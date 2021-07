La covid truncó su plan de vida y 9 meses después, Emmanuel recuperó su voz

En septiembre del año pasado, cuando Emmanuel fue diagnosticado positivo a covid-19, la pesadilla apenas comenzaba para el joven estudiante de la Licenciatura en Trompeta quien nunca imaginó que aprender a trabajar con el diafragma iba a salvarle la vida. Nueves meses después, apenas pudo recuperar su voz.

Su sueño es crear coros infantiles para la Iglesia Católica, tocar la trompeta, seguir sus sueños, pero la covid-19 y sus secuelas, pusieron en riesgo no sólo su plan de vida.

Cuando comenzó la pesadilla para Emmanuel, originario de Toluca, Estado de México, optó por tomar tratamiento en casa pero su cuerpo comenzó a flaquear, su oxigenación era baja incluso con la oxigenoterapia, las flemas salían con sangre, la debilidad se manifestó en su estado mental.

"La última noche que estuve en mi casa vino una neumóloga y me dijo: ´Estás mal, estás prácticamente mal y desgraciadamente la covid-19 le pega más a los jóvenes y a los niños, pero hay algo bueno, estás saturando al 75, quizás tus pulmones no estén tan destrozados´. Regresó a las 6:00 de la mañana del día siguiente y me hizo una receta por si quería quedarme en casa a morir y también me dio una hoja para que me ingresaran al hospital con mi diagnóstico, no lo dudé, fue muy doloroso, no sabía si regresaría vivo".

Aunque tuvo pánico, confió en su fe y decidió que iba a sobrevivir, confió en el personal médico y sus cuidados, dejó a su familia y entró al área covid, no habían pasado ni cinco minutos cuando se le notificó que la intubación era prácticamente su única opción.

"Me comentaron que si me dejaba intubar tenía 50 por ciento más de probabilidades de vivir, tuve que dar la autorización porque ya no podían esperar a mi familia. Me explicaron los riesgos de no aceptar, puse mis manos en Dios, me dieron un minuto para pensarlo y tomé la mejor decisión".

Aunque vagamente recuerda lo que sucedió la primera vez que tubo un tubo bajando por su tráquea hacia los pulmones o cuánto tiempo pasó, el sonido del monitor se quedó grabado en su memoria, las taquicardia eran frecuente, Emmanuel reconoce que sentía cómo su corazón quería explotar. Estuvo consciente, al menos en teoría.

Durante su primera instancia en el hospital, tuvo una cirugía de tórax pues temían que hubiese desarrollado cáncer, lo que se descartó en la mesa de operaciones, sin embargo sus pulmones fueron drenados lo que ayudó a controlar su presión arterial.

Tras el procedimiento desarrolló una infección por lo que tuvo que ser intubado por segunda ocasión, la pesadilla en total duró un mes y el dolor quedó como un fantasma que aún lo acecha pues perdió un pulmón.

"La segunda intubación duró una semana, estuve muy consciente, después me dieron de alta y en casa tuve mucho salpullido, me estuvieron inyectando esteroides, tuve que estar con el concentrador (de oxígeno) un mes. Recuerdo que se me caía el pelo, me dolían los pulmones, fui alérgico a la cafeína y dos medicamentos que me suministraron en el hospital".

A pesar de necesitar oxigenoterapia casi 24 horas al día, de sofocarse a cada paso y sentir que vivió la muerte en vida, salió adelante sólo para enterarse que la falta de aire no era a nivel pulmonar, sino de la traquea, por lo que se le tuvo que practicar una traqueostomía en enero de este año pues el daño ya era irreversible.

EL OTRO VIACRUCIS

No sólo era enfrentar el costo económico, sino mental, anímico y físico, tuvo que aprender a diferenciar entre desmayo y desfallecimiento, a limpiar cánulas y a aprender que la medida de las mismas es vital, pues se le infectó la traqueotomía y las limpiezas eran tan dolorosas que ni con sedantes se calmaba el dolor.

"Tuve conseguir cánulas de plata, me arriesgué a comprar con proveedores de otros estados. Era mucho dolor, a pesar de que me ponían sedación no era la necesaria, cuando iba a limpiezas gritaba y lloraba del dolor, se me encarnó la cánula y jamás nos dimos cuenta que era más grande de lo que necesitaba, estuve un mes así, con la traqueotomía estenosada. Me cambiaron la cánula y salí muy destrozado, con mucho sufrimiento. Fue cuando tomé la decisión de acercarme el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER)", reconoce el joven en recuperación.

Una vez en tratamiento en el INER, se le presentó la oportunidad de que se le realizara una traqueoplastia, un procedimiento quirúrgico el procedimiento donde se extrae una porción de traquea dañada realizandose anastomosis de los extremos, así pudo recuperar el habla, desde que le hicieron la traqueostomía, sólo se comunicaba a través de una libreta y con gesticulaciones.

"Desde que empecé a tocar trompeta, siempre me he dedicado mucho a Dios mis servicios, en parroquias, donde sea, a pesar de que me regañaran los padres por meter cantos que no, mi intención era entregarle al Señor todo de mí con amor, dedicación y respeto. Eso me impulsó para salir adelante, para salir de la depresión me enfoqué porque me tocó ver a la miuerte y bailar con ella dos veces, tengo un compromiso con la vida, con mi ahijada, ella fue mi enfermera, me sigue cuidando".

A nueve meses de su pesadilla, Emmanuel hoy vive sin medicamentos, dispuesto a vivir de nuevo y a concientizar a la gente sobre los peligros de la covid-19, no sólo cuando se atraviesa la enfermedad sino una vez que llegaron la secuelas. Llegó hace dos días a su casa y la alegría de saberse vivo, rompe todos los miedos y vestigios mentales que la pandemia le ha dejado, pues no fue el único infectado en su familia, uno de sus tíos incluso murió.

COVID-19 EN JÓVENES

En el Estado de México, de acuerdo con datos del tablero CONACyT de la Secretaría de Salud Federal, 21 mil 767 jóvenes de entre 15 y 24 años de edad se han infectado con SARS-CoV-2, de los cuales, mil 353 fueron hospitalizados como Emmanuel y 198 murieron en un hospital.

fmma