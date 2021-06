La alcaldesa de Tlalpan "no dio el ancho"... y Sheinbaum perdió en casa

Una de las causas de la derrota de Morena en Tlalpan tiene nombre y apellido: la actual alcaldesa, Patricia Aceves. De acuerdo con la excandidata a la alcaldía, Gaby Osorio, el desempeño de Aceves –quien hace tres años sucedió en el cargo a Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno– dejó qué desear y eso pesó para ser derrotada.

Que sea un buen día para todas y todos. ?? pic.twitter.com/v9PIFpJpVc — Gaby Osorio (@Gabyosoriohdz) June 6, 2021

"Sí, eso nos demuestra que la gente no da un cheque en blanco. La gente estaba molesta y abandonó el trabajo territorial en zonas donde son simpatizantes de Morena. Ahí está el reclamo, me decían ´avalamos el trabajo de Andrés Manuel López Obrador y el de Sheinbaum, pero con la presente administración no se dio el ancho para hacer las cosas y eso nos desmotiva para trabajar", dijo en entrevista con La Silla Rota.

-¿Tanto así?

-Sí, me decían ´nos gusta tu perfil, que seas joven, conocemos el trabajo, pero aun así no tenemos ninguna garantía que se gobernará bien, cuando se ganó la presente administración se apoyó en Andrés Manuel, sabemos del trabajo de Claudia, pero la actual administración no dio el ancho´.

Osorio enlistó otras causas para la derrota, como que la movilización del voto duro de Morena fue menor al de hace tres años en zonas altas de la demarcación, las de menos recursos económicos, mientras que la oposición, conformada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, agrupados en la coalición Va por la Ciudad de México, tuvo votación alta en zonas de clase media y alta.

NO SE CONTEMPLABA LA ALTA VOTACIÓN

También reconoció la falta de trabajo territorial e incluso exceso de confianza, a partir de los sondeos que los daban como ganadores.

Osorio, quien dejó su curul en el Congreso de la Ciudad de México para convertirse en candidata por Morena para la alcaldía de Tlalpan, es la única derrotada en los comicios del 6 de junio que accedió a hablar sobre las causas que impidieron a Morena refrendar la demarcación.

"Tuvimos una muy buena votación para la elección intermedia y que no viniera Andrés Manuel López Obrador en la boleta; prácticamente se duplicó la elección de 2015, cuando la doctora Claudia Sheinbaum se lanzó como candidata a jefa delegacional", recordó.

"Eso es importante tenerlo en cuenta, la mayoría de las secciones se ganaron.

Me sorprendió el resultado, un factor, un fenómeno que no lo teníamos visto en la estrategia es esta situación que son las secciones de la zona baja de la alcaldía, colonias residenciales donde la participación del electrodo era de 80 a 90 %y la zona alta fue de 40 a 50 %, que es donde ganamos. No se tenía contemplado este factor", reconoció.

FALTÓ CONTRARRESTAR GUERRA DE MENTIRAS CONTRA AMLO

Otro elemento que se conjugó fue que a Morena le faltó una estrategia mediática para contrarrestar los mensajes que difundió la coalición Va por la Ciudad de México, y enfocarse más en la zona baja de la alcaldía, añadió.

"Fue por un lado una guerra de mentiras hacia lo que representa el gobierno de Andrés Manuel. Me tocó en la zona de debajo de que decían (sobre López Obrador) ´es que es un autoritario´. Pasó esto, estaban los grupos de WhatsApp, las cadenas que se hacían y de Morena no se hizo campaña para contrarrestar esa desinformación", lamentó.

"Hubo identificadas en la parte de arriba compra de voto que vecinos nos dijeron, pero lo que más pegó fue que la gente salió a votar con mayor afluencia y que en una elección intermedia haya habido tanta participación. Lo celebramos, es un logro de la 4T que se politice más a la ciudadanía, lo que yo esperaría es que se haga de forma consciente, sin recurrir a las mentiras", pidió.

Se le cuestionó qué ocurrió con el voto duro, que fue tan importante en 2018, y si en la elección del 6 de junio lo extrañaron.

"Sí, que saliera más gente a votar que simpatizantes de Morena. Sí, si bien en las zonas en Tlalpan son 3 distritos locales y los que ganamos fueron el 19, los pueblos originarios y el 14 en todas las secciones electorales, ahí la diferencia de votación contra la alianza es mínima, a diferencia de la que hubo en zona baja. La gente que votó por Morena fue de 40 a 50 %, mientras que donde ellos tuvieron participación, fue de casi el 80 %".

SE DESCUIDÓ TRABAJO TERRITORIAL

-¿Qué ocurrió con el trabajo territorial de Morena que los había distinguido?

-Morena como partido durante dos años abandonó el territorio por la elección de dirigencia, no se trabajó territorialmente, fue hasta unos meses antes que iniciaran las campañas que se trabajó. Hay que reconocer que no se hace trabajo permanentemente, mientras la derecha hace trabajo en medios de comunicación y en redes. Si no se trabaja de manera permanente en territorios, se tienen consecuencias y una es que no hubiera tanta participación de la población.

Admitió que también hubo confianza, ante los sondeos que les daban la ventaja.

"También en Tlalpan nos confiamos pensando que se tenía el triunfo sin ningún problema. Aunque de nuestra parte recorrimos territorios y hubo campaña intensa, a lo mejor la estrategia hubiera sido diferente si hubiéramos tenido en cuenta estos factores de la zona baja y la poca participación en la de arriba.

"En sondeos que se hicieron nos ponían arriba por 10 a 15 puntos, pero se hicieron de forma presencial. Los telefónicos en temas de encuestas nos decían que van a un sector específico, de la clase media y ahí nos ponían dos puntos arriba, era más cerrada la competencia y creíamos que la presencial era la real, cara a cara. Al final fue distinto", explicó.

"Mi análisis no es que hayan incrementado los simpatizantes del PAN, sino el voto que ya tenían ellos, el duro, salió a votar de manera masiva y no lo que el voto hacia Morena y en el caso de Tlalpan como en el resto de la ciudad. Además, les sirvió ir en alianza. Si hubieran ido separados la votación de Morena hubiera sido mayor a la del PAN y PRI, pero como fueron juntos fue bastante.

NI CON ALIANZA ALCANZARON VOTOS

¿La alianza con el PT sirvió, les salió cara?

-No salió cara pues es un partido que ha venido apoyando. Con el PT los votos a Morena fueron mínimos, 5 mil votos, son cinco mil voluntades y es excelente, pero en términos de coalición en comparación con la alianza de ellos, fue menor lo que el PT pudo otorgar.

Por su parte la candidata ganadora de la coalición Juntos por la Ciudad de México, Alfa Eliana González, en entrevista el 16 de junio con los periodistas Jorge Ramos y Alfredo González, en Mesa de Opinión de La Silla Rota y El Heraldo, coincidió en que el triunfo se debió a la mala administración de Aceves.

También a que la coalición logró trasmitir su mensaje, proyecto e ideas, sin polarizar, y agregó que el escaso trabajo de Osorio en la demarcación también les ayudó. "La ausencia de trabajo de la diputada que competía por la alcaldía y la reflexión del electorado", expuso en el espacio radiofónico.

na