaco que en febrero "se nos pidió modificaciones al capítulo mil relacionado a salarios, y fue para beneficiar en el pago de salarios de los trabajadores, y ahora se les vuelve a solicitar aprobar nuevamente una medida para saldar los salarios adeudados y prestaciones de los trabajadores", externó.

Agregó en relación a la petición de desincorporación del inmueble de La Victoria, "por varias décadas fue destinado para bases del transporte público y luego para reubicación del comercio informal de San Bartolo. Puede ser riesgo que al no ocuparlo se para lo destinado porque se puede caer en responsabilidad. Me preocupa que el valor no alcanza a cubrir 260 los millones de pesos, ya que consultamos con peritos y que no alcanza los 170 millones de pesos", externó ante los ediles.

En su turno el regidor Anselmo García Cruz, explicó que se solicitó información exacta de lo que estaba pasando en relación a los salarios de los trabajadores, dijimos que retener los salarios era un delito, se solicitó información completa de lo que estaba ocurriendo con el tema de los salarios no pagados a los trabajadores, pero nunca se nos dio completa. Hoy pasó lo mismo no se nos dio información completa de la desincorporación del predio La Victoria.

Agregó que a mediados de año se nos aseguraba que la situación del pago de los salarios la tendríamos regularizada a más tardar en la segunda quincena de agosto, y no fue así, aquí la cosas se hacen mal, nos encontramos con que es rechazado un punto de acuerdo con el que se pretendía aprobar el dictamen de la comisión edilicia de Hacienda donde se proponía una solución definitiva para saldar los adeudos, pero ahora se nos pide aprobar otra propuesta bajo el esquema de desincorporar bienes del dominio público un bien inmueble.

Dijo el regidor independiente que "hoy frente a este tema de desincorpora o no estos bienes, pues a mí de entrada me surgen varias dudas, pero la verdad es que no queda claro si con los recursos que pudieran obtenerse de estos bienes, alcanza para cubrir los requerimientos, salarios, aguinaldo y todo lo que falta de compromisos laborales de este año", señaló.

Agregó que a su parecer no esta tan seguro que la Legislatura del Estado de México pueda aprobar de Fast Track, la solicitud de desincorporación, la cual primero se turna al gobernador y que este a su vez hace lo propio enviándola a la Legislatura para su aprobación o rechazo.

Añadió el regidor que hay una diferencia de mi 500 millones de pesos en el Capítulo 1000 (de salarios), "y de eso alguien tiene que dar una explicación". Agregó que para él es una cuestión de principios, desde la visión de la izquierda y como ciudadano el aprobar o no la desincorporación, "siempre he estado en contra de las privatizaciones, en contra de desincorporaciones de bienes del dominio público, queremos ser congruentes hoy al apoyar la desincorporación del bien propuesto para sanear las finanzas públicas, no me queda claro porqué la administración no fue capaz de prever la situación salarial de los trabajadores", dijo el regidor.

La síndico Carmen Abigail Ruiz en su turno recordó que en sesiones anteriores ha manifestado su apoyo a esta administración municipal, por eso externó su apoyo para que se les paguen los salarios y demás prestaciones que por ley les corresponde a los trabajadores.

"Pero hay una situación que me preocupa, y es la situación de desincorporar, el predio La Victoria, acaso estaremos afectando a muchas familias, y también estaríamos el proyecto de urbano municipal, en el centro de Naucalpan, son necesarios para una ciudad moderna. Estamos analizando porque tiene que ser el predio la Victoria, y no otros, Sabemos que también hay un OAPAS (Organismo Descentralizado de Agua Potable), al se le ha apoyado para pagar a Conagua el agua que nos mandan en bloque a Naucalpan, y es un organismo que tiene recursos y también tienen que apoyarnos a nosotros. Mi decisión esta en no afectar a los trabajadores del ayuntamiento, sino que cumplan con los acuerdos legales correspondientes", dijo la síndico.

El primer regidor José Velázquez se refirió a que Naucalpan no es la única administración en problemas financieros, "no somos los únicos municipios con problemas financieros, sobre todo por la recaudación y participaciones federales. Hay una solución al desincorporar este predio, porque hay un compromiso con los trabajadores. Es una solución que debemos enfrentar, como integrante de este cabildo velar por los intereses de los trabajadores, porque no queremos delegar a la otra administración, laudos, y muchos pasivos. Ahora tenemos que tomar una decisión para solucionar el pago de los compañeros trabajadores", destacó en sesión de cabildo.





(SAB)