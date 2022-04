"La jornada está flojita", así transcurre consulta de revocación de mandato en GAM

Mujeres y hombres de la tercera edad, estudiantes, jubilados, comerciantes, amas de casa, trabajadores, profesionistas y todo tipo de personas han acudido a votar en la jornada de revocación de mandato.

Frente al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló la casilla especial número uno, en avenida Jaime Nunó, colonia Zona Escolar, alcaldía Gustavo A. Madero, donde la afluencia es moderada, pero constante.

Leticia Torres, comerciante de prendas y accesorios en el Estado de México, llegó con su esposo a bordo de un vocho, en cuyo medallón fue colocada propaganda de esta jornada electoral con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró sentirse muy orgullosa de tener un Mandatario como él y votó a favor de que siga en el cargo otros tres años más. "Está bien lo que está haciendo, ayudando a la gente más pobre, a la más necesitada, que la gente vea que estamos con él, que lo estamos apoyando".

Emma Almazán Montalvo, representante de casilla de Morena, dijo que se siente "como pollo frito" bajo un sol implacable, pero llamó a la gente a que acuda a votar porque se trata de una jornada histórica para la democracia mexicana.

"Vamos muy bien hasta ahorita, bueno, en lo que a mí respecta, porque cada quien va a hablar de cómo le vaya en la feria, considero que el Presidente ha hecho un buen trabajo, la situación es que muchos nos desesperamos o tratamos de atacarle.

"Le entregaron un país destrozado y una cosa que está destrozada no tan fácil se pega, y cuando se pega ya no queda igual; en tres años no se va a hacer un cambio", comentó.

Una mujer, que prefirió no dar su nombre, ingresó a la casilla en el domicilio que está en el Lote 6, Manzana 39, de Jaime Nunó; sin embargo, le dijeron que ahí no podía votar y le proporcionaron la dirección correcta.

Apresurada, salió y de manera escueta mencionó que ella acudía por voluntad propia para apoyar al Jefe del Ejecutivo.

"Voy a votar para que siga, él nos ha apoyado y es justo que nosotros lo apoyemos también... Lo hago personalmente, nadie me invitó ni nada, es mi obligación votar".

Un hombre que pasó por el lugar gritó: "¡No voten por el Obrador, nel, no voten, carnales, no se dejen engañar!", y siguió de largo.

En la entrada, una mujer mayor estaba a punto de sufragar, se le pidió su opinión del proceso de revocación de mandato y dijo: "Sí, pero primero dígame si está a favor o en contra de López Obrador, digo, para saber si es de los reporteros buenos o malos, ¿no? O para ver si es de los que siempre le tiran al Presidente".

Entre los asistentes estuvo Alfredo, médico de profesión, quien destacó porque abiertamente refirió que no quiere que el Mandatario siga en el cargo. "A mí me ha ido peor con este gobierno que con el PRI y el PAN, anótelo bien, mi voto es para que se vaya este señor".

(Foto: Ignacio Alzaga)

Carmen Castro, quien estudia en el CCH Vallejo, aseguró que ella y su familia apoyan totalmente al actual gobierno. "No es como los otros, que todo se robaron", apuntó.

Carlos Sánchez, de 31 años, aprovechó y posó afuera de la casilla, presumiendo que votó, mientras su joven acompañante le tomó la foto con el celular.

Señaló que sufragó en la casilla especial porque su domicilio no corresponde con Ciudad de México y no ha actualizado sus datos. "Es un ejercicio de democracia, vine para dar el ejemplo a mi familia para que vengan a votar, independientemente de la opinión que tengan".

La jornada transcurrió de manera pacífica, había un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que indicó que hasta el momento no ha habido un solo incidente. "La verdad, la jornada está flojita, yo creo que muchos ya se fueron de vacaciones", señaló uno de los oficiales.