"La pandemia nos pegó": talleres de trajes típicos de Edomex, al borde de la quiebra

Los vestidos típicos mexicanos, como los estilo Jalisco, faldas bordadas, los huipiles, las guayaberas bordadas, los cintillos, todos forman parte de la alegoría de septiembre, con sus colores recuerdan la identidad mexicana, evocan a la noche de mayor de importancia histórica a nivel nacional. En el municipio de Almoloya Del Río, perteneciente al Estado de México, existen más de 150 talleres de maquila de trajes típicos, todos al borde de la quiebra.

Más de 150 talleres de maquila de trajes típicos, todos al borde de la quiebra (Foto: Especial)

Estos talleres son, en su mayoría, negocios familiares heredados, construidos con la ayuda de los padres y los hijos, entre hilos y agujas se han forjado un patrimonio que la pandemia de covid-19 ha puesto al borde el precipicio.

Durante 30 años, Rocío Morales y su familia se han dedicado a la elaboración de estos trajes. En su taller, conocido como La Tejanita, los vestidos que confeccionan y los bordados son de calidad tal que exportan a varios estados de la República Mexicana, pero sin festivales ni fiestas patrias, durante dos años, las bodegas se llenan y la desesperanza llega.

Los vestidos que confecciona La Tejanita son exportados a varios estados de la República (Foto: Especial)

En su memoria destaca la imagen de su madre bordando a mano, así fueron las primeras prendas que comercializaron hasta que pudieron comparar la primera máquina y comenzar con el taller en el que tienen bordadoras, estampadoras y hasta serigrafía.

"Aquí trabajo con mi esposo, mis hijas, mis yernos y mis nietos, todos juntos prácticamente formamos un taller familiar. Aquí trabajamos por temporadas, empezamos con los vestidos para El Niño Dios, para los festivales del 10 de Mayo, para los festejos de Corpus Cristi, pasamos por las fiestas patrias, los disfraces de catrinas y catrines, los trajes de adelitas, los gabanes... Todo el año trabajamos".

Rocío Morales, dueña de La Tejanita (Foto: Especial)

El trabajo se reparte, mientras unos cortan, otros confeccionan o bordan. Son casi 14 horas al día en las que están en el taller al que una de sus hijas se acaba de sumar, pues aunque es enfermera, se quedó sin trabajo, pero no sin una familia que la cobijara.

Muchos de los productos los siguen confeccionando a mano, recuerda Rocío con un dejo de nostalgia, pues reconoce que las bajas ventas y el poco interés de los jóvenes por las tradiciones de los oficios y la costura de pliegue, les han pegado.

"La pandemia ha pegado en todos los sectores, en toda la cadena productiva. Nosotros que manejamos este tipo de ropa, por ejemplo, ahorita en septiembre que no hay desfiles, no hay fiestas patrias en las escuelas, la producción no sale, la tenemos en bodega, no se vende... nos ha pegado muy fuerte esta situación", comentó Bernardo Morales Soler, esposo de Rocío.

Bernardo Morales Soler (Foto: Especial)

Las ventas, lamentó, cayeron hasta en un 80 por ciento, ya que ni los comerciantes de los mercados les han pedido que los surtan, tienen aún la mercancía del año pasado.

"Vendemos en Chihuahua, Durango, Sonora, Baja California, Guanajuato, Tamaulipas, en una parte de Jalisco, Aguascalientes y una parte de nuestra producción se va a los Estado Unidos, sobre todo las camisas de manta y las blusas bordadas, también nos piden un poco de ropa para el 15 de septiembre porque nuestros paisanos no olvidan a su país. También vendemos camisas con bordados o estampados referentes a las fiestas patrias con leyendas de ´Viva México´".

Los precios van desde los 80 pesos ya que venden por mayoreo, no tienen un local, su maquila surte a los negocios pero este año, son pocos los que se han acercado a su taller ubicado en el centro del municipio.

Debido al impacto de los efectos económicos de la pandemia, la familia Morales ha extendido su horario de atención de 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, incluso han maquilado encargos de otros talleres, ropa para playa y hasta incursionado en la serigrafía.

No habrá eventos ni 15 ni 16

El tradicional Grito de Independencia lo dará el gobernador Alfredo del Mazo desde el balcón central del Palacio de Gobierno sin espectadores, el acceso a la Plaza de los Mártires será restringido desde la tarde de este miércoles para evitar aglomeraciones y el espectáculo será transmitido por los canales oficiales así como por Televisión Mexiquense.

En ese sentido, la Secretaría General de Gobierno recordó que están prohibidos los eventos masivos o que generen aglomeraciones y en caso de que las autoridades municipales opten por realizar una ceremonia presencial, con un reducido aforo, se pide que no rebase las 500 personas, siempre y cuando se puedan cumplir las condiciones básicas, como la sana distancia y que la sede sea un espacio abierto.

aemz