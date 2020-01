La galería de arte bajo tierra y el cordón umbilical turístico de la CDMX

Yoko Ono, la viuda del ex beatle John Lennon, fue la primera artista que expuso su obra en el espacio que ahora ocupa el Museo del Metro, ubicado en la estación Mixcoac de la Línea Dorada. El éxito de El árbol de los deseos (obra que la japonesa llevó también a otros sitios), se convirtió en la confirmación de que ese espacio era el ideal para instalar el museo.

La anécdota la comparte Vanessa Bohórquez, coordinadora de Cultura del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y quien junto con su equipo es la organizadora de las exposiciones, los conciertos musicales y las exhibiciones en la sala de cine en Zapata. Recientemente, encabezó los trabajos para convertir los pasillos y un destartalado túnel de la estación del Metro Hidalgo en una flamante galería de arte.

Bajo su gestión, en 2017 se inauguró el Museo del Metro, que alberga fotos de los inicios de las obras de construcción, a finales de los años sesenta, así como memorabilia que va desde antiguos boletos, hasta asientos y piezas artísticas exhibidas en el STC. Entrevistada por La Silla Rota, adelantó que actualmente el área de Cultura que encabeza trabaja en la remodelación e instalación de algunas novedades en el pasaje de la Ciencia, en el transbordo de la Raza, conectado entre las líneas 3 y 5 del Metro.

También trabaja en el arreglo del nicho y la toma de fotografías del colmillo de mamut hallado durante las excavaciones de la línea 4, en lo que ahora es la estación Talismán. Un trabajo delicado por las restricciones impuestas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para preservar la milenaria pieza.

Además prepara nuevos conciertos, de los cuales no puede decir mucho, porque la información se revela el mismo día con un par de horas de anticipación, para evitar tumultos que pongan en riesgo a los usuarios. Así ocurrió por ejemplo con el concierto que dio El Tri en la Glorieta de Insurgentes a inicios de septiembre, para conmemorar el 50 aniversario del Metro.

El trabajo de Bohórquez no se limita al montaje de exposiciones. También está en la preparación de un libro sobre los 50 años del Metro. Gracias a dicha investigación, recordó que durante los trabajos de la línea 8, que va de La Lagunilla a Constitución de 1917, ante los frecuentes hallazgos de piezas prehispánicas en el centro histórico los arqueólogos hicieron un frente común para pedir al gobierno detener la obra y evitar un posible daño el patrimonio artístico mexicano, lo consiguieron y además el trazo original fue modificado.

METRO, VISITIA TURÍSTICA

"La idea es que sean Zócalo, Pino Suárez, la galería de Metro Bellas Artes, los museos de la Radio (en Parque de los Venados) y el del Metro, el Túnel de la ciencia, los espacios de murales (como Copilco). Tú podrías hacer todo un recorrido turístico, a partir de enero con la Secretaría de Cultura, primero con mapas turísticos para que la gente sepa cuál es la oferta turística. El Metro es nuestro cordón umbilical, con el ombligo de la ciudad, que es el Zócalo", expresó.

Cuestionada sobre cuál es su sitio preferido del Metro, contesta que es precisamente la estación Zócalo.

"Me emociona particularmente Zócalo que fue donde conocí el Metro y maquetas del propio Zócalo cuando me llevaron a conocer. Eso me impresionó mucho y me es muy impresionante verlas desde otro sitio. Me emociona todo lo que sea el contacto con la gente y prácticas culturales que podemos generar para las personas usuarias", dijo Bohórquez, quien precisamente durante su gestión revitalizó dichas maquetas, las cuales estaban en el abandono y polvosas..

EL MUSEO

Bohórquez, quien fue directora del Museo Colección Blastein, fue entrevistada en el Museo del Metro, el cual se encuentra en el mismo espacio donde Yoko Ono expuso su obra. Se trata de un espacio que previamente los usuarios al verlo vacío usaban para distintas cosas, algunas de tipo fisiológicas.

Inaugurado en 2017, el Museo alberga ejemplares de todos los boletos conmemorativos del Metro, de piezas arqueológicas encontradas durante las excavaciones y también recuerdos de exposiciones de artistas que han engalanado al sistema de transporte por el que diariamente viajan cinco millones de personas, lo que lo concierte en un escaparate del arte de enorme potencia, añadió.

En la sala donde están los hallazgos arqueológicos hay piezas de representaciones de la vida cotidiana desde la época prehispánica y en la curaduría colaboró el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). "Lo que se hizo fue contar la vida cotidiana desde el periodo prehispánico hasta el siglo 19 de algunos de los hallazgos, gracias a las excavaciones", explicó la directora cultural del Metro.

También está el mapeo de la ciudad prehispánica y cómo se encuentra el sistema con las 12 líneas, encima de ellas, como sería sobre la antigua Tenochtitlán y los distintos asentamientos de cada cultura en cada lugar, indicó.

Otra sala contiene memorabilia, como los antiguos asientos, el original azul mullido en el que viajaron millones de personas que primero eran cubiertos de piel, luego de vinil pero que por la vandalización se modificaron a los de plástico duro, basados en los de estadios.

"Aquí hay cosas que ya desaparecieron como las bolsas para transportar los abonos de transporte que muchos jóvenes ya ni siquiera recuerdan que había. Algunos mecanismos que hacen sonidos para parar en la conducción. El primer uniforme que tenían los conductores y personal de seguridad.

"En ese entonces no había mujeres que trabajaran en los oficios y los hombres eran los taquilleros, una de las más importantes aportaciones que tiene nuestro sistema es que el Metro de la ciudad es uno de los primeros donde existen las primeras mujeres conductoras en el mundo y fue una lucha el que las mujeres sean las taquilleras. Tiene que ver con la búsqueda de las mujeres de una posición importante y después derivaría en que sean conductoras o puedan desempeñar cualquier función y no existe mejor ejemplo que la directora del Metro (Florencia Serranía)".

En la sala también destaca un antiguo reloj, de esos que al cambiar de número giraban sus láminas. Ese objeto que era de obligada referencia para los encuentros entre las parejas, los amigos, los conocidos, que se decían ´nos vemos debajo del reloj´.

"El reloj es el punto de encuentro más conocido de todos los usuarios desde el 4 de septiembre de 1969 hasta hoy, pero se ha transformado por los relojes digitales. Nos interesaba que estuviera el primer punto de encuentro acompañado con el primer día de apertura al público a las personas usuarias. Por ejemplo la línea amarilla es una introducción que se pone para evitar accidentes, desde 1970 estaban los espacios exclusivos para mujeres, pero no había baños para mujeres trabajadoras, que se implementan en los años 70", explicó, mientras muestra una foto donde cientos de usuarios están al borde de la orilla del andén, cuando no había línea de seguridad.

Otras imágenes muestran los trabajos alrededor de distintas estaciones, como el Zócalo, donde la modificación fue muy cuidadosa, o la primera estación terminada, que fue San Lázaro, o las columnas diseñadas por el artista mexicano Felix Candela en la estación Merced.

"Las columnas de Félix Candela son fundamentales para que el metro sea de valor patrimonial en el país", precisó.

Otras imágenes son sobre la primera persona que compró un boleto, la primera usuaria, y quien fue reconocida en el museo por su hijo, al ver la foto.

Pero lo que más le gusta a la gente es la historia de los boletos, desde los primeros que se hacían en París, Francia y que luego se empiezan a fabricar en México, y luego como se ven las tarjetas, algunas que son piezas de arte, como la diseñada por Barbara Kruger, con frases sacadas de su exposición en el transbordo de la Línea 2 y la 8.

El FAVORITO

Pero de los sitios culturales el favorito de Bohórquez se encuentra a tres estaciones de ahí, en Zapata. Es la sala de cine, que se encuentra en el transborde entre las líneas 3 y 12. Ahí es donde ha observado la mayor emoción de los usuarios. Personas que aunque parezca increíble, le han dicho que nunca habían ido al cine y que gracias al Metro, pueden experimentar por primera vez al séptimo arte. Ella ha visto cómo salen emocionados.

Eso es lo que más ha conmovido a Vanessa Bohórquez, la curadora del Metro.

JGM