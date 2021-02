La pandemia no detiene la protesta: a 2 años sin pista de Mariela

Debido a que las aglomeraciones están prohibidas por la contingencia del coronavirus, la familia de Mariela Vanessa, quien desapareció hace dos años, inició una protesta y campaña a través de redes sociales para exigir a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina la búsqueda y localización de la estudiante de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con el hashtag #DondeEstaMarielaVanessa amigos, compañeros y familiares, desde las ocho de la mañana de este lunes realizaron publicaciones en Facebook y Twitter junto con fotografías de la alumna de la Máxima Casa de Estudios, para exigir a las autoridades que la ubiquen con vida.

Hace dos años desapareció Mariela.

No ha habido repuestas.#DondeEstaMarielaVanessa pic.twitter.com/Q0VSQn8GQK — Duvalina (@Danypinita) April 27, 2020

#DondeEstaMarielaVanessa



A dos años de su desaparición, exigimos justicia.



¡No estamos todas, nos falta Mariela!



Intervención de Producciones Y Milagros Agrupación Feminista en Neza el 8 de marzo de 2020. pic.twitter.com/JdtM8kS07s — Lupita Galletas. (@chimosara) April 28, 2020

Mariela tenía 21 años cuando desapareció el 27 de abril de 2018, actualmente tiene 23 años.

Desde hace dos años su familia no sabe nada de ella ni de su paradero, la última vez que la vieron salió de su casa para ir a CU. #DondeEstaMarielaVanessa https://t.co/z6qQ2G2WRC — Fausta (@FaustinaBaeez) April 28, 2020

Han pasado dos años y no vamos a parar hasta encontrarte

¿Dónde está Mariela Vanessa?@FiscaliaCDMX#DondeEstaMarielaVanessa pic.twitter.com/B028g50oz4 — Paula (@unaolita) April 28, 2020

De acuerdo con Gabriela, hermana de la ausente, desde el 27 de abril del 2017 que Mariela salió de su domicilio ubicado en Iztapalapa al cual ya no regresó, en la carpeta de investigación que inició la Fiscalía por este caso, no ha habido alguna avance. De hecho acusó que a pesar de que la víctima desapareció el rastreo de su celular no se ha realizado.

Por esto, dijo que con el apoyo del activista y altruista licenciado en Derecho Victor Caballero, emprendieron dicha campaña, como una protesta simbólica para exigir a las autoridades la localización de la estudiante, ya que no se pudieron manifestar a fuera de las instalaciones del búnker, como hace un año, debido a la pandemia del covid-19.

"Es algo que no puede esperar, la búsqueda de mi hermana, se hace con o sin pandemia. La vida de una persona no puede esperar por nada, así que la exigencia para las autoridades es la misma, y para todas las víctimas", dijo la joven, quien es integrante del colectivo de búsqueda de personas Hasta Encontrarlas CDMX.

Gabriela afirmó que la misma fiscal, Ernestina Godoy ha reconocido que las investigaciones de búsqueda de personas desaparecidas están detenidas por la contingencia, mensaje que se los externó a las integrantes de la asociación a través de una videoconferencia que llevaron a cabo el 22 de abril pasado.

Caso Mariela, los errores a dos años siguen vigentes

En 2019, La Silla Rota llevó un seguimiento al caso de Mariela en el cual se enumeraron los errores por parte de las autoridades para dar con la joven.

En aquel reportaje, La Silla Rota explicó que desde los primeros días de desaparición, un grupo encabezado por profesoras y especialistas empezó a organizarse en equipos interdisciplinarios con la finalidad de coadyuvar con la entonces Procuraduría para generar investigación desde las universidades y dar acompañamiento jurídico a la familia de la joven.

El grupo de investigadoras, profesionistas y académicas de la UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Universidad Iberoamericana para atender el caso Mariela al ver la resistencia de las autoridades.

Sin embargo, al avanzar se percataron que lo ocurrido a la joven no era un hecho aislado, sino que formaba parte de un fenómeno que va en ascenso: la desaparición de mujeres y niñas en la Ciudad de México.

A partir del caso Mariela, el grupo investigó este fenómeno en la capital del país con todas sus acepciones y pudieron establecer, a través de cruzar datos y analizar los contextos, los modus operandi de las bandas del crimen organizado para desaparecer mujeres con distintos objetivos.

El delito de trata tiene tres finalidades, según su división jurídica: con fines de explotación laboral, tráfico de órganos y sexual.

“El fenómeno de la trata con fines de explotación sexual puede estudiarse en tres dimensiones: la local, la estatal y la internacional", explicó Rita Canto Vergara, de la Universidad Autónoma Metropolitana y quien ha seguido de cerca el caso. A este espacio se han acercado cada vez más familias con hijas desaparecidas.

A la fecha, la búsqueda de Mariela continúa pese a la pandemia.

