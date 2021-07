"La tortura es sistemática" denuncian familiares de presos en Edomex

TOLUCA.-Sus rostros no se distinguían, portaban la pesadilla familiar en las ropas: azul para quienes aún esperan que culmine el proceso, caqui para los sentenciados. Fueron llamados en grupos de cinco, los ponían al frente, en cuclillas, les pedían que se quitaran la ropa.

-Esto les pasa por chismosos, por decirles a sus familiares lo que pasa aquí adentro.

Entonces los hincaron y el chorro de agua fría, las cubetas, los gritos, comenzaron a resbalar por sus espaldas, por los rostros llenos de sed de justicia, de coraje por la impunidad. Todo como parte de una tortura. Todo mientras tallaban el piso con sus playeras.

#Metrópoli En Toluca, EdoMex integrantes del colectivo "Haz Valer Mi Libertad" recrearon una de las torturas más comunes dentro de los penales para visibilizar lo que sus familiares, quienes aseguran están injustamente presos, viven todos los días. #jp https://t.co/GHSqH82ekC pic.twitter.com/ogGKp1DHmh — La Silla Rota (@lasillarota) July 29, 2021

Así se vivió este jueves de protesta en la Plaza de los Mártires, en Tolucas, Estado de México; en donde decenas de familiares de los llamados injustamente presos recrearon lo que ellos llaman "la tortura más común dentro de los penales". Entre los rostros resalta el de Lady Plácido Arroyo, hermana de Daniel, sentenciado por el secuestro de alguien cuyo nombre desconoce, pues nunca lo ha visto y sólo sabe las iniciales.

Temblaban de frío, de coraje, de terror. Vivieron en carne propia lo que sólo en la intimidad confesaron sus familiares que viven en los penales. Lo hicieron así para exigir amnistía; el Edomex, afirman conecta los casos de fabricación de culpables, por eso las cárceles operan al 125 por ciento de su capacidad.

TODOS LOS JUEVES SON DE PROTESTA

Hace cinco semanas comenzaron con las protestas para exigir la amnistía para 25 personas que cuentan ya con un dictamen que certifica que se violaron sus derechos humanos durante su detención y proceso, emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

#Metrópoli En la Plaza de los Mártires de la capital mexiquense recordaron que todos los jueves son de protesta, ésta es la quinta movilización que llevan a cabo para exigir amnistía para sus familiares. #jp https://t.co/GHSqH82ekC pic.twitter.com/IsUmATU1LN — La Silla Rota (@lasillarota) July 29, 2021

Sus madres, esposas y hermanas ya se raparon, se sacaron sangre para escribir las palabras "Justicia" y "Amnistía"; protestaron en silencia y encendieron una vela para iluminar a los jueces, "Los jueces justos liberan a los inocentes". También salieron con mantas a las calles. Este jueves, decidieron visibilizar la tortura en los penales pues la lucha por la libertad de los injustamente presos, no avanza.

"La tortura es sistemática, es recurrente y cualquier persona que haya sido detenida ha sido torturada, por ejemplo Daniel Plácido, Daniel González, Jorge Daniel Juárez, Antonio Candelaria, brutalmente torturados. No todos se declaran culpables, mi hermano no lo hizo", señaló Lady.

Muchos de ellos, lamentó, son incomunicados, incluso sus familias los reportan como desaparecidos hasta que se les notifica que están en prisión.

SIN RESPUESTA ANTE LA PETICIÓN DE AMNISTÍA

Lady declaró que en varios casos se han interpuesto amparos ante el Poder Judicial de la Federación ya que se rechazó la petición de amnistía por el Poder local, y es que la ley de Amnistía señala que deben ser delitos de bajo impacto, sin embargo, sus familiares -añadió- no cometieron crimen alguno.

#Metrópoli | Familiares de los llamados injustamente presos hicieron una recreación lo que ellos llaman "la tortura más común dentro de los penales". Así es como se manifestaron este jueves en Toluca. #ep https://t.co/aCXWPwOSuN pic.twitter.com/eUGrjjzcpA — La Silla Rota (@lasillarota) July 30, 2021

"Queremos demostrar las vejaciones que nuestros familiares tienen que pasar y que ninguna persona, haya cometido o un delito, debe vivir esto. Es un clamor ya, de justicia, de libertad, para los pagadores de delitos que no cometimos y cuando digo ´no cometimos´ es porque la cárcel es para todos, es para la familia, para los padres, los hijos, para todos los que tenemos que ir. Invitamos a los jueces a que se pongan nuestros zapatos, sabemos que ellos no lo van a vivir porque tienen el poder para no pisar una cárcel".

CREAN MICROSITIO PARA SOLICITUDES DE AMNISTÍA

La Comisión Especial de Amnistía del Congreso local aprobó por unanimidad la Plataforma Digital para la presentación de solicitudes, en la cual, como lo señala la Ley de Amnistía, se recibirán los casos que por su relevancia sean puestos a su consideración por encuadrar en supuestos de violación de derechos o fallas en la aplicación de alguno de los principios penales del sistema acusatorio, o la plena presunción de fabricación de delitos.

El diputado Max Correa Hernández, presidente de la Comisión Especial, destacó la implementación del micrositio y de la plataforma para la recepción de solicitudes como un medio más para que la ciudadanía acceda a los beneficios de la Ley de Amnistía del Estado de México.

Durante la reunión, Alfredo Medellín Reyes Retana, director general de Comunicación Social, explicó el funcionamiento del micrositio de la Ley de Amnistía al que se puede acceder a través de www.amnistiaedomex.gob.mx, y que en su diseño se han incluido todas las peticiones y observaciones de las y los diputados, así como de distintas dependencias legislativas.

"Los que ya cuentan con el pronunciamiento por parte de CODHEM, de Haz Valer Mi Libertad, sus caso ya fueron ingresados ahí, a la Comisión Especial de Amnistía de la Cámara de Diputados del Estado de México", declaró Lady con esperanza de que, con este recurso, sí puedan sacar a sus familiares de la cárcel.





