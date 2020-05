La Payasita Hita, una sonrisa borrada por el cáncer y el covid

"Me tumbaba la quimioterapia dos, tres días y yo seguía adelante. Soy madre soltera de dos niñas y no podía parar de trabajar. Conforme me sentía más o menos, ya me pasaba los síntomas, iba a hacer mis funciones, a la gente no le importaba si tú te sientes bien o mal, ellos quieren ver una buena cara, un entusiasmo", relató Blanca.