"La lluvia no avisa", familias en Ecatepec viven temerosas ante posibles inundaciones

Ecatepec.- "Empieza a nublarse, a querer llover y ya siento la angustia de que va a pasar y andar cuidando la barranca de que no se vaya a desbordar"

Carmen Cruz estuvo a punto de perder su vivienda durante las lluvias torrenciales registradas en septiembre del año pasado en el municipio de Ecatepec.

A nueve meses de que la fuerte lluvia dejara más de 100 mil damnificados en esta localidad, la señora y su familia continúan con miedo, pues su patrimonio está en vilo.

Su vivienda está ubicada justo a un costado de una de las barrancas de la colonia Los Bordos, y la fuerte corriente de agua que descendió de la zona alta de la localidad arrancó su barda, parte de la cocina y sus muebles terminaron en la barranca destruidos.

"Lo que pedimos es que nos hagan una limpieza de barranca desde allá arriba, para que no nos vuelva a pasar lo mismo porque lamentablemente otra vez está llena de basura, la lluvia no avisa y de nada sirve que limpien aquí o más abajo si lo sucio está desde arriba y en cualquier momento el agua se lo trae", aseguró.

COLONIAS EN RIESGO

De acuerdo con Mario Luna, director del Organismo Descentralizado para la Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASE), son al menos 19 colonias las que están en riesgo de inundación en el municipio más poblado del Estado de México.

Situación que se agrava con las toneladas de basura acumuladas en cuerpos de agua, como los drenes Chapulín, ubicado en la colonia Rústica Xalostoc; Chapultepec, en la colonia La Joya; el Arenero San Carlos, en San Andrés La Cañada; la Barranca "Las Venitas"; así como el Canal Cartagena, en límites con Coacalco.

"Nos va a arrastrar toda la basura que desafortunadamente los vecinos siguen tirando, las barrancas no son para tirar basura y lo más triste es que toda esa basura que viene de las partes altas , va a venir a las partes bajas y nos va a obstruir todas las rejillas y el drenaje, y eso va a provocar severas inundaciones".

REALIZAN TRABAJOS

La Comisión de Agua del Estado de México en coordinación con SAPASE, así como con personal de las direcciones de Servicios Públicos, Protección Civil y Medio Ambiente de la localidad, implementan labores de limpieza.

En las labores, las brigadas han retirado toneladas de basura, animales muertos, muebles y todo tipo de deshechos que terminan por generar tapones en los drenajes.

"Lo que estamos haciendo en una primera etapa es la limpieza de los drenajes y canales que hay en el municipio, de cinco en particular y de los cuales ya estamos por terminar cuatro", señaló Mario Luna.

CARMEN Y OTROS DAMNIFICADOS

El temor de la pérdida de patrimonio es de todas las familias que resultaron con sus viviendas inundadas, que perdieron muebles, pero aún más de las que su vida estuvo en riesgo.

Tan solo la señora Carmen, destinó más de 80 mil pesos para resarcir los daños que tuvo su casa con las lluvias, de los que solo recuperó los 10 mil pesos que les brindó el Gobierno Federal a todas las familias afectadas.

Autoridades locales propusieron una reubicación a las familias con mayor riesgo como los Cruz, quienes viven en la orilla de la barranca.

"Nos dijeron que en diciembre ya nos tenían una respuesta de la reubicación, yo les dije que no tenía ningún problema que yo tenía escrituras pago predio agua, tampoco me niego ni me voy a aferrar a quedarme aquí pero que me ayuden y nos dijeron que sí que más tardar en diciembre pero ya estamos a junio y no nos han dicho nada", dijo.









