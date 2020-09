La pandemia sigue; estas crisis son una oportunidad: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que la pandemia seguirá en la capital mientras no haya una vacuna y consideró que crisis como ésta son también una oportunidad.

"Hasta que no tengamos una vacuna, la pandemia sigue. Y es obligación de cada uno de los que somos servidores púbicos tener una atención permanente, ir generando nuevos esquemas de atención. Pero al mismo tiempo que se ha vivido una situación muy difícil para la ciudad, el país y también para el mundo, también estas crisis representan desde una perspectiva, distintas oportunidades", aseguró en su informe sobre la gestión de la covid.

"En primer lugar, la oportunidad de un sistema de salud único, el aprendizaje que tuvimos para seguirlo desarrollando, la colaboración permanente con instituciones científicas y de salud , y sobre todo esta relación humana y solidaria que se ha dado entre el gobierno de la ciudad y la ciudadanía", agregó, en el evento realizado en el Museo de la Ciudad, en presencia del subsecretario de Salud y vocero del gobierno federal en el tema de la pandemia, Hugo López-Gatell, quien portó un cubrebocas color guinda.

PRUEBAS O NO PRUEBAS

La mandataria capitalina hizo un recuento de las acciones realizadas por su gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria que ha representado la covid-19, y se refirió al aumento de realización de pruebas para detectar casos positivos, donde reconoció que hubo una discusión sobre si no hacerlas, como proponía el subsecretario López-Gatell, o sí hacerlas, como sugería su gobierno.

"La realización de pruebas como parte del trabajo territorial. Aquí hubo una discusión sobre si Hugo no llamaba a pruebas y nosotros sí, pero en realidad siempre ha sido un trabajo coordinado, porque lo que siempre se planteó es que si las pruebas per se no van acompañadas de trabajo territorial, si no se informa a la ciudadanía que sí es positivo, las pruebas per se no van a tener el impacto que tienen", explicó.

Hay días que se hacen hasta 6 mil pruebas diarias en la Ciudad de México, las cuales, reconoció, es un número diferente comparadas con las 50 mil que se hacen en Nueva York, lo que atribuyó a que "es otra circunstancia".

"Pero que realicemos 6 mil pruebas al día, acompañadas de un trabajo donde a cada persona que es positiva se le apoya, se le lleva su kit médico, apoyo alimentario, hay permanente comunicación con un médico de Locatel, del 911, se le visita en su casa si es necesario, se convierte en un trabajo integral, no solo de la prueba per se. Es lo que venimos haciendo desde el principio donde fortalecimos a las instituciones para la realización de la prueba", añadió.

MAYO, EL MES MÁS DURO

Sheinbaum afirmó que mayo fue el mes más complicado por el número de hospitalizaciones y las salas de urgencias estuvieron a su máxima capacidad. También reconoció que hubo momentos difíciles por el número de fallecimientos, que fue muy alto, pero que hoy se ha reducido de manera importante.

"Aun cuando siguen falleciendo, ahora los analizamos en número de personas sospechosas de covid".

LA CDMX, CON MENOS PICOS Y MENOS REDUCCIONES

La jefa de Gobierno también comparó la situación de la capital mexicana con la de otras ciudades, como Nueva York, en Estados Unidos, y Madrid, España, dos de las ciudades que a nivel mundial han sido de las más azotadas por la covid.

Afirmó que ambas ciudades tuvieron picos importantes, que la capital mexicana nunca alcanzó, pero también tuvieron mayores reducciones, reconoció.

También destacó que en la Ciudad de México se trató de una situación diferente donde no todos podían guardarse en casa.

"Es una ciudad donde la mitad de su población vive al día; aun así logramos que no subieran hospitalizaciones a un nivel no controlable", aseguró.

"Pudimos llegar a tener 10 veces más hospitalizaciones si no hubiéramos hecho algo en su momento".

ESTABILIZACIÓN

Sobre el tema de las hospitalizaciones, recordó que se atendieron a nivel de zona metropolitana, con el Estado de México, porque si no, no se hubiera podido enfrentar la pandemia solo de la ciudad.

El crecimiento de casos primero fue lineal, luego tuvo una estabilización y poco a poco comenzó a bajar. Desde hace dos semanas hay una estabilización y además la economía continúa en operación, con casi todos los establecimientos abiertos, menos bares, antros y gimnasios.

La jefa de Gobierno recordó que a diferencia de otras ciudades, la Ciudad de México no ha cerrado sus puertas y el aeropuerto siempre estuvo abierto.

"Se recibe a cualquier persona, enferma, independientemente del lugar de donde provenga y aun así hemos controlado la pandemia".

Sheinbuam informó que gracias a los apoyos que su gobierno ha dado, 47 mil 311 familias pudieron quedarse en casa y cortar la cadena de contagios.

Mencionó que la habilitación de la unidad hospitalaria temporal CitiBanamex fue en colaboración con la iniciativa privada, donde los médicos los puso el gobierno capitalino y el financiamiento ocurrió por parte de empresas y fundaciones. Actualmente tiene a 250 pacientes. Cuando fue instalado se previó que sólo estaría dos meses.

"Ya llevamos 5 meses", señaló.

