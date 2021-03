La vacuna es una esperanza para poder abrazarnos: Don Alejandro

Alejandro Pérez Cabrera acudió a ponerse su vacuna contra la covid-19 a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, a unos pasos del Metro Normal, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde este 8 de marzo inició la vacunación contra la covid para adultos de 60 años y más. Después de ser uno de los primeros en recibirla, expresa su esperanza.

"Es como dicen, es una esperanza para que estemos bien y podamos abrazarnos y saludarnos, como debe ser".

Don Alejandro sale acompañado de su esposa y de una amiga de su trabajo. Los tres acudieron a inyectarse de esperanza.

ME VOY A SEGUIR CUIDANDO

Otras de las personas que acudió fue Marisela América Águila Santiago, quien llegó a las 8 de la mañana a la escuela, conocida más comúnmente como la Normal. Aunque salió contenta por la organización que permite que no haya largas filas, y que en cada una de las etapas estén sentados y a la sombra, reconoce que la inyección con la dosis de la vacuna Pfizer contra la covid-19 sí le dolió.

"Muchas enfermeras pican muy feo", dice, y pese a ir equipada con un cubrebocas de colores y una careta que parece un protector de herrero, pero más ligero, se le escucha su expansiva carcajada. Acompañada de su hermana recomienda a la gente que se vacune.

Habitante de la colonia San Álvaro, de 63 años, aclara que se va a cuidar, sin importar que ya tenga la primera dosis de la vacuna anticovid.

"Me voy a seguir cuidando, no quiero que me de coronavirus", y nuevamente se carcajea. No oculta su felicidad por recibir la vacuna.

ES MARAVILLOSO

Adriana Margarita Aguila, hermana de Marisela y dos años mayor que ella, también está contenta por recibir la vacuna.

"Es maravilloso, estoy asombrada por sus servicios. Es maravilloso lo que hacen por nosotros los viejos. Gracias, muchas gracias. Todos fueron muy atentos y nos trataron muy bien", describe la atención en la Normal.

Dice que ella y su hermana llegaron "desayunaditas" y después de la vacuna a ella y a los que llegaron casi al mismo tiempo los tuvieron media hora para monitorear cualquier reacción.

Ambas hermanas forman parte de las 76 mil 038 personas que esta semana se prevé serán vacunadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, que cuenta con dos megacentros de vacunación: el de Campo Marte y el de la Normal, al que ambas acudieron. En cada centro se calcula que al día se aplicarán 10 mil 860 dosis de vacuna Pfizer BioNtech, que consiste en dos dosis, que deben ser aplicadas con un intervalo de máximo 45 días. El proceso de quienes llegaron ahí se dividió en 5 etapas: entrega de ficha; registro; zona de espera, vacuna y zona de observación.

LAS ETAPAS

Antes de entrar por la puerta principal, jóvenes del gobierno capitalino piden documentos de identificación, para entregar la ficha de ingreso. También toman la temperatura y reparten gel para sus manos. A quienes llevan cubrebocas defectuosos o de plano no tenían, les regalan uno.

Algunos avanzan por su propio pie, otros llegan en sillas de ruedas, apoyados por familiares, unos más se bajan de sus autos e incluso una señora llega en una ambulancia, que la espera hasta que fue vacunada.

Quienes tiene ya la ficha en mano avanzaban e iniciaban el registro, para el cual están destinadas 50 mesas que dan la bienvenida a las personas de 60 años y más. Ahí les toman sus datos personales. Después hay una zona de espera, donde se sientan antes de ser llamados para ser vacunados. Cuando La Silla Rota tuvo acceso a esa zona, había diversos lugares sin ocupar, lo que permitía que pronto trabajadores del gobierno capitalino llamen a grupos de hasta 5 personas para ser vacunadas metros más adelante.

Donde se ubica el área de vacunación, los adultos mayores reciben sentados la vacuna, y las enfermeras sacan las dosis de unas hieleras azules. Antes de inyectarlos, le piden a las personas arremangarse sus blusas, camisas y en cuanto lo hacen, rápido y hábilmente les aplican la dosis. Algunos soldados, que iban armados y quienes estaban colocados a las orillas de las carpas, le ordenan a algunos acompañantes de las personas no tomar fotos o videos.

Después de ser vacunados, las personas se van a dos zonas de espera. Una para quienes pertenecen a grupos vulnerables debido a su salud, detectados gracias al registro inicial, y la otra zona es para quienes no son vulnerables. En la primera zona predominaban las sillas de ruedas, los bastones, y se veía incluso a algunos con tanques de oxígeno.

Las personas de ambos grupos, después de media hora y si no presentan alguna reacción adversa, les dan su salida y entonces se dirigían a la salida y pasan al lado de la escultura de quien reestructuró la educación en México, Lauro Aguirre. A unos pasos estaba la reja y son recibidos por sus familiares, que tienen una zona de espera con sillas y carpa, aunque con poca sana distancia.

LES REGALA ALCALDE CUBREBOCAS

Josefina Cabrera Chávez, esposa de Alejandro Pérez Cabrera, reconoció que ella no tenía cita, ya que este 8 de marzo le correspondía sólo a los apellidos con iniciales A y B, pero de todos modos fue recibida.

Tanto ella como su esposo acudieron con un cubrebocas con el logo de la alcaldía.

"Este me lo dio el alcalde que fue a nuestra colonia el viernes", dice.

A pregunta expresa sobre qué les dijo Víctor Hugo Romo, responde que les dio el mensaje de que la vacunación empezaba hoy "y que viniéramos y nos iban a atender".

Josefina no era la única que, sin tener cita, fue atendida. Otros, que acompañaban a sus esposas pero no les tocaba hoy, eran animados por los jóvenes que estaban en la entrada, a que si llevaban su credencial del INE, aprovecharan y pasaran.

ESTO TODAVÍA NO TERMINA

Otra de las vacunadas fue doña Raquel Aguilar, de 71 años, quien dice que ella se ha cuidado mucho y casi no sale, y ha evitado estar en la calle o ir a restaurante. Sólo sale a lo esencial.

"No por haber recibido la vacuna pues ya voy a andar libremente, hay que cuidarse todavía, esto todavía no termina" , dice la vecina de la colonia Anáhuac, luego de recibir la vacuna anticovid-19.

#Video | No por haber recibido la vacuna voy a andar libremente, esto todavía no termina, dice Doña Raquel Aguilar, de 71 años, luego de recibir la vacuna anticovid-19. #yn ??https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/gXvwygOYlH — La Silla Rota (@lasillarota) March 8, 2021

ASÍ SE VIVIÓ EL PRIMER DÍA DE VACUNACIÓN EN MIGUEL HIDALGO

Desde temprana hora, adultos mayores comenzaron a llegar a las macrounidades para vacunarse, pudo constatar La Silla Rota en la Normal de Maestros, en Miguel Hidalgo.

Personal del Gobierno capitalino llegó con sillas de ruedas para los adultos mayores que lo necesiten.

#Video | En la alcaldía Miguel Hidalgo han llegado sillas de rueda para aquellas personas que las requieran mientras esperan por la vacuna contra el covid. #yn ??https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/oK4DLdi3mf — La Silla Rota (@lasillarota) March 8, 2021

También uno de los trabajadores de Gobierno explicó que en la Normal de Maestros solo se vacuna a adultos mayores, no a personal de Salud.

#Video | Trabajador de Participación Ciudadana del gobierno capitalino aclara que en la Normal no se vacuna a personal de salud, solo a adultos mayores de 60 y más años. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/ZOS08kkTOK — La Silla Rota (@lasillarota) March 8, 2021

Por otra parte, la emergencia por la vacunación hizo que familiares llevaran en ambulancia a una persona mayor a vacunar contra la covid, a la Escuela Nacional de Maestro.

#Metrópoli Familiares llevan en ambulancia a una persona adulta mayor a vacunar contra la #Covid19, a la Escuela Nacional de Maestros. #jp https://t.co/68YGQqopjs pic.twitter.com/EnEHCrAWKm — La Silla Rota (@lasillarota) March 8, 2021

También se observaron algunos adultos de la tercera edad salir en silla de ruedas tras recibir la primer dosis de la vacuna.

#Metrópoli Adultos mayores acuden a la Escuela Nacional de Maestros, realizan las etapas de recibir su ficha, registrarse, recibir la vacuna contra #Covid y por último el de observación. #jphttps://t.co/68YGQqopjs pic.twitter.com/7V7TzU6rRF — La Silla Rota (@lasillarota) March 8, 2021

