La principal demanda en Tlalpan es acabar con la inseguridad: alcaldesa

En Tlalpan es un asunto de todos los días que a la gente no le llegue el agua. El otro día escuché a una persona que me decía ‘si a mí me llegara el agua por lo menos toda una noche, yo estaría satisfecha’. Yo dije, ‘es tremendo, cómo un día a la semana ya se consideraría afortunada de contar con el recurso hídrico’”, dijo la ex diputada federal de Morena.