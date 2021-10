La pesadilla de Aline: su pareja sustrajo a su hija de dos años

IXTAPALUCA.– Desde hace siete meses Aline Toscano ha sufrido amenazas, visitas al ministerio público sin avances y agresiones a través de internet por intentar recuperar a su hija Melanie, de dos años.

La última vez que la joven de 22 años vio a su hija fue el pasado 12 de abril en la central de abastos de la comunidad de Ayotla, de Ixtapaluca, donde trabajaba como vendedora de comida y hasta donde acudió su ex pareja sentimental para arrebatarle a su pequeña.

"El papá de mi hija Jonathan Montaño llegó a la central y me empezó a golpear y se llevó a mi niña. Trate de alcanzarlo y me dijo que estaba en un parque, cuando llegue me dijo que la niña estaba con mi mamá, pero después me empezó a agredir", recuerda.

(Foto: Especial)

Esa fue el último momento que pasó Aline con su pequeña Melanie y que a pesar de iniciar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, no ha logrado obtener avances, porque ni si quiera la han dejado ratificar su declaración.

"Cada vez que voy al ministerio público me dicen que no pueden atenderme, que mejor me vaya a otra agencia porque ahí no procede y me ponen pretextos para no atenderme, cuando yo ya tengo mi predenuncia que la metí por internet por la pandemia porque no me dejan ver a mi hija", dice.

Violencia y abandono familiar

La pesadilla inicio en diciembre de 2019 cuando Aline conoció a su ex pareja sentimental, un herrero con el que sostuvo una relación de poco más de cuatro meses hasta salir embarazada y del que se separó durante la gestación tras sufrir violencia familiar.

"Me pegaba, y yo tenía que estar con él porque no podía ir a otro lado", reconoce.

(Foto: Especial)

Tras dar a luz consiguió un trabajo como repartidora de comida en la central de abastos, donde pasaba largas horas de trabajo que le permitían convivir con su pequeña de dos años.

"Mi familia dice que la tenía sucia, pero era porque estaba trabajando, ellos nunca me apoyaron y ahora están del lado de ellos para no dejarme ver a mi hija", comenta.

El día de la pelea con su ex pareja ambos fueron trasladados al ministerio público por alterar el orden, sin embargo, a la joven la retiraron con engaños bajo la promesa de trasladarla a la agencia especializada en atención a la mujer en Amecameca donde nunca llegó.

"A mí me trasladan en la patrulla 303 y me agarran me dicen que me van a llevar a la fiscalía de Amecameca, pero en el camino me bajan y me dicen unos tipos que me van a llevar a un anexo y ahí paso cuatro meses sin saber de mi hija", explicó.

A pesar de que en la prueba de antidoping su prueba salió negativa, su familia apoyada con su primo Jarold Toscano, le impidió salir del centro de rehabilitación para recuperar la custodia de su pequeña Malanie, a quien desde entonces ha tratado de recuperar por la vía legal.

"Ya interpuse una denuncia en línea, pero mi primo se la pasa sobornado a todos los ministerios públicos de Ixtapaluca para que no pueda proceder, porque cada vez que voy me dicen que no me pueden atender y llega gente que me amenaza para que me retire", dice.

De acuerdo con la joven, el día en que fue trasladada al centro contra adicciones perdió el conocimiento, por lo que teme que haya sufrido abuso por parte su primo Jarol Toscano, quien desde entonces le ha mandado mensajes intimidatorios.

"He recibido amenazas, que tengo que estar con él para que me regresen a mi niña. Mucha gente me dice que, si por qué mi primo está obsesionado conmigo, pero si es un precio que tengo que pagar por recuperar a mi hija estoy dispuesta a pagarlo", comenta.

Todo quedó asentado en la predenuncia con folio 0196554/21/08, la cual ha tratado de ratificar durante este medio año bajo amenazadas, envíos de mensajes a través de redes sociales e intimidaciones por parte de su primo para dejarla ver a su pequeña a cambio de sostener una "reunión" a la cual no ha accedido.

(Foto: Especial)

"Me dicen que si es el precio que tengo que pagar que acepte estar con él, pero yo solo quiero ver a mi hija, que me regresen a mi pequeña, porque nunca le he dado motivos como para que me este acosado ni nada eso. Yo actualmente tengo una pareja que me apoya, pero tengo miedo de ir a reclamar la custodia porque tienen comprados al ministerio público porque no me dan avances ni me dejan ratificar mi predenuncia", dice.

Tan solo en 2017, la Secretaría de Relaciones Exteriores ubico al Estado de México como uno de los primeros estados con mayores solicitudes de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. El primero fue la Ciudad de México con 19 casos, seguido de Michoacán con 17, Baja California, Chihuahua y Estado de México con 9 casos cada una.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, en el Estado de México a la fecha se contabilizan más de 10 mil personas no localizadas en el territorio mexiquense.

