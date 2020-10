La covid le quitó su trabajo; es detenida en Tláhuac por robar comida

Larry llegó a México proveniente de Venezuela, con el único objetivo de buscar trabajo y mejorar la calidad de vida que tenía antes. No obstante, la pandemia le quitó el oficio que ejerció durante un largo tiempo.

El hambre y la falta de oportunidades laborales que ha tenido la joven de 21 años en la Ciudad de México, la orillaron a robar en un supermercado de Tláhuac, donde fue detenida por elementos policíacos y trasladada a la agencia del Ministerio Público, el 1 de octubre pasado.

De ahí fue liberada horas más tarde ya que el delito de robo a negocio sin violencia no amerita prisión preventiva. La mujer regresó a las calles, donde ha vivido las últimos meses, ya que al no tener trabajo, tampoco tiene como sustentar una renta para un departamento.

Sin embargo, tras su arresto la joven ahora deambula por las instalaciones de la coordinación territorial IZP- 8 donde fue llevada. En ese lugar ahora pide dinero a las personas que asisten a las Instalaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.

"Es una joven dulce, tranquila, pero también con un carácter fuerte, porque así la hicieron mas calles. Qué lástima que en nuestro país no haya oportunidades, pero si no las haya orar nosotros, menos para los extranjeros", dijo un vendedor ambulante que ha visto y hablado con Larry.

"Ella me dijo que robó porque tenía hambre, no porque realmente quisiera hacerlo, pero ahora dice que ya no lo hará que prefiere pedir dinero, o que alguien le dé trabajo. Yo le di 10 pesos por ayudarme a barrer, y otros también le están ayudando", señaló el dueño de un local de la zona.

La Silla Rota intentó entrevistar a Larry, pero la joven no accedió, ya que dijo que no quería "tener más problemas con las autoridades mexicanas", a pesar de que se le recalcó que eso no pasaría por contar su situación.

