"La defensa personal salva vidas", así entrenan mujeres en CDMX

Las historias de intento de secuestro en el Metro y el incremento de violencia hacia mujeres, llevó a Liliana, Monserrat y a Karla a tomar clases de defensa personal como una medida de prevención para saber cómo responder en caso de alguna agresión.

Liliana vive en el Estado de México. Está consciente de la situación de las mujeres en esa entidad. En los últimos meses ya no camina tranquila y cuando toma un transporte público se pone muy nerviosa. Se siente muy vulnerable porque se ha dado cuenta que si la agreden no sabría cómo zafarse.

Las cosas están muy complicadas. Ya no camino con seguridad. Me hago de dos a dos horas y media a mi casa de la escuela o del trabajo. La situación está muy difícil. Además siempre ando sola".

Relata que hace unos meses, un día eran entre las 6 y 7 de la tarde cuando se dio cuenta que un automóvil la estaba siguiendo. Al inicio no pudo ver a las personas que estaban adentro. Tenía los vidrios polarizados.

"En la calle que venía, me pasaba de un lado, me seguían y me volví a cruzar igual me seguían. Cuando llegué a mi calle estaba totalmente sola. Decido quedarme donde está la gente. El auto se detuvo. Adentro veían tres chicos. Me hablaron y me dijeron que me subiera al carro . No les dije nada. Decidí quedarme donde estaba la gente. Se fueron porque vieron que no les hice caso".

Liliana considera que si hubiera caminado hacia la calle donde está su casa, quizá no estaría contando esta historia. Después de esa experiencia activó más las alertas y también es uno de los motivos por los que toma clases de defensa personal.

Lo hago por prevención y más que vivo en el Estado de México, hoy es uno de los primeros estados en feminicidios. No se le toma mucho en cuenta a la mujer. Prefiero aprender a defenderme por cualquier cosa que pueda suceder. Sé que esto me podría ayudar para escapar y volver a contar mi historia".

Hasta el momento Monserrat Velázquez no ha sufrido alguna agresión grave mientras camina en la calle. Sin embargo, las historias que mujeres han difundido recientemente en redes sociales sobre intentos de secuestro, la motivó a querer aprender técnicas de defensa personal y a cargar un gas pimienta, a pesar de que en México su uso es ilegal.

"La violencia en la ciudad ha crecido y hacia la mujer, particularmente, se ha ido dando en lugares más comunes como espacios públicos y en el Metro. Quise tomar medidas preventivas para defenderme. Afortunadamente no me ha pasado algo que lamentar, solo es prevención por si se llega a dar saber qué hacer".

Lo que sí ha padecido es acoso callejero. "No ha pasado de que me digan ´piropos´, se me quedan viendo o me chiflan. Es molesto y feo, pero la puedo contar".

Karla es estudiante de la carrera de Historia en la UNAM. Vive en el Estado de México y estudia en Ciudad Universitaria. Al igual que Liliana y Monserrat, dice que es importante aprender a defenderse para no sentirse en desventaja.

"Me decidí a tomar clases de defensa personal, porque siempre ando sola, ya sea aquí en Ciudad Universitaria o por el Estado de México. Me siento en peligro y vulnerable desde que ando en la calle, pero sí más desde que se han difundido las historias de secuestros de mujeres".

"Les enseño a mujeres a que se defiendan y a decir basta"

Hermelinda Álvarez Domínguez es cuarto dan en Limalama, una técnica marcial de defensa personal. Fue invitada por la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM) a impartir un taller en Ciudad Universitaria.

Los talleres que da Hermelinda están enfocados a la mujer, no solo para defenderse de un desconocido en la calle, sino en sus relaciones. "Hay mucha violencia contra ella, incluso desde el noviazgo permitimos muchas cosas. Es una cadena. Se le enseña a decir basta, hasta aquí. Que sepa decir "ya no más".

La profesora comenta que en la defensa personal se usa la fuerza del contrincante o agresor. "Un hombre siempre va a tener más fuerza que una mujer por la constitución o género. Entonces enfocamos los golpes a puntos vulnerables. Es como vencer a Goliat. Enseñamos sometimientos y derribes que se pueden hacer, inclusive, a una persona con obesidad mórbida que pesa más de 150 kilos".

También recomienda a mujeres que cuando se sientan agredidas griten "fuego", porque si dicen "auxilio o socorro", la gente, en su mayoría como ya está deshumanizada, no se involucra ni atiende el llamado.

Si gritamos ´fuego´ todo mundo te voltea a ver, porque es una palabra que indica peligro. Hay que canalizar la adrenalina. Ahorita los intentos de secuestro se están dando en líneas del Metro o en la calle, si llega un hombre o ratero y le dice a la chica ´si gritas, te mato´. Él no se va a exponer a matar enfrente e todo mundo y si gritan fuego, la gente volteará espantada".

Indica que la violencia hacia la mujer se ha desatado en todo el país y cada vez es más cruda. A pesar de ello, comenta que las autoridades son omisas. Por eso la importancia de que aprendan a defenderse.

"Esto esta diseñado para defenderse cuando la vida esté en peligro, no es para agredir. Ahorita muchos hombres quieren abusar de las mujeres. Cuando uno sabe donde golpear salva vidas. Por lo menos, golpeas y te echas a correr. También la condición es importante".

Además de este taller en CU, Hermelinda da clases de defensa personal para niños, mujeres y hombres en las casas de cultura de la alcaldía Benito Juárez.

Álvarez Domínguez da clases de defensa personal desde hace 22 años, también sigue entrenando, ya que nunca ha dejado de capacitarse. "Tengo cinturones negros avanzados y campeonatos nacionales".

"CU es insegura para las mujeres"

Alan Mota es estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM e integrante de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, asociación que organizó un taller de defensa personal en Ciudad Universitaria.

Nosotros hacemos este taller de defensa personal a raíz de otras experiencias en universidades. Aquí en CU lo empezamos a dar hace un año, luego de las agresiones que se dieron en contra de mujeres estudiantes. Todavía la violencia dentro de la Universidad está a flor de piel contra los alumnos, y la población más vulnerable son las mujeres".

En esta ocasión, promovieron el taller de manera general por la violencia estructural de género y en específico por los casos que se han dado a conocer de intentos de secuestro en la ciudad.

"El taller como tal es abierto, va enfocado a los estudiantes. La mayoría de los asistentes son mujeres que como nos cuentan quieren prevenirse ante la ola de violencia que vivimos y sobre todo la que ellas viven".

