"La quincena se va en pipas", vecinos de Ixtapaluca cumplen un mes sin agua

IXTAPALUCA.- Desde hace casi un mes la familia de Yuridia no ha recibido agua potable en su vivienda localizada en la colonia Ayotla, en el municipio de Ixtapaluca.

Apenas y su red recibe algunas gotas por las mañanas, porque al mediodía el suministro desaparece y vuelve, si bien les va, hasta el día siguiente.

"Ya tiene unas semanas que nada más nos caen gotitas como a las 9 o 10 de la mañana, que es cuando baja un poco el agua aquí en la colonia y de ahí se va todo el día", comenta.

Su hijo estudiante y su esposo trabajador en una fábrica del municipio de Ecatepec han tenido que acarrear agua de vecinos que tienen cisterna para poder bañarse.

Y es que comprar el líquido de una pipa particular en 300 pesos para llenar su tinaco se ha vuelto un lujo por la crisis económica que atraviesan por la covid-19.

"La pipa nos dura una semana y eso que tratamos de ahorrarla. Les digo a mis hijos que no desperdicien, que se laven las manos en la cubeta o que me ayuden a que no se tire"

"Mis trastes tengo que juntarlos para lavarlos de un jalón cuando lleno la pileta y de ahí se las echo a mis plantitas porque la verdad no tenemos para estar comprando", explicó.

Para aminorar la carencia, en esta colonia han tenido que destinar parte de la quincena familiar para comprar agua por medio de particulares, quienes en algunos días no se dan abasto.

"Todas las calles casi no tienen agua, uno que otro tiene cisterna y con eso la van sobrellevando, pero uno que no tiene que comprar cada semana o semana y media porque se acaba".

LLUVIAS LOS DEJAN SIN AGUA

La escasez en esta colonia, dice, surgió tras las fuertes lluvias que se registran en el Valle de México desde septiembre pasado y que dañaron el pozo comunitario que abastece a los vecinos.

"Aquí es un pozo digamos autónomo, no depende del gobierno. Apenas se cambió la administración, pero dicen que han tenido muchos problemas porque dejaron todo mal porque no le daban mantenimiento", agrega.

De acuerdo con el Consejo Administrativo del Sistema de Agua Potable de Ayotla, órgano responsable del servicio, la falta de líquido se originó por un daño causado por las recientes lluvias en uno de los dos pozos del pueblo.

Reconocieron que la afectación se concentró en el punto de abastecimiento número 2, localizado obre la calle Rincón del Bosque, que no había recibido mantenimiento por administraciones anteriores y el cual recientemente fue reparado.

Afirmaron que el servicio en las tomas domiciliarias quedará normalizado en los próximos días, en tanto se atienen reportes de fugas en varios puntos donde aún continúan sin líquido y que no ha podido llegar de manera normal.

"Les pedimos a todos los usuarios que fueron afectados tener un poco de paciencia a que se restablezca la red de agua potable, ya que fueron varias colonias afectadas", informaron.









(SAB)