La decadencia del Centro Histórico: entre delitos, ambulantes y descuido

Declarado patrimonio cultural de la humanidad, el primer cuadro del Centro Histórico de la ciudad de México atraviesa una crisis por la inseguridad, la presencia de ambulantes y el descuido.

"Los comerciantes de manera temerosa, sin dar nombres, se quejan ante autoridades de recibir amenazas para que paguen el llamado ´cobro de piso´, o por los asaltos que ocurren a restaurantes, donde un modus operandi se repite: la llegada de tres individuos que llegan en las tardes y noches a robar", dijo a La Silla Rota el concejal de la alcaldía de Cuauhtémoc, Abel Fuentes Rocha.

Las denuncias por extorsiones aumentaron de manera preocupante los dos últimos años de la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno. En 2018 las extorsiones el crecieron 83 por ciento respecto al año anterior, los robos a transeúntes 39 por ciento y a negocios 12 por ciento, de acuerdo con el investigador Ángel Serrano, del Observatorio Nacional Ciudadano. Además, las carpetas por casos de narcomenudeo lo hicieron 136 por ciento

La inseguridad es una situación que predomina en toda la alcaldía, afirmó Serrano. "Vemos un deterioro de la seguridad de la alcaldía, obedece a un factor sectorial más que a una colonia".

Además consideró que en la parte de combate a los delitos no se ve cuál es la estrategia.

El capitán Salvador López, de de la Comisión de Trabajo de Seguridad Ciudadana de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México, alertó que entre agremiados del centro hay preocupación por los robos.

El principal riesgo que exponen es el robo de mercancía y robo con violencia. La realidad es que dependiendo del perfil de la empresa, producto y giro los riesgos son diversos, sin embargo los empresarios deben estar preparados para enfrentar cualquier tipo de amenaza y para ello requieren de orientación de empresas especialistas y con experiencia en seguridad privada.

Respecto a los ambulantes, desde inicios de diciembre de 2017 se instalaron en sitios donde no lo hacían, como en Madero, Plaza Tolsá e incluso afuera del antiguo Palacio del Ayuntamiento, debajo de los Arcos. Aunque la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo atribuyó a la tradicional romería de fin de año, también se observó que algunos se pusieron en sitios que en otros años no eran usados para ello, ni siquiera en esa época.

De acuerdo con el subsecretario de Programas de alcaldías y reordenamiento de la vía pública de la Secretaría de Gobierno capitalina, Avelino Méndez, lo que ocurrió fue una provocación, ya que la anterior administración otorgó credenciales para que se instalaran por ejemplo en Plaza Tolsá. En el caso de los triquis, hasta hace tres días vendían afuera de la sede del gobierno capitalino, pese a recibir propuestas desde diciembre para irse a Reforma. Insisten en ocupar ese sitio, por lo menos una parte porque otros han sido acomodados en otras alcaldías, precisó.

Reconoció que ha habido quejas de comerciantes establecidos y de vecinos, pero que fue una cuestión que dejó la anterior administración, y calificó ese legado de provocación.

"Hay un desborde de esta actividad, ya te comenté como se dio. Fue una provocación de los que se fueron".

En cuanto al descuido del Centro Histórico, basta con recorrer las calles para ver grafiteados algunos monumentos, ver banquetas descuidadas, la falta de registros de coladeras y baches en las calles.

Incluso el 13 de febrero, la Autoridad del Centro Histórico reportó en un tuit en su cuenta @ach_CDMX, el robo de una cadena de acero de 5 metros de largo, cuyo valor es de 9 mil 700 pesos, y que era usada para controlar el acceso a la calle de Guatemala. Por el delito la ACH presentó denuncia ante la procuraduría capitalina.

"Los vecinos se quejan de la inseguridad, de la movilidad, del ambulantaje y del bacheo en obra pública", expresó el concejal Fuentes Rocha.

DELITOS AL ALZA

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano, delegación ciudad de México, en la colonia Centro, que abarca el Centro Histórico, los delitos se dispararon en 2018, comparados con 2017, que ya había sido un año con registros al alza de robos y extorsiones.





Incluso, basado en la revisión de datos de la Agencia Digital Urbana, Ángel Serrano, investigador del Observatorio explicó que hay días predilectos para la comisión de algunos delitos. Los jueves son los días que más robos a negocio se cometen, pues ese día se cometieron 19 por ciento durante 2018.

En cuanto al robo a transeúntes, los lunes son los días que más se cometen esta clase de delitos, con 16 por ciento, y los viernes es cuando más extorsiones se registran, con 23 por ciento.

INVASIÓN DE AMBULANTES

El capitán Salvador López, de la Coparmex en la Ciudad de México, reconoció a La Silla Rota que les preocupa el aumento de ambulantes en las calles no solo del Centro Histórico, sino de toda la ciudad.

El comercio informal tiene muy altos riesgos para todos los habitantes de la ciudad, la falta de regulación e incluso la permisividad para sus actividades arriesgan todo el entorno económico de la Ciudad. El hacinamiento de las banquetas, la falta de seguridad al peatón y la concentración de atractores de la delincuencia en los ambulantes es un disparador de riesgo, explicó.

De acuerdo con el subsecretario de Programas de alcaldías y reordenamiento de la vía pública de la Secretaría de Gobierno capitalina, Avelino Méndez, el aumento de ambulantes en el Centro Histórico se debe a que algunos de estos comerciantes, como los que están en Plaza Tolsá, recibieron de parte de la última administración credenciales de última hora para todo este año.

"Daban permisos a muchos artesanos, a danzantes y a médicos tradicionales y tengo problema con uno de médico tradicional para hacer ahumaciones y tiene credencial para que se le permitiera estar en el Zócalo", dijo a La Silla Rota el ex jefe delegacional de Xochimilco.

Les dieron vigencia hasta este 2019. Es el caso de quienes hacen actividad cultural de venta, están los de Tolsá, Seminario y la Plaza de la Identidad, frente la SCJN, tanto de danza como medicina tradicional y venta de yerbas y de artesanías. Muchos de ellos tienen credenciales. Y en los hechos tienen elementos jurídicos para defenderse, afirmó.

En Tolsá hicieron acuerdos no formales con la anterior administración y lo que sí tienen credenciales con vigencia, se apoyan en ese acuerdo verbal, no lo tienen por escrito. Tenemos que platicar con ellos y lo hemos hecho, pero cuando se les intenta retirar bloquean Centro Histórico y debemos ver cómo retornamos a donde se respeten sus derechos.

Otros, los triquis que no aceptan más que quedarse en el Zócalo, pese a que les han ofrecido otros lugares, son gente del líder Filemón Sánchez, que además usa a personas con capacidades diferentes, de la tercera edad o hasta niños para que no los retiren, aseguró Méndez.

"En diciembre tuvimos más de 40 reuniones, participaron la propia secretaria de Gobierno (Rosa Icela Rodríguez) y el subsecretario de Gobierno (Félix Medina Padilla), para darles opciones, nada más teníamos Reforma y no aceptaron. Más no se les podía ofrecer. Fueron a generar problemas", dijo.

Reconoció que el tema del comercio informal está incluido en la Constitución de la Ciudad de México, sin embargo no está reglamentado y eso es parte del problema. "El comercio en vía pública ya es un derecho, en el artículo 10. Es un problema de fondo de la ley. No está reglamentado, se requiere que se haga reglamentario porque si no se acogen al derecho constitucional y debemos establecer la normatividad de que en el Centro Histórico no puede haber comercio".

Avelino reconoció a La Silla Rota que la presencia de ambulantes genera molestia entre vecinos y comerciantes establecidos.

Al respecto, el concejal aseguró que durante las reuniones que han tenido con el alcalde Néstor Núñez, éste ha reconocido que sí hay quejas de los vecinos porque por la presencia de ambulantes, se quedan sin espacio o son competencia para los comerciantes establecidos, pero también los informales han expresado que hay una necesidad de trabajo.

"Como concejales tenemos quejas continuamente de vecinos que están molestos, pero el alcalde trae un programa de reordenamiento", adelantó.

DIAGNÓSTICO

De acuerdo con un diagnóstico de la Autoridad del Centro Histórico, el año pasado se registraron 55 ejecuciones entre grupos delictivos; hubo pérdida de patrimonio, ya que la conservación de 62 por ciento de inmuebles catalogados, fue de regular a mala. El comercio informal se ha asentado y 75 por ciento de los inmuebles en la zona son bodegas.

Hay presencia de narcomenudeo en las calles comprendidas de Bolívar, casi Eje Central, hasta Sastrería, y de manera perpendicular, de Tacuba hasta Libertad, y una zona muy similar también es asolada por los asaltantes que se van contra transeúntes y transporte público.

Este tipo de asaltos también tiene alta incidencia en República del Salvador, desde Isabel la Católica hasta Eje Central, la zona donde se encuentran distintos establecimiento de venta de electrónicos. La trata de personas se da entre Jesús María y Manzanares y San Pablo, dentro del Perímetro A.

El diagnóstico que forma parte de la Alianza por el Centro Histórico, presentada el 22 de enero, alertó que "los problemas se pueden desbordar, que el trabajo y la inversión realizada se pueden perder por el desorden y la violación a la ley, que la desigualdad limita las posibilidades de crecimiento".

La Alianza, propuesta por la Autoridad del Centro Histórico, encabezada por Dunia Ludlow, es una suma de esfuerzos del gobierno con iniciativa privada y sector académico para revitalizar el tejido social del Centro Histórico.

