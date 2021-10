La historia del bombero que cargó un tanque de gas en llamas

"Tenía el valor, tenía la energía, pero sí el temor a que yo podía perder la vida", esas fueron las palabras que utilizó Alexis Ramírez Sánchez, integrante del Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital del país, a días de haber sacado un tanque de gas en llamas de un restaurante en la colonia Del Valle.

Hay que recordar que el 16 de octubre en redes sociales se viralizó el video donde el bombero sacó un tanque de gas en llamas de un restaurante de la colonia Valle de la Ciudad de México.

Por eso, en entrevista con la periodista Paola Rojas, Alexis reveló que por voluntad propia cargó y sacó el tanque, luego de que los mandos a cargo del siniestro dieron la orden, aunque estaba consciente de que corría un gran riesgo.

"Nos metemos al fondo del restaurante y nos percatamos que estaba prendido y vimos que era un tanque; entonces, los mandos que estaban a cargo del servicio dieron la instrucción de sacar el tanque y ya, yo que estaba más cerca, tomé la decisión de jalarlo y sacarlo", contó.

Pese a que puso en riesgo su vida, Ramírez Sánchez aseguró que no se arrepiente de haber actuado como lo hizo, porque con ello salvó la vida de sus compañeros bomberos, policías y de protección civil.

"Tenía el valor, tenía la energía, pero sí el temor a que yo podía perder la vida", dijo a noticiero Televisa.

Por otra parte, el bombero reveló que no comentó a su familia su acto heroico para evitar que se preocuparan, pero se enteraron gracias a que se hizo viral en las redes sociales.

"Yo no les había comentado nada, hasta que se empezó a hacer viral el video. Y casi no les comento nada del trabajo por el riesgo que hay y para que no se preocupen. Ya cuando se hizo viral el video me empezaron a mandar mensajes, que cómo estaba, que si era yo", agregó.

Alexis Ramírez es el bombero ??????? que sacó cargando un tanque de gas en ?? llamas. Arriesgó su vida para salvar la de los demás.



Platicaré con él en unos momentos #AlAireConPaola ?? pic.twitter.com/ZNiJ8EjoF6 — Paola Rojas (@PaolaRojas) October 20, 2021

Tras conocer lo que Alexis hizo, su madre y su esposa, quien tiene cinco meses de embarazo, lloraron, pero al mismo tiempo se pusieron felices porque salió ileso y protegió la vida de otras personas.

"Mi mamá lloró, me felicitó, pero con la angustia. Mi esposa ahorita está feliz, pero lloró por la preocupación de que pude llegar a perder la vida", finalizó.

MJP