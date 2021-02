La primera edición de The Day of Knowledge llega a México

Andrés Roemer, creador y curador del Festival Internacional de Mentes Brillantes “La Ciudad de las Ideas” que se realiza en Puebla, llevará a cabo por primera vez The Day of Knowledge en México el próximo 12 de mayo en el Centro Cultural Roberto Cantoral, y donde se darán cita los mejores profesores del mundo para impartir clases.

De acuerdo al Dr. Roemer, The Day of Knowledge ofrece la posibilidad a los asistentes que se reúnan con los profesores más excepcionales de las Universidades con mayor prestigio alrededor del mundo, que a su vez destacan por tener las mejores evaluaciones por parte de sus alumnos.

Aunado a esto, explicó que The Day of Knowledge se realiza en alianza con el programa MOST de la UNESCO.

“DOK es un espacio donde el libre intercambio de ideas tiene lugar, pues su objetivo es formar mentes críticas a no conformarse con lo que se les enseña sino a aprender a desarrollar un pensamiento propio que investigue, se cuestione el mismo proceso del aprendizaje y desemboque en la acción”, aseguró Andrés Roemer.

Además de lo mencionado, dentro de Day of Knowledge no se imparten clases ni se discuten temas usualmente tratados en las Universidades, ya que en el encuentro se ocupa de la inteligencia emocional, y busca explicar de dónde viene la creatividad, además de cuestionar el proceso de aprendizaje e impulsar al cuestionamiento, entre otros.

Cabe señalar que dentro del evento, se ofrecerán los siguientes cursos: ¿Vida inteligente en el universo?” Impartido por David Helfand de la Universidad de Columbia; “Creatividad, genio y el cerebro”. Impartido por Heather Berlin de la Escuela de Medicina de Icahn en el Monte Sinaí, NY; “El extraordinario genio, Albert Einstein: Su vida y su universo”. Impartido por Matthew Stanley / Gallatin de la Universidad de Nueva York; “Tres obras maestras musicales que todo amante de este arte debería escuchar”. Impartido por Orin Grossman de la Universidad de Fairfield; “La psicología del dinero y la felicidad” Impartido por Andrés Roemer de Singularity Univeristy. Embajador de la UNESCO de la Buena Voluntad;Taller: “Nutriendo nuestra inteligencia emocional” Impartido por Jorge Cherbosque de la Universidad del Sur de California.