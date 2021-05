La práctica de la subcontratación fue peor que la plaga de covid: Saúl Escobar

La práctica de subcontratación en México fue peor que la plaga de la covid-19, afirmó Saúl Escobar, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván.

"La práctica de la subcontratación fue una plaga peor que la covid, todo mundo subcontrataba por honorarios, por contratos comerciales, por tiempo determinado, fue un desorden completo. En México fue particularmente grave porque en otros países se comenzó a legislar más temprano y ahí ha habido mejores mecanismos de defensa, además de que hay un sindicalismo más activo, real y verídico", dijo en entrevista con La Silla Rota.

Escobar explicó en entrevista que el tema del boom de la subcontratación en México tiene alrededor de 3 décadas, lapso en el que empresas y dependencias de gobierno hicieron lo que quisieron y no hubo marco regulatorio para vigilar estas prácticas de contratar personal a través de empresas subsidiarias o externas, con el fin de no pagar utilidades o evadir impuestos.

"Estaban protegidas por el gobierno para violar la ley, con mecanismos perversos, con contratos de protección donde las autoridades y empresas y prestanombres que se hacían llamar líderes sindícales firmaban contratos colectivos a espaldas de los trabajadores y los depositaban en las juntas de Conciliación y era una ficción contractual, había un enorme desorden por décadas y eso es parte es la subcontratación", agregó el también economista.

FORMAS PERVERSAS

En ese desorden y violación de la ley, una de las formas que se fue desarrollando además de los contratos de protección, fueron diversas formas de sustitución patronal que a veces eran completamente ficticias.

"No existían en la realidad, solo de nombre, estaban registradas ante notario, pero no tenían capital ni dirección, manejaban la nómina y evadían el pago de impuestos".

Era una forma planeada y sistemática creada para burlar al fisco. Un caso es la famosa Estafa Maestra, con contratos firmados de manera ficticia. Muchas de esas cadenas de dinero acababan en paraísos fiscales, que es otra forma de burlar la ley.

"Con eso evadías el pago de impuestos o podías hacer muchas trampas". Incluso, el renombrado escándalo de los Panamá Papers también tenía que ver con eso, continuó.

De los países que más inversión extranjera directa tienen, México aparece entre los primeros 10. Pero hay otro caso que ayuda a comprender el tema: en esa lista también está Irlanda, país europeo que carece de industria.

"Está ahí porque es un paraíso fiscal, se van ahí porque pagan tasas impositivas bajas, solo está ahí la oficina, la producción está en otros países, entonces se van a Irlanda para no pagar impuestos" aclaró.

-¿En México también hay empresas como en Irlanda?

-Sí, además no se van a Irlanda, se van a paraísos fiscales, a Islas Caimán. Los más elegantes son Suiza, Luxemburgo, Irlanda, pero hay otros más hay otros más tropicales como Panamá y otros, donde es muy fácil poner una empresa ficticia. Es la forma más burda, evidente e ilegal de traficar con las relaciones laborales. (06)

EMPRESAS FILIALES QUE SUBCONTRATAN

Pero hay otras formas donde son las propias empresas las que crean sus empresas filiales para pagar menos impuestos.

Un caso es BBVA Bancomer, trasnacional en donde los trabajadores que ves en oficinas bancarias no pertenecen a la sucursal donde están, no pertenecen a la empresa sino a una subsidiaria que se llamaba BBB3 o BBV México o anexo y este cambio de razón social, sirve para que los trabajadores sean inscritos y contratados por esa empresa, con el objetivo de evadir prestaciones sobre todo el reparto de utilidades. De manera que la empresa BBV patito no tiene utilidades. La que tiene es la BBV de a deveras, entonces así no pagan utilidades porque no las tienes.

"Hay varias empresas de un mismo consorcio que tienen este trato, de que una maneja la nómina y otra es el lugar real de trabajo y eso ha sido muy cuestionado y tramposo".

Otra forma de subcontratación es aquella que tiene base técnica, real y cierta, pero que afecta a los trabajadores de empresas, principalmente de servicios de limpieza o seguridad, contratadas por otras.

"Es cuando una empresa presta servicios a otra. Entiendo que haya una que produce automóviles o cajas de cartón y que busque contratar vigilancia o servicios de limpieza y no quiera darles a los empleados planta. Eso se puede entender, pero se ha prestado a que las empresas que proporcionan el servicio de limpieza y vigilancia son injustas con sus trabajadores porque no les dan prestaciones de ley, les pagan poco, se aprovechan de la necesidad de la gente, de señoras que requieren el trabajo y están dispuestas a casi cualquier cosa con tal de tener un salario mínimo. Se ha presta a muchos abusos, aunque se entiende la necesidad, se presta a eso", explicó Escobar.

HAY SUBCONTRATACIÓN SOFISTICADA

Otras formas de subcontratación son más sofisticadas, relacionadas con el mundo de la informática. Es el caso de trabajadores que ofrecen servicios técnicos especializados, que dan mantenimiento a software, a una red digital, al dispositivo de internet, y son requeridos por empresas.

"Contratan el servicio externo para dar mantenimiento y que compongan las computadoras. Ahí el problema es que esas personas tampoco están contratadas, sí como servicio, no como trabajadores, aunque pueden ganar buena lana no tienen seguridad en el trabajo, están sujetos a que los llamen y carecen de prestaciones laborales".

Incluso esos trabajadores son llamados ´jornaleros digitales´, se contratan de vez en cuando y carecen de contrato laboral. Una variante es una que se presenta en Estados Unidos, donde contratan servicios de médicos de la India para que, a distancia, hagan diagnósticos médicos. Les mandan los análisis y radiografías y hacen diagnósticos y lo regresan a EU para hacer el tratamiento, Y el médico hindú cobra un tercio de lo que se le pagaría al estadounidense.

"Son formas de evadir las leyes laborales".

MENSAJEROS Y MOTOCICLISTAS LA PADECEN

Otro caso de subcontratación son las plataformas digitales y entre los más afectados son los que ofrecen sus servicios en taxis o mensajería de aplicación.

"Es otra forma nueva, es el hecho de que una empresa contrata trabajadores como servicio de pasajeros o mensajería, pero no reconoce sus derechos laborales, dice que él no es patrón sino el cliente, entonces si pides Uber dicen que tú eres el patrón, no ellos".

Últimamente la presión ha crecido tanto, porque no se reconocía la relación laboral y las autoridades ya estaban muy preocupadas pues además de eso, no pagaban impuestos ni las empresas ni los operadores. Eso ocurrió en Argentina, Francia y Alemania, agregó.

Es una subcontratación porque hay una terciarización.

También están los jornaleros agrícolas que son contratados por un tercero y lo que les paga a los trabajadores es mínimo y sin derechos. Algo similar ocurre con quienes son intermediarios para empleadas domésticas, y que les cobran una comisión a ellas, así como a quienes buscan sus servicios.

La subcontratación se remonta al siglo 18, cuando los primeros industriales contrataban a domicilio a costureras para acabar algunos trabajos, una situación que aún se ve con empresas de moda que emplean a mujeres para zurcir algunas bolsas o prendas, y a cambio les dan un pago bajo y sin derechos laborales.

"Así Zara se ha convertido en una gran empresa productiva, pero ha subcontratado a personas que trabajan en su propia casa".

Sin embargo, el problema en los últimos años es que esto se ha agravado por parte de las empresas financieras que lo usaron impunemente y se ha contaminado y lo emplearon además empresas aparentemente muy productivas, con filiales del mismo consorcio, fantasmas, o las que manufacturan la nómina. Se les llama trabajadores informales, aunque trabajen para un patrón, no tienen seguridad social.

"La idea de regular la subcontratación era muy necesaria y es un cambio que ayuda a muchos trabajadores a formalizarse porque se les llama informales a aquellos que trabajan para un patrón, pero no están protegidos por la ley y no tienen seguridad social y puede ayudar a muchos a formalizarlos, no va a ser rápido, pero era una medida necesaria".

EL OUTSOURCING ES OTRA COSA

Aclaró que el Outsourcing no es lo mismo que la subcontratación.

"No son sinónimos, al español no es subcontratación, los gringos entienden que el outsourcing es el traslado de empresas a países menos desarrollados, con subsidiarias para elaborar parte del vehículo, por ejemplo, y cuyos trabajadores cuentan con menos derechos. El campeón mundial del outsourcing fue China durante años. Se benefició de que los estadounidenses se fueran allá a plantar empresas con trabajadores que tenían menos derechos y salarios. La maquila es el mejor ejemplo del outsourcing".

Las reformas aprobadas para combatir la subcontratación buscan formalizar que se paguen seguridad social e impuestos, que se tengan las mínimas obligaciones laborales y que no haya simulación.

"La forma más grosera de subcontratación son las empresas fantasmas y la más sofisticada es la que forma parte del mismo consorcio. Aún no se legisla sobre las empresas de plataformas digitales, que no reconocen la relación laboral y debe haber legislación. Se niegan a aceptar que son trabajadores, pero cada vez se presentan más accidentes viales, se dan con motocicletas y bicicletas porque cada vez hay más repartidores en motos y bicis. Jóvenes que se emplean para hacer repartición de paquetes y ves las calles inundadas de motos, cargando multas y si se lastiman, nadie responde por ellos".

Escobar reconoció que las reformas laborales aprobadas por el Congreso de la Unión contra la subcontratación representan un avance, pero sus efectos no serán inmediatos, falta que se implementen, lo que será en un mediano plazo, aunque tampoco será un cambio radical.

"Esta ley va a mejorar un poco el panorama para las empresas de vigilancia y limpieza, pero es muy difícil crear sindicatos, pero si hubiera uno, la ley abre un poco la cancha, pero se requiere no sólo que los trabajadores retomen la ley y la hagan suya, sino que haya vigilancia. Va a ser importante, pero no contundente y significativa.

"En México la vida sindical está casi muerta, esa fue otra razón por la que se cambió la ley para dar oportunidad a crear sindicatos más legítimos. Pero sin sindicatos, ni vigilancia y patrones que hacían lo que les daba la gana, esto fue un caos laboral", concluyó.





(SAB)