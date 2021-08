"La vacuna es necesaria, esto está difícil", jóvenes abarrotan módulos de CDMX y Edomex

La aplicación de la vacuna contra la covid-19 para jóvenes de entre 18 y 29 años, se ha visto abarrotada en cada uno de los módulos ubicados en cuatro alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México.

Esta semana se vacuna en las alcaldías Cuauhtémoc, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Venustiano Carranza de la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México se vacuna a jóvenes de Tlalnepantla y Naucalpan.

LARGAS FILAS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES

Acompañados de sus padres, familiares, amigos y parejas, los jóvenes –y personas rezagadas de otros grupos de edad–, se dieron cita durante todo este martes, de acuerdo con el horario que les fue asignado al momento de realizar su registro.

A las afueras del Palacio de los Deportes, en la puerta que fue habilitada sobre la Avenida Río Churubusco, por momentos se abarrotó, como si se trata de un evento musical, por la presencia de personas que esperan a los jóvenes que se aplicaron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca.

Algunos sonriendo, otros con su brazo destapado o comentando con sus amigos la experiencia de aplicarse la dosis, mencionaron que la atención fue cordial y rápida, sin tiempo de espera o contratiempos.

"Acabo de salir de la aplicación de la vacuna AstraZeneca. No sentí ningún dolor. Lo recomendable es que tengamos 72 horas sin el uso de alcohol, de algún estupefaciente o cigarro, para que no tengamos ninguna reacción", menciona Cristian 29 años.

#Metrópoli | "Significa llevar a cabo una tarea o indicación para nuestro bien, para la sociedad (...)", dijo Cristian, de 29 años, en el Centro de Vacunación en el Palacio de los Deportes. #ep ?? @marcosaariel https://t.co/GF8ryI0LfI pic.twitter.com/pW4yIJjBgZ — La Silla Rota (@lasillarota) August 12, 2021

"Me fue, lo tome sencillo, como si fuera cualquier cosa. Me comentaron que no debo tomar dos días nada de alcohol. Es necesario que las personas se apliquen la vacuna, porque la situación es difícil", explica Adrián Yair de 23 años.

"La organización estuvo bien, todo fue muy rápido. Es increíble que la mayor parte de los mexicanos estén interesados en recibir una vacuna", expresó Carla de 23 años.

Los jóvenes comentaron que el aplicarse la vacuna es una parte de los deber eres que tienen que cumplir por el bien de la sociedad, por lo que pidieron a los habitantes que no se la han aplicado o no quieren, hacerlo.

#Metrópoli | "Por ser la primera dosis me puse un poco nerviosa, porque uno siente la necesidad de saber las reacciones y encontré muchos resultados nefastos. Pero al hacerlo por el país, uno hace hasta lo imposible", comentó Carla. ?? @marcosaariel https://t.co/s2yDIp8yOo pic.twitter.com/FJ4wzzoRer — La Silla Rota (@lasillarota) August 12, 2021

"Para significa llevar a cabo una tarea o indicación para nuestro bien, para la sociedad, ya que obviamente conforme a estado el país en estos dos últimos años, conforme a la pandemia, lo más sano y adecuado es que todos nos vengamos a vacunar, porque son las indicaciones que se nos dan. Hasta que no haya una cura, la vacuna es un medio de defensa para contrarrestar en caso de que nos infectemos.

"El hecho de que la gente que no se quiere poner la vacuna, es un temor mental, el miedo a pensar que va a pasar algo, cuando ni siquiera es eso. Simplemente es acatar una orden, y por el bien de la sociedad y de la familia, porque por uno puede haber contagio", señala Cristian, de 29 años.

"Para la primera dosis, me puse un poco nerviosa, porque uno siente la necesidad de saber las reacciones y encontré muchos resultados nefastos. Pero al hacerlo por el país, uno hace hasta lo imposible. Es necesario que lo analicen bien y piensen, porque de verdad es algo para el beneficio de todas las comunidades y todas las personas chicas o grandes", comenta Carla.

El centro de vacunación en el Palacio de los Deportes estará abierto hasta el próximo 14 de agosto, para todas las personas de 18 a 29 años, así como rezagados por algún motivo que no se aplicaron.

VACUNACIÓN EN EDOMEX

"Para cuidar mi salud porque me importa mucho y por un deber social, ya que me parece injusto que por no quererse vacunar se enfermen y enfermen a otros", dijo Francisco Enrique Avendaño, un joven de 19 años tras recibir la vacuna Astra Zéneca en el centro de vacunación de la Plaza Gustavo Baz en Tlalnepantla.

#Metrópoli | "Mi salud me importa demasiado, es un deber social para cuidarnos", dijo Francisco Enrique al vacunarse en uno de los módulos para jóvenes de 18 a 29 años en Tlalnepantla. #ep https://t.co/GF8ryI0LfI

??@carmede2002 pic.twitter.com/Py31RMDGd8 — La Silla Rota (@lasillarota) August 12, 2021

En la plaza municipal la llegada de los jóvenes contabilizó hasta 50 cada minuto, haciendo una fila de unos 400 metros para llegar a la carpa de vacunación después de 45 minutos de recorrido.

En Naucalpan se recibieron del Gobierno de México 160 mil dosis de vacunas AstraZeneca las cuales son aplicadas en jóvenes de 18 a 29 años, cuya letra inicial de su primer apellido es A, B, C, en primera dosis.

Naucalpan, al igual que Tlalnepantla, fueron los primeros municipios del Estado de México en vacunar a personas de 18 a 29 años y este miércoles les tocó a los de los que en la primera letra de su primer apellido inicia con A, B y C.

Karla Velázquez fue la primera naucalpense de este grupo poblacional en recibir la dosis y manifestó sentirse tranquila y contenta.

"Estoy mucho más tranquila, sé que la vacuna no impide que me contagie, pero con esto se reduce la probabilidad de presentar un cuadro grave o incluso de morir", dijo.

En Naucalpan fueron instalados cinco módulos de vacunación de manera estratégica, "distribuidos en el territorio para que las personas tenga fácil acceso", comentó Erika Huitrón Gualito, directora del Instituto Municipal de Atención a la Salud (IMAS).

En Naucalpan la jornada se extenderá hasta el próximo miércoles 18 de agosto, en los módulos ubicados en: Deportivo Benito Juárez, Plaza Cívica de San Mateo Nopala, Escuela Primaria "Anáhuac" de Loma Colorada, Parque Naucalli y el Módulo Vehicular de la UVM Lomas Verdes, donde los jóvenes podrán acudir en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Naucalpan ha registrado en los últimos días un incremento inusual de casos positivos de covid, solo el martes se reportaron 164 contagios.

Mientras que Tlalnepantla acumuló hasta el martes 20 mil 814 casos positivos co firmados, ubicando a esta alcaldía en el cuarto sitio de los municipios con mayor número de contagios del Estado de México.

Hay en el Estado de México más de 3 millones de jóvenes de los 18 a 29 años de edad, que serán vacunados en su mayoría.

fmma