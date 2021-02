La nueva normalidad a través de la careta

El uso de careta durante la pandemia de la covid-19 no se ha convertido en algo que divida a la opinión pública, como ha sido el cubrebocas. Digamos que es optativa. Pero algunos la usamos para toda clase de salidas a la calle, ya sea al banco, el mercado, o salir a trabajar.

A veces se empaña, sobre todo en espacios cerrados como son el elevador o el taxi, o a veces en días de sol causa reflejos que resultan molestos. En las lloviznas ni qué decir, hace falta algo así como un limpiaparabrisas para aclarar la vista.

En general no resulta un estorbo para ver lo que se vería sin ella. Y ahora servirá de pretexto para decir que se ve a través de ella.

Se ve a personas, principalmente jóvenes, que van por la vida sin cubrebocas, temerarios, irresponsables, pero despreocupados, casi siempre en pareja, como adolescentes, sí, que adolecen de conciencia de la gravedad de los estragos de la pandemia.

COMIDAS EN PÚBLICO

También se ve a aquellos que comienzan a bajar la guardia y ya comen muy cerca unos de otros, alrededor de la señora de los tlacoyos, la de los tamales o la de los elotes y chayotes hervidos, pese a que en algunos de esos puestos ambulantes se lee que ahí no se puede hacer. No se justifica, pero se entiende que no hay nada mejor que un antojito recién salido del comal, del bote de los tamales o de una olla.

Además, una de las razones por las que extrañamos la anterior normalidad, es comer en comunidad, ver a otros extraños disfrutar, y a veces la charla causal sobre el futbol, la política o lo que sea. Sin embargo, tendrían que aguantarse.

También podemos ver a los restaurantes sacar las sillas y mesas al aire libre, como si fuera la Condesa, pero en otras zonas de la ciudad, en sitios donde no pensábamos, como al lado del Sears de Plaza Universidad, donde se ven fuera de lugar, como invasivas de ese espacio que era para el paso de los transeúntes. Pero la nueva normalidad lo permite y es uno de los pasos para que muchos restaurantes no mueran y protejan a sus comensales, pues está comprobado que en espacios cerrados donde no corre el aire natural, puede transmitirse fácilmente el virus.

VUELTA AL CINE

Otra cosa que permitió ver esta semana fue a los cinéfilos regresar a las salas cinematográficas, pocas experiencias como el séptimo arte en el cine. Y con la pandemia, eso debe ser aún más cierto.

También se ve a través de la careta que cada vez hay más vehículos que se adueñan de una esquina desde donde alguien vende cubrebocas y caretas de todo tipo.





Una cosa que se ve es que algunos sobrevivientes puestos de periódicos, ya que de por sí estaban en crisis, han comenzado a reabrir. Ahí fue posible leer los titulares impresos de esta semana, quizá el más esperanzador fue que México y Argentina producirán, gracias al esfuerzo del laboratorio Astra Zeneca y la Fundación Slim, una de las vacunas contra la covid, apenas esté lista, lo que podría ser en seis o siete meses. Esperanza que bien vista aún tardará, porque llevamos casi cinco meses de pandemia y se nos ha hecho como un año. Pero la cuenta regresiva ya empezó.

FRAGILIDAD Y VULNERABILIDAD

Además, se puede ver a través de la careta la fragilidad de la señora que vende dulces. Se acercan a ella pocos consumidores, quizá temerosos de que pueda ser un foco de contagio, a pesar de que lleve cubrebocas.

También se ve la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales que esperan a un cliente sobre Tlalpan. Sin cubrebocas, despliegan su encanto como siempre lo hacen. Pero aun así nadie se les acerca. Una activista dijo que carecen de opciones laborales o algún apoyo, e incluso en los hoteles, que también eran su domicilio, fueron sacadas como parte de las medidas sanitarias. Por eso es que deben seguir en la calle, exponiéndose al contagio y a la lluvia de estos meses.

La careta no impide ver que en algunas tienditas, en pleno semáforo naranja, más cerca del rojo, comienzan a relajarse las medidas y en sus pequeños espacios la gente no respeta la sana distancia.

Al llegar a casa nos quitamos la careta y de alguna forma volvemos a ser los que siempre hemos sido.

Pero la careta, colgada en un gancho, nos recuerda que ya nunca volveremos a ver las cosas como lo hacíamos antes.

