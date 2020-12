La justicia que se pausó para las mujeres asesinadas en Edomex

"Ha sido un duelo muy grande, que nos ha llevado a la depresión. A mí mamá la tengo que llevar con el psiquiatra y mi papá está enfermo. Están enfrentando un duelo porque no podemos aceptar que mi hermana ya no esté aquí, pues nos ha afectado mucho emocionalmente y es un sentimiento de impotencia que no se puede explicar", asevera.