''La policía me sacó del Metro San Cosme y defendió a mi agresor''

A mi me invadió el miedo de sentirme sola, que me miraran y dudaran de mi cuando estaba segura que no había sido mi imaginación y no estaba exagerando. Él me jaló del brazo y algo quería... no sé si quería robar mi celular o cartera como le pasa a todos en todos lados... o si iba a pasar por lo mismo que tantas chicas y mujeres que se llevan y no las vuelven a ver".