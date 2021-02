La banda de ''El Choque'' especializada en robar relojes de lujo en el Aeropuerto

Visten bien, no tienen tatuajes ni aretes; no portan gorras y podrían pasar como usuarios comunes del Aeropuerto capitalino, pero no lo son. Se trata de un grupo delictivo que asalta a personas con alto poder adquisitivo, como lo hicieron con el boxeador Julio César Chávez.

A la banda la apodan “El Choque”, en honor a su fundador, actualmente preso en el Reclusorio Oriente, pero se dividió en dos células encabezadas por “El Dog” y “El Nalga”, relacionados con una decena de atracos en los últimos meses, según informes de la Procuraduría capitalina.

Operan así: dos “monitores” vigilan a víctimas potenciales en la terminal 2 del Aeropuerto. Cuando detectan a alguna que lleve maletas, ropa o un reloj de alta gama, avisan a sus cómplices a través de una llamada con manos libres y les detallan en qué vehículo se suben para retirarse del Aeropuerto.

Entonces, consta en el expediente CI-FMC/MC-2/UI-3C/D/0918/07-2019, iniciado por uno de sus atracos, una motocicleta de pista BMW y un Audi o algún otro coche de fabricación alemana sigue a la víctima hasta un punto donde se determina que es “seguro” para asaltarlo.

Así ocurrió con el boxeador sonorense Julio César Chávez, a quien le quitaron un reloj Hublot de colección y a otro usuario del AICM al que despojaron de un Panerai OP7040, valuado en 190 mil pesos.

Agentes de Investigación adscritos a Venustiano Carranza lograron desactivar parcialmente a la célula de “El Dog” y detuvieron a tres de sus integrantes el 5 de octubre pasado, pero los de “El Nalga” aún rondan el Aeropuerto, al tiempo que sus operaciones se extienden también a la zona de bares y restaurantes de Polanco.

“La banda se encuentra establecida en el AICM, donde dos sujetos (antenas) se sitúan en las inmediaciones de las diferentes puertas de acceso y salida de la Terminal 2, donde monitores a sus víctimas de acuerdo con las pertenencias que tengan a la vista para que sus cómplices (ejecutores) les den seguimiento en varios vehículos”, detalla el reporte “Aeropuerto Robo de Relojes”, de la PGJ.

Vigilancias encubierto dieron como resultado la identificación de los delincuentes que hacen la función de detectar a las víctimas, pues pasaban horas solamente observando.

Los agentes notaron cuando señalaron con gestos y llamadas telefónicas a un empresario que el 4 de octubre salió de la terminal y abordó una camioneta BMW X5; a él lo empezaron a seguir un coche y una motocicleta BMW, pero lo mismo hizo uno de los detectives, a bordo de otra moto.

Así, cuando los de la moto BMW se emparejaron a la camioneta y el que iba a atrás sacó una pistola, el agente en moto dio aviso a sus compañeros que venían atrás en dos unidades para que intervinieran.

El sospechoso que conducía la moto logró huir, pero el otro fue arrestado, lo mismo que los dos “monitores” que le avisaron y que estaban por abordar un taxi a las afueras del Aeropuerto.

Con trabajos de gabinete, posteriormente se supo que eran los responsables de asaltar al boxeador Julio César Chávez, el cual declaró mediante su abogado que los ladrones rompieron el cristal del vehículo en el que viajaba con una especia de tubo e inmediatamente después le pusieron un arma de fuego en la cabeza.

“Que aflojara el reloj, a lo que no me opongo y en seguida hace un movimiento (el delincuente) para arrancarme una pulsera de oro que tenía”, afirmó el multicampeón sonorense ante la Procuraduría.

A la banda de “Los Choques” se les relaciona con al menos una decena de asaltos ocurridos en los últimos seis meses, sin contar los casos en Polanco con los que pudieran estar ligados.

fmma