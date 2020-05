"La angustia de médicos es nuestro motor para apoyar"

"Tenemos una responsabilidad con la sociedad, no podemos quedarnos sin hacer nada, si sabemos que podemos contribuir aunque sea con este granito de arena", enfatizó Jessica Elizabeth Rodríguez Báez, encargada del aula maker del Colegio Europeo de México Robert Schuman, donde han utilizado sus recursos para elaborar caretas y entregarlas a médicos y enfermeras que enfrentan al covid-19 en hospitales de la Ciudad de México.

A Jessy, como le dicen de cariño sus alumnos, se le quiebra la voz al recordar las cartas y las fotografías que el personal de salud les ha enviado como muestra de agradecimiento por apoyarlos con este equipo de protección durante la pandemia.

"Valoran mucho el esfuerzo y están muy agradecidos, porque además hay mucha angustia en ellos, al estar en contacto con personas que están contagiadas, les genera bastante estrés y nos comentan que se sienten más aliviados (con las caretas)", dijo.

Claudia Rojo, directora general del Colegio Europeo de México Robert Schuman, explicó que con estas caretas han ayudado a médicos y enfermeras de primer contacto en hospitales, pero también a personal de otras áreas como cocina, intendencia, administrativas, laboratoristas, quienes que de alguna manera tienen contacto con la enfermedad y que no pueden dejar de trabajar ni quedarse en su casa.

Todo inició en el aula maker de este colegio, en la que se dedican a materializar ideas, junto con los alumnos. En esta ocasión, los únicos que participan son profesores, quienes se han unido para hacer estas caretas de protección.

De entrada los compramos nosotros, pero después justamente por esto de la unión, la solidaridad y los valores que se manejan acá en el colegio, se han ido sumando muchas de las familias y amigos a darnos donativos e incluso empresas nos hicieron favor de prestarnos impresoras, porque ahora sí que el proceso es lento, una diadema te tarda unos 30 minutos en salir, entonces la producción disminuye por día, pero ya con tres máquinas se triplica esa producción.

En la escuela cuentan con una impresora 3D, pero les prestaron otras dos con las que han podido aumentar el número de piezas que construyen. Diariamente hacen alrededor de 80 caretas, las impresoras trabajan de 7:00 de la mañana a 12:00 de la noche, con dos horas de descanso.

La impresión toma 30 minutos y el ensamble dura como otros 10, porque hay que imprimir el acetato, cortarlo, hacerle las perforaciones, ensamblarlo y maquetarlo, en total el proceso dura unos 40 minutos por careta.

Hasta ahora, han entregado aproximadamente 700 caretas en más de 32 hospitales, como el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Centro Médico Nacional La Raza, el Hospital Regional 1 de octubre y el Centro Médico Nacional 20 noviembre.

Los insumos con los que los elaboran los compra la escuela, aunque también reciben donaciones de los padres de familia. Sin embargo, se han enfrentado a algunos problemas como la escasez de los materiales, por ejemplo, un rollo de filamento costaba alrededor de 350 pesos y lo podían comprar por internet, ahora es difícil encontrarlo y su precio aumentó hasta mil 500 pesos.

Aunque algunas empresas les han querido comprar caretas, la directora Rojo señaló: "No estamos dispuestos a venderlas, porque sabemos que hay gente que las necesita. El gobierno dice que siguen llegando aviones con carga de material de protección y lo que nosotros estamos viendo con la gente que nos pide ayuda que está en contacto con la enfermedad, es que alguna razón no les llega esa ayuda del gobierno, que no dudo que sea mucha, pero no está siendo suficiente".

Para la maestra Rodríguez Báez, elaborar estas caretas y ayudar al personal de salud que lo necesita "es una responsabilidad grande", pero destacó que es al doble, ya que también "trabajamos en un colegio, somos ejemplo para muchos niños que también son ciudadanos, queremos que en un futuro cuando crezcan ellos sean conscientes y cuando haya situaciones de este tipo sepan enfrentarlas, sean agradecidos con lo que tienen y que puedan apoyar a otros".

(Ameyaltzin Salazar)