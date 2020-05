Yolanda Huitzil Gómez vende rosas, claveles, clavelinas y otras flores en el mercado de la colonia Álamos. Cada año conforme se acercaba el Día de las Madres sus ventas se incrementaban y la demanda de arreglos florales también. Pero este 2020, la situación ha cambiado y en el año de la pandemia de la covid-19 ha visto menguar sus ingresos.

"Aparte de que la gente no se anima, la gente prefiere comer que comprar flores, pero es mi trabajo y qué puedo hacer", dice mientras le quita hojitas a un pedúnculo.

"Con esta pandemia no hay nada, va a estar muy dificil para el 10 de mayo. Ha bajado como 80 por ciento (la venta)", añade, con un cubrebocas que usa a la altura de la papada.

"Va a estar muy difícil para este 10 de mayo, la personas prefieren comer que comprar flores", dice la vendedora Yolanda Huitzil pic.twitter.com/0PyCHNJlfq — La Silla Rota (@lasillarota) May 7, 2020

Alrededor suyo los comerciantes y los compradores también lucen cubrebocas, caretas, algunos temerarios ni una ni otra cosa. La entrada del mercado luce cercada y restringida a embarazadas, niños y personas adultas mayores.

Ella, de 58 años no es adulta mayor pero está cerca de serlo. Explica que no puede parar sus actividades, pues no hay quien le ayude con sus gastos.

"Yo vivo al día y no puedo venir por ser persona grande pero vivo al día y no tengo quién me mantenga", expresa en un tono más descriptivo que quejoso.

Son pocas las personas que se le acercan, y quienes lo hacen es para llevarse alguna decena de flores y ya. En cambio, en años anteriores desde el 5 de mayo llegaban los clientes y ya le hacían sus encargos, recuerda.

"Lo que más se venden son las rosas y los arreglos" Yolanda Huitzil, vendedora de flores, ha visto bajar sus ventas por el #covid19 pic.twitter.com/ez9nPZ6d6T — La Silla Rota (@lasillarota) May 7, 2020

Huitzil Gómez tiene su lugar a unos pasos de la única entrada habilitada del mercado y está casi enfrente de una manta con un retrato de Fadlalá Akabani, de cuando fue candidato de Morena a la alcaldía de Benito Juárez, contienda que perdió ante el panista Santiago Taboada. Ahora Akabani es el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico capitalina, encargada de dar apoyo a los pequeños comerciantes, como la vendedora de flores, quien muestra su desconfianza por dichos proyectos.

-¿Han venido autoridades a ofrecer algún apoyo?

-Anuncian muchos préstamos pero luego dicen que no son viables y prefiere uno no meterse en esas broncas para ver si le van a prestar o no.

Con las flores a sus pies y a los lados, con una vista multicolor de texturas delicadas, se le pregunta cuál es la más vendida para el día de las madres.

"Casi todas las flores se venden pero lo más demandado son las rosas y los arreglos", concluye.

(Sharira Abundez)