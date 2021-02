La lucha de vecinos en contra de torre Ubika

En julio de 2018, la obra del proyecto inmobiliario Ubika, situado en Insurgentes y Quintana Roo, en la colonia Roma Sur fue suspendido porque la constructora no pudo demostrar que cumplía con las normas y disposiciones que la ley exige. Sin embargo, en marzo pasado la empresa consiguió dos amparos para continuar la construcción. Ahora los vecinos aledaños temen por su patrimonio.

En marzo del año pasado, la inmobiliaria Ared comenzó a construir dos torres de 12 pisos de 56 departamentos, cuyo costo va de 4 a 6 millones de pesos. Como parte de la obra, la empresa empezó a edificar un muro milán o diafragma, que es una estructura de 15 a 30 metros de profundidad que rodea el perímetro del predio.

Para mayo, los efectos de la construcción del muro milán en los edificios aledaños ya era evidente. Las fuertes vibraciones y el ruido alertó a los vecinos. Comenzaron a notar grietas y fisuras en los departamentos.

Luego de ingresar varios oficios e intentos de conciliación con la empresa, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), Dirección General de Jurídico y Gobierno, así como Protección Civil de la entonces delegación Cuauhtémoc colocaron sellos de suspensión a la obra por no contar con la documentación necesaria.

Además, los vecinos lograron demostrar, a través de un peritaje independiente con Sísmica de Suelos, S.A. de C.V., que las vibraciones ocasionadas por la maquinaria rebasaban por mucho los límites internacionales de la norma DIN45-30. También probaron las afectaciones a sus viviendas.

Adrián Flores, habitante del edificio Acro, que data de 1937 y está catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) como patrimonio artístico e histórico por su estilo Art-Deco y vecino del proyecto Ubika, relató que dos jueces concedieron amparos a la empresa Ared con el argumento de que el muro milán es elemento que protege a las colindancias, cuando se ha demostrado que es todo lo contrario, dijo.

“Ellos decían no poder garantizar la seguridad estructural de los predios colindantes, mientras no terminaran con el muro milán, con este argumento consiguieron el amparo y desde hace un mes, la empresa ingresó aún con los sellos que todavía tiene esta obra para continuar con la construcción”.

Comentó que la inmobiliaria Ared aprovechó la ambigüedad legal de los amparos, ya que los jueces solo autorizaron terminar el muro milán del lado oriente, el cual colinda con la privada de Quintana Roo.

“Hace unos días comenzaron la construcción del muro milán en su lado sur, que es el que afecta directamente al edificio Acro, pero eso ya rebasa el alcance del amparo. Los primeros días de abril (de 2019) empezaron de nuevo a trabajar muy sigilosamente. Hace 15 días metieron una barrenadora, que utilizan para ingeniería civil, es decir esa maquinaria es para construir puentes y obras profundas”.

Comentó que al usar esas máquinas tan pesadas en un suelo fangoso, el suelo vibra y los edificios aledaños se mueven. “Es como si constantemente hubiera sismos de 5 grados”.

Lo que no vieron los jueces, agregó Flores, es que la construcción del muro milán es el que está afectando a los edificios. “La perforación profunda es la que pone en riesgo la seguridad estructural de las construcciones colindantes. No es suficiente y al contrario es un elemento que destruye. Es un argumento que queremos entiendan los jueces”.

LOS AMPAROS

Beatriz Juárez, vecina de la privada Quintana Roo, indicó que para hacer el muro milán, la empresa debió de haber tenido la manifestación de mitigación de riesgos. Sin embargo, desde el principio, la inmobiliaria Ared no presentó, a pesar de que Protección Civil de Cuauhtémoc la solicitó, por eso colocaron los sellos de suspensión en julio de 2018.

Apuntó que el documento del amparo dice que para que los predios colindantes no sufran riesgos deben de terminar el muro milán, pero tanto Invea, como Protección Civil y el Instituto de la Seguridad para las Construcciones indicaron que la empresa solo debería de tapar una zanja que ya había dejado abierta.

“Inmobiliaria Ared usó ese vacío legal para volver hacer todo el muro milán, iniciarlo y seguir afectando. Nuestra preocupación es cómo los jueces dieron los amparos para no afectar a terceros cuando estamos siendo afectados”.

Juárez dijo que el juzgado noveno de distrito no aceptó a los vecinos como terceros interesados. “Nos dijo que no teníamos ninguna injerencia en ese asunto, el octavo de distrito si nos aceptó, pero no nos toma en cuenta. Les mostramos pruebas, fotos y el peritaje independiente. Los jueces están pasando por encima del derecho a una vivienda segura, por el interés de una constructora a perder millones de pesos”.

La vecina agregó que quien otorgó el amparo en contra de la suspensión de Protección Civil de Cuauhtémoc es Claudia Gabriela Villeda Mejía, una secretaria en funciones de juez, ya que figura como suplente en el juzgado octavo de distrito.

“Ni siquiera es juez, es una secretaria en funciones de juez, quien está otorgando el amparo y no sabemos bajo qué razonamiento”.

SE BENEFICIA A CONSTRUCTORAS

En tanto, Sergio González, activista e integrante de 06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la colonia Juárez, señaló que como parte del mandato de la Constitución de la Ciudad de México, el Congreso local debía construir un nuevo entramado legal para poder ordenar y normar a la capital.

“Hay dos leyes que están por venir, que nos preocupan mucho, porque no vemos una voluntad ni en Seduvi ni el Congreso local para la participación de la ciudadanía. Esas normas son la Ley de Planeación y la Ley de Desarrollo Urbano. Hemos presentado propuestas con una metodología que nos permita a los ciudadanos contribuir a la construcción del articulado de la ley”.

Por otro lado, indicó González, las autoridades si han construido mecanismos para favorecer el modelo de ciudad compacta, densa y vertical. Crearon la transferencia de potencialidades, la fusión de predios, los polígonos de actuación, los Sistemas de Actuación por Cooperación, las Normas 26 y 42.

“El proyecto Ubika es un claro ejemplo de lo que decimos es un Estado y cartel inmobiliario operando en mancuerna, ya que estamos viendo cómo los tribunales están al servicio del poder económico, de la rentabilidad de las inmobiliarias”.

RESPONDE LA INMOBILIARIA

“Desarrollo Ubika” aseguró que cuenta con todos los permisos correspondientes, estudios y requisitos que la normatividad solicita para la realización del proyecto inmobiliario Ubika, situado en Insurgentes y Quintana Roo, en la colonia Roma Sur, los cuales han sido sujetos de revisión en múltiples ocasiones por las diferentes autoridades, sin que las mismas hayan encontrado irregularidad alguna.

Destacó que los vecinos se niegan a aceptar, haciendo declaraciones dolosas que han venido generando todo tipo de daños, al ver que las autoridades están actuando en el marco de la ley respetando el derecho que ostenta la constructora.

JGM