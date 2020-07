Kimberli, de 17 años, sobrevivió al intento de asesinato de su novio

Un menor de edad intentó asesinar a su novia Kimberli, a quien le propinó una golpiza y ahorcó hasta que la dejó mal herida, hecho que quedó asentado en una carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México por el delito de homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con lo declarado ante el Ministerio Público, el viernes pasado ambos adolescentes de 17 años de edad, se encontraban en la casa de la joven. Sin embargo, alrededor de las 13:00 horas la madre de la menor observó que el novio se su hija salió del domicilio ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, y detrás de él la menor.

Poco tiempo después el adolescente regresó sin Kimberli y le dijo a la mamá de la menor que su relación sentimental ya había terminado, porque ella lo había rasguñado tras haber visto que él le había dado "un me encanta" a una foto de una mujer en la red social de Facebook; después se fue del lugar.

Pero al ver que su hija no regresaba a su hogar, la mujer salió en su búsqueda, a quien localizó en casa de una de sus amigas.

Ahí, la adolescente le dijo que luego de haberle descubierto el "me encanta", ella le indicó a su novio que de ahora en adelante también haría lo mismo con las fotos de otros chicos. Advertencia que provocó que el joven se enojara y la comenzara a golpear.

"Me tomó de los cabellos y me dio varias cachetadas. Después me arrojó al suelo y me puso las dos manos en el cuello y me intentó asfixiar. Por ello me defendí y lo rasguñé. Pero después me volvió a golpear, me pateó y me amenazó de que iría por su hermana para que me partiera madre", narró la víctima, cuya identidad será protegida.

Tras la confesión, Kimberli y su mamá se presentaron ante las autoridades para denunciar al adolescente. Todos los hechos quedaron registrados en la querella con terminación 28/07-2020.