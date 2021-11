"La Alerta Amber no es un meme"; así es la búsqueda de desaparecidos en CDMX

Las mujeres buscadoras: madres, hermanas, esposas, abuelas, hijas de personas desaparecidas se han pronunciado respecto a la falsa Alerta Amber que emitió la diputada panista América Rangel a manera de protesta contra Claudia Sheinbaum.

"No tienen idea lo que es ser una buscadora; buscar a un ser amado y no nada más a nuestro ser amado, sino a las personas que están desaparecidas porque desgraciadamente no buscamos nada más a mi hermano, busco al hijo de la compañera, al hermano de mi amiga", dijo Susi frente al Congreso capitalino durante el pronunciamiento de las buscadoras.

Para estas mujeres y colectivas feministas rastrear indicios de sus personas desaparecidas representa desplazamiento y amenazas de muerte que en ocasiones llegan a concretarse; además de precariedad y persecución.

"En Tlalpan yo trabajo bajo la clandestinidad porque me dijeron que no podía seguir buscando ahí".

Es por ello que han pedido apoyo sin importar el partido político. Necesitan: impresiones, cinta adhesiva, varas, botas, ropa, agua, comida, transporte y refugio ante las constantes amenazas.

(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

"No se trata de partidos, para que no digan que esto es motín político porque no es cierto, se les pidió apoyo a todos los partidos y no nos voltean a ver", señaló otra de las buscadoras.

Por su parte Susi invitó a la diputada Rangel a "rascar" con sus propias uñas como lo hacen ellas: "No tengo el gusto, ni quiero tenerlo, pero invito a esa persona a que vaya y se pare a una búsqueda, que camine entre el cerro, entre el mar, entre las piedras, entre animales".

Además las buscadoras le reclamaron a Rangel que no haya utilizado ese recurso antes con menores o mujeres desaparecidas, cuestionando incluso el gasto del recurso público y las facultades de Pamela como legisladora.

(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

"Artículo 342 no se puede jugar con emblemas, no importa quién seas, yo no sé si no sabe la Constitución, yo la tuve que aprender a madrazos".

Por su parte, la diputada Xóchitl Bravo indicó que con la falsificación de este documento de búsqueda se vulneraron los derechos de las personas que han desaparecido y se ha jugado con el único instrumento y herramienta para buscar personas.

"No es un meme, no es coartar el derecho a la libre expresión" aclaró, luego de que Rangel expusiera a través de sus redes sociales que la jefa de Gobierno la quiere meter a la cárcel por haber publicado un "meme".

La demanda contra la diputada panista es por alteración y uso indebido de documentos, lo que significaría tres años de prisión, pero Rangel se manifestó diciendo que la acusación en su contra es señal del régimen de autoritarismo y dictadura de Morena por "simplemente" haber subido un "meme".

Me entero que @Claudiashein me quiere meter a la cárcel por el terrible delito de publicar un meme??



El autoritarismo de #Morena está llegando ya a niveles alarmantes, pero no lograrán callar a la oposición y no vamos permitir que conviertan a México en una dictadura. pic.twitter.com/KzcHpP5XjZ — América Rangel (@AmerangelLorenz) November 8, 2021

Ante ello, Bravo señaló que la libertad de expresión termina donde empieza el derecho de los y las demás, mismo que fue vulnerado por América Rangel.

(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

Por lo que este martes la diputada Xóchitl Bravo Espinosa subirá a la tribuna del Congreso de la Ciudad de México para exponer el mal uso de la Alerta Amber que en días pasados emitió la diputada panista América Rangel, para presuntamente "buscar" a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum debido a su gira por cuatro estados de la república.

¿DE QUÉ "MEME" HABLA AMÉRICA RANGEL?

El 4 de noviembre, la diputada activó la Alerta Amber de búsqueda para Sheinbaum Pardo a manera de protesta por la gira de la mandataria capitalina ocurrida del viernes 29 de octubre hasta el 2 de noviembre, en donde visitó Guanajuato, Colima, Baja California y Campeche.



Por ello Rangel aseguró que Sheinabum abandonó sus actividades como titular de gobierno en la capital y se interesó más en iniciar una presunta campaña política rumbo a la presidencia en 2024, lo que significaría actos anticipados de campaña.



Tras la gira de la mandataria capitalina la diputada emitió la ficha de búsqueda diciendo "La última vez se le vio por Colima".

Ante ello Sheinbaum respondió que no está haciendo campaña, que tampoco utilizó recursos públicos para pagar los vuelos y que además se le descontó el día que faltó a trabajar.

Mientras que a Guanajuato fue en representación de la Ciudad de México como entidad invitada para el Festival Cervantino, a Colima y Baja California fue para presenciar la toma de protesta de las gobernadoras morenistas, María Ávila e Indira Vizcaíno; a Campeche para presentar la estrategia de vacunación que se desarrolla en la capital.

na