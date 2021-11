La historia de la iglesia sin nombre ubicada en la calle "Ninguno"

NAUCALPAN.- Ubicada entre salones de fiestas, con dirección entre Boulevard de los Toltecas y calle Ninguno se encuentra una iglesia sin nombre, los habitantes de la localidad la llaman la Iglesia del Panteón, que con base en documentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia la de santa Cruz Acatlán es una estructura religiosa que se construyó sobre una pirámide, o restos prehispánicos.

En un boletín del INAH fechado el 16 de febrero del 2011 se señala que durante la época de la Conquista, entre los años 1524 a 1529, los españoles construyeron 68 iglesias sobre edificaciones prehispánicas que tenían un carácter sagrado para las antiguas ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco. De estas estructuras católicas, actualmente continúan 20 en pie y cinco de manera parcial.

Añade que de los 20 templos que existen en Tlaltelolco hasta nuestros días son: los dedicadas a San Francisco Mecamalinco, Santa Ana Atenantitch, Santa Clara Acozac (Nuestra Señora de los Ángeles), San Miguel Nonoalco y La Concepción Atenantitlan.

Y en lo que fue Tenochtitlan, gran parte de lo que es hoy el Centro Histórico de la Ciudad de México, están las edificadas en honor de Santa Cruz Soledad Guaucontzinco, San Jerónimo Atlixco, Candelaria de los patos, Magdalena Mixiuca, San Lucas Quescontitlán, San Pablo Teopan, Santa María Tlaquechiuhca y el de Santa Cruz Acatlán.

El templo no tiene placa alusiva alguna, no se conoce la fecha real de su realización y no se venera a nadie en especial, "quienes vivimos aquí en Santa Cruz Acatlán la conocemos como la iglesia del panteón, sólo eso", explica don José González, quien es nieto de los fundadores del pueblo y quienes donaron el predio que alberga hoy al panteón de la localidad.

"Mi abuelo don Pedro González Vega, con sus hermanos José Inés y Antonio de los mismos apellidos, donaron este terreno con la iglesia para sepultar aquí a los muertitos de la comunidad, pero en la época de la revolución aquí enterraron soldados y guerrilleros caídos en combate. Por eso cuando escarbamos para alguna sepultura es común encontrar huesos de personas, que realmente desconocemos de quién se trató en vida", dijo.

Añadió que en relación a la iglesia que no está dedicada a ningún santo, "está desde que yo recuerdo ya estaba allí, sí se ofician misas, pero no esta dedicada a ningún santo y desconocemos su antigüedad", dijo.

Añadió que lo que sí recuerda bien es que los campos deportivos de Santa Cruz Acatlán eran milpas de siembra, "a la que llamábamos la Parcela de la Iglesia" debido a que se rentaba y todos los que se obtenía de allí era para beneficio de la Iglesia del Panteón.

La Iglesia del Panteón se encuentra entre los salones de fiestas de Lago Bykal, y Centro de Convenciones México, en Santa Cruz Acatlán, y regularmente los fines de semana se encuentra ocupados con fiestas familiares, hasta altas horas de la noche.

En el lugar se encuentra uno ellos panteones públicos más chicos de Naucalpan, que alberga una de las iglesias más antiguas de la zona, "esta iglesia requiere mantenimiento, debido a que se está cayendo la cúpula, hay dos vigas del interior que ya se quebraron, y necesita mantenimiento por parte del INAH", dijo don José González.