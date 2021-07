"La ven como un número o trámite más": buscan a Ale, de 16, en Toluca

El sábado 24 de julio, Alejandra Sofía de 16 años de edad, salió a una fiesta en la zona de Sauces I, al norte de la capital del Estado de México. Ya no regresó a casa, su familia hoy la busca pues la última ubicación que tienen de su teléfono es en el municipio de Villa Cuauhtémoc.

"La última vez que tuvimos contacto, le mandé un mensaje como a las 11:00 de la noche, para esto, ella tuvo una actividad con su hermano, mi otro hijo es terapeuta físico y por la carrera que estudia, que es Enfermería General, se va a apoyarlo. A las 11:30 le dije que me iba a tardar, me respondió que sí, que ya se iba a dormir, pero todo fue por mensaje de texto, no estaba enojada, no estaba de malas... Una semana estuvo internada porque se le está inflamando el ovario, yo pensé que seguía con la molestia", relató su madre, Cristina Becerril.

No fue sino hasta la mañana del domingo que se dieron cuenta de que la joven se había ido a una fiesta, incluso que le dejó por mensaje la ubicación a su hermano, así fue que decidieron irla a buscar a la zona de Sauces I pero no tuvieron suerte, a la familia le comentaron que se había ido con un invitado que le dijo que iba por la zona en la que vive.

"LAS TRATAN COMO UN NÚMERO MÁS"

En la desesperación, pues jamás imaginaron que estarían buscando a una persona desaparecida, Cristina y su familia decidieron detonar una Alerta Amber en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que el rostro de Alejandra Sofía y sus datos generales ya se difundieron.

"Yo sé que hay muchas personas que buscar pero hay demasiada apatía por parte de ellos (ministerios públicos), ya los ven como números, no como personas y lo dejan como mero trámite, como protocolo, como si fuera una fábrica en la que tienen que ir saliendo las cosas y no, no tratan con cosas, tratan con personas y en situaciones demasiado complicadas y difíciles para todos los que somos familiares de personas extraviadas".

LAS CIFRAS

En el Estado de México, de enero a junio de este año, de acuerdo con cifras de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem), 503 niñas, adolescentes y mujeres fueron reportadas como desaparecidas y/o extraviadas, de ellas, el 47 por ciento tiene entre 10 y 17 años. El mes con un mayor número de reportes fue marzo, con 140.

Desde el 28 de junio de 2015 en el Estado de México se estableció la Alerta por Violencia de Género para 11 municipios de la entidad: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco.

Pero no paró ahí, en octubre del 2019 se terminó detonar una segunda AVG para los municipios de Toluca, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco; que es donde se concentran las desapariciones de mujeres, sin importar su edad o estatus social.

A nivel nacional, 49 mil 581 personas fueron reportadas como desparecidas entre diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021, de las cuales están localizadas el 56.54 por ciento.

Del total de personas localizadas en este periodo, el 91.95 por ciento fueron halladas con vida (25 mil 777) y el 8.05 por ciento fallecidas (2 mil 258).

SÓLO QUIEREN QUE SOFÍA REGRESE

"Te estamos buscando, te amo, espero encontrarte sana y salva, tu familia te ama, por eso estamos haciendo todo lo que sea necesaria para que regreses, Sofi", expresó Cristina Becerril, a tres días de que su hija desapareciera, se niega a que se convierta en un número más y rezan por que la menor pueda continuar con su sueño de ser enfermera.

fmma