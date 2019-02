''La policía me sacó del Metro San Cosme y defendió a mi agresor''

FRIDA MURIEL MENDOZA ARRUBARRENA 06/02/2019 07:41 p.m.

La historia de Karina quedó en la cifra negra, en un mal trago, pues cuando ella esperaba a que le vendieran un libro en el andén del Metro San Cosme, un hombre la jaló muy fuerte. En respuesta, la joven le dio un golpe para defenderse y en vez de creer en ella, la policía del Metro actuó en su contra.

"Considerando todo lo que ha pasado sí estaba muy nerviosa por lo que en cuanto me jaló, le solté un puñetazo a la nariz para que me soltara y así fue", cuenta Karina.

Tras ser golpeado, el agresor comenzó a gritarle a Karina que "sólo quería pedir la hora y lo golpeó sin justificación", la gente comenzó a acercarse y los policías en vez de preguntar sobre los hechos la interrogaron, revictimizándola.

Se limitaron a preguntarme si estaba intoxicada y me amenazaron con llevarme detenida si venía mal, me catearon y me pidieron que dijera la verdad".

Aunque Karina insistió que únicamente reaccionó ante el jaloneo del hombre y lo hizo para defenderse pues no sabía cuáles eran las intenciones del presunto agresor, pero que para ella era claro que iba a pasarle algo, la policía no le creyó.

"El tipo incluso dijo que quería que yo me disculpara con él y al final la policía me sacó del Metro a mi cuando el agresor era el hombre que defendieron y le preguntaron si estaba bien", lamenta.

Revictimización

De acuerdo con distintos organismos, uno de los problemas más grandes ante la violencia de género es la revictimización por parte de las autoridades.

A pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México notificó que se daría una capacitación exprés al personal de la Procuraduría, no todos los elementos del Sistema de Transporte Colectivo Metro siguen un protocolo con perspectiva de género.

A mi me invadió el miedo de sentirme sola, que me miraran y dudaran de mi cuando estaba segura que no había sido mi imaginación y no estaba exagerando. Él me jaló del brazo y algo quería... no sé si quería robar mi celular o cartera como le pasa a todos en todos lados... o si iba a pasar por lo mismo que tantas chicas y mujeres que se llevan y no las vuelven a ver".

Karina admite que es una suerte que no estuvo nada cerca de una situación grave, pero lamenta cómo actuó la policía.

"Si no me defendía yo, ¿Quién? ¿Ellos? ¿La policía que me sacó del Metro y defendió a un agresor?", pregunta.

Defensa propia

De acuerdo con el artículo 15, fracción IV del Código Penal Federal así se contempla la legítima defensa:

Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión".













