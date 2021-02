La CDMX inicia su plan de acción para recibir a de la caravana migrante

Integrantes de colectivos de derechos humanos y autoridades locales ya trabajan en la coordinación y logística para recibir a la caravana de migrantes hondureños que se prevé llegue en alrededor de 15 días a la Ciudad de México, en su búsqueda por entrar a Estados Unidos.

“El éxodo de migrantes provenientes de Centroamérica que ahora se traslada por el sur de México, será alcanzado antes de llegar a la Ciudad de México por brigadas de personal de dependencias del gobierno capitalino como las secretarías de Salud, Desarrollo Social y el DIF, así como por personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal”, informó a La Silla Rota la ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez, quien destacó que viajarán a donde se ubica la caravana para conocer a detalle sus planes y su arribo a la capital del país.

Ramírez adelantó que la prioridad de las brigadas es dar acompañamiento a menores de edad, de los que se calcula podría haber ente mil 700 a 2 mil; y a adultos mayores, para hacer lo que se ha dado en llamar un Puente Humanitario.

“Llegarán estos cuerpos, alcanzarán a migrantes donde estén y harán un seguimiento de lo mínimo, de su integridad física incluyendo su salud y alimentación. Vamos a acompañar a los 7 mil y este grupo multifacético preparará su llegada”, agregó.

Cuestionada sobre cuántas brigadas enviaría la CDHDF, dijo que aún tener preciso el dato pero que serán rotativas, ya que como se ha visto con los migrantes, implica un gran esfuerzo físico.

“Haríamos como equipos de dos o tres personas pero serían varios”, añadió, y en el caso de los dependencias sería una situación similar.

Calculó que los migrantes, que hacen una fila de alrededor de 7 kilómetros, podrían llegar a la Ciudad de México en 10 o 15 días.

“Ya estamos en contacto, en reuniones con organizaciones de apoyo a migrantes y los organismos internacionales como el Alto Comisionado, la Unicef, ONU Mujeres, Acnur, Mexico Sin Fronteras, la Cruz Roja y desde la CDHDF estamos en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ya tenemos comunicaciones con los ombudsperson de Veracruz, Chiapas y Puebla, entidades donde pasará el éxodo en su camino a la capital”.

PREPARAN ALBERGUES

El gobierno de la ciudad de México se alista para recibir a la caravana migrante que viene de Centroamérica y que atravesará México con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), Evangelina Hernández, explicó a LA SILLA ROTA que ya preparan lugares para que los migrantes pernocten, coman y reciban atención médica.

Reconoció que por su tamaño la caravana implica un desafío, pero buscan replicar la atención a la que recibió la caravana que vino en abril pasado.

“Se les atendió en la Casa del Peregrino, eran mil personas por parte del DIF, se les atendió en comedores comunitarios, se les brindaron cobijas, ropa y pensión inmediata en su tránsito. En esta ocasión se pretende hacer lo mismo, estamos preparándonos. La intención es no separarlos”.

La funcionaria reconoció que aún no se sabe cuántos migrantes vendrán, y que pueden ser hasta 7 mil, por lo cual el espacio de la Casa del Peregrino quedará rebasado, entonces se les abriría un espacio en algún gimnasio.

“Las valoraciones las vamos a hacer conforme a la marcha y pensamos en espacios alternos como los Centros de Integración y Asistencia Social o un gimnasio, se requieren servicios sanitarios para dar atención adecuada por el número de migrantes y de desgaste complejo por su caminata. Estamos trazando las rutas en contacto con ellos”.

La llegada de la caravana podría demorar unos 15 días, calculó Hernández, y en tanto llegan, hay reuniones en las que participan distintas dependencias del gobierno capitalino, así como las comisiones de derechos humanos del Distrito Federal y la nacional.

Además, se mantiene contacto con los líderes de la marcha. Con Rodrigo Abeja han tenido conversaciones telefónicas. “El ofrecimiento es brindar atención humanitaria durante su paso, aunque no somos una instancia para la negociación migratoria”, aclaró.

También hay contacto con Irineo Mújica, director de la organización de Pueblos Sin Fronteras, quien vino en la caravana de abril, y acompañaba a migrantes que venían a México, pero fue detenido la semana pasada en Tapachula, Chiapas, acusado de resistencia particular, lesiones y daño en propiedad ajena, y aunque ya fue liberado, no puede salir de la ciudad chiapaneca.

“Es quien acompañó a la caravana de abril, tiene buen concepto del trato y estamos esperando los avances de la marcha”.

NO ES CARAVANA, ES ÉXODO

Andrea González, activista del colectivo Ustedes Somos Nosotros, dijo a LA SILLA ROTA que la red de albergues Codemire y la Red de Defensores (Redodem) ya realizan trabajos de coordinación para que albergues de todo el país estén al tanto de la situación de los migrantes, pero a través de una labor de acompañamiento, ya que por su dimensión se complica hospedarlos.

“La idea que tenemos es poder hacer acompañamiento durante la ruta, porque si empiezan a llegar a albergues y no hay condiciones o gente que los apoye va a ser complicado, porque es mucha gente y se quedan los albergues tronados, ya sin comida. Entonces vamos a proponer hacer un trabajo conjunto, en diferentes espacios y coordinar en red y no duplicar tareas. Todo mundo anda muy solidario pero no sabe a dónde llevar las cosas y la idea es tener interlocución con los gobiernos municipal, estatal y federal, que no todo recaiga en la sociedad civil y brinden facilidades de alimentación, salud, seguridad y acompañamiento”.

Explicó que se han concentrado más en los estados que en la Ciudad de México, porque las autoridades ya hicieron reuniones para definir cómo recibir a los migrantes, y los albergues no fueron invitados a participar.

“Los albergues de la ciudad no fueron convocados, lo que dicen es que tienen todo bajo control y la estrategia será el acompañamiento”.

Respecto a qué deben esperar los migrantes del gobierno de la ciudad, dijo que el seguimiento de los tratados internacionales que el Gobierno Federal tiene en la materia, así como la ley de Interculturalidad que plantea que los migrantes son huéspedes, que se hará lo posible para su reintegración y por el respeto de sus derechos.

Consideró que lo ideal es que el gobierno capitalino se responsabilice en la ciudad por el paso de los migrantes, porque tiene la maquinaria para hacerlo, en un trabajo conjunto entre el DIF, las distintas secretarías capitalinas y las alcaldías. “Esperamos que la sociedad civil sea un apoyo y no la que se lleve la responsabilidad de resolver el asunto”.

Por ejemplo, afirmó, se supo que en Huixtla fue la gente la que ha tenido un papel importante en la atención de los migrantes, y la red a la que pertenece ayuda a fortalecer a esas parroquias que no tienen tantos recursos.

Cuestionada sobre la dimensión de la caravana, indicó que debe cambiarse la narrativa, ya que no se trata de una caravana, sino de un éxodo de personas de Centroamérica que lleva años y que continuará, debido a las condiciones de inseguridad y pobreza que persisten en la región.

“Ya tiene muchos años que la situación es insostenible, nosotros que estamos en albergues vemos tanto a padres de familias como a niños, adultos mayores, que tenían un negocio y de pronto por la cuota ya no pudieron pagar y debieron irse”, concluyó.