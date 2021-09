"La ceniza del Popo es normal; por donde quiera hay peligro"

AMECAMECA.- Desde hace tres días la caída de ceniza y material volcánico que ha expulsado el volcán Popocatépetl no ha parado de cubrir la vivienda de la señora Gloria Flores, residente del municipio de Amecameca.

Con ayuda de una escoba y una pala, sus familiares han tenido que barrer y juntar en bolsas de plástico la tierra y ceniza que se acumulado al exterior de su hogar para que no se vaya al drenaje.

En el patio donde jugaban sus hijos y sobrinos antes de las explosiones, ahora solo hay montones de tierra que caen durante el día y la madrugada cada vez que el Popocatépetl lanza una fumarola.

"Ha estado echando sus fumarola si ha llegado aquí la ceniza con arena desde hace tres días. Ya constantemente está cayendo. Nada más echa la fumarola y cae en la ceniza con la arena", comentó.

En esta región del Estado de México los coches, las ventanas y los negocios guardan restos de material volcánico del Popocatépetl. Tan solo en las últimas 24 horas ha lanzado 95 exhalaciones y 6 explosiones.

La mayoría de estos de estos eventos han sido escuchados y vistos en el cielo por los habitantes de municipios de la región como Amecameca, Tlalmanalco, Tenango del Aire, Juchitepec, Ecatzingo y Ozumba, todos cercanos al cráter.

Doña Gloria vive en la comunidad de San Pedro Nexapa, una de las zonas más cercanas al volcán, localizada a escasos 15 kilómetros del coloso, sin embargo, ello no le provoca miedo.

Dice que para los habitantes de esta zona la expulsión de material volcánico de don Goyo es algo común que pasa cada año.

"Es normal porque donde quiera hay peligro, entonces ya lo vemos normal. Aquí vivimos todos mis cuñados mis sobrinos mis hijos mis papás todos, y ya estamos acostumbrados a esto de la ceniza, es algo que es parte de la comunidad", explicó.

Cuando cae ceniza, como la que se registra desde el pasado miércoles en la Región de los Volcanes, la familia de doña Gloria prefieren no salir a la calle, y si lo hacen, utilizan pañuelos o cubrebocas para evitar el contacto con el material volcánico.

"Hay que tapar el agua porque ya después no la podemos usar porque queda blanca por la ceniza y nos tenemos que quedar en la casa porque es molesto, luego cae en los ojos y luego uno ya no puede ni ver", explicó.

"No estamos preparados pero contra la naturaleza qué podemos hacer. Contra la naturaleza no podemos hacer nada y adivinar cuándo va a pasar algo, ahorita estamos bien y no hay problema pero al rato no sabemos", agregó.

De acuerdo con las autoridades locales de Amecameca, el incremento de la actividad del Popocatépetl se encuentra contemplado dentro de los escenarios del semáforo volcánico, actualmente en color Amarillo Fase Dos.

"Dentro de los parámetros en la fase en que nos encontramos es normal, porque en esta fase podemos encontrar explosiones de baja y mediana intensidad, salida de material incandescente", reconoció José Hugo Sánchez López, coordinador municipal de protección civil de Amecameca.

Dijo que tras las explosiones, los elementos de protección civil han realizado recorridos en las comunidades para recordar las recomendaciones emitidas ante la caída de ceniza.

Estas son quedarse en casa y evitar salir a lugares abiertos, no realizar actividades deportivas, cerrar puertas y ventanas, además de tapar los depósitos de agua para evitar su contaminación con materiales volcánicos.

Dijo que la ceniza no se debe de tirar a las coladeras ni mezclarse con agua porque puede obstruir el sistema de drenaje, por lo que llamó a realizar la recolección del material en bolsas de plástico, depósitos o botes secos.

De acuerdo con datos del Ayuntamiento, en el municipio de Amecameca habitan cerca de 8 mil familias en situación vulnerable, quienes utilizan leña para calentar sus alimentos y se encuentran en la periferia de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.









(SAB)